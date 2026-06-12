મોંઘવારીનો માર: એપ્રિલની તુલનામાં મે મહિનામાં ભારતનો છૂટક મોંઘવારીમાં ભારે વધારો
મે મહિનામાં છૂટક ફુગાવો વધીને 3.93% થયો જે એપ્રિલમાં 3.48% હતો. તેલ અને ખાદ્ય પદાર્થોના ભાવમાં વધારો થવા છતાં આ RBIના લક્ષ્યાંક કરતાં ઓછો છે
Published : June 12, 2026 at 9:42 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતમાં ફરી એકવાર ફુગાવો ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે. શુક્રવારે સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના આંકડા મુજબ, મે મહિનામાં દેશનો છૂટક ફુગાવાનો દર વધીને 3.93 ટકા થયો છે. અગાઉના મહિને, એપ્રિલમાં તે 3.48 ટકા હતો. જોકે, તે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ના 4 ટકાના લક્ષ્યાંકથી નીચે છે.
આ વર્ષે, ફુગાવાની તુલના ગયા વર્ષના મે મહિના સાથે કરી શકાતી નથી. આનું કારણ એ છે કે સરકારે જાન્યુઆરીથી ફુગાવાને માપવા માટેનો ફોર્મ્યુલા બદલ્યો છે. આ માટેનો આધાર વર્ષ હવે 2024 છે, જે અગાઉ 2012 હતો. નવો ફોર્મ્યુલા 2023-24માં દેશમાં ઘરગથ્થુ ખર્ચના સર્વેક્ષણ પર આધારિત છે.
ફુગાવો વધવાના મુખ્ય કારણો
આર્થિક નિષ્ણાતો કહે છે કે, વિશ્વમાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવ, ખાસ કરીને પશ્ચિમ એશિયા (મધ્ય પૂર્વ) માં કટોકટીને લીધે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું મોટાભાગનું ઑઈલ વિદેશથી ખરીદે છે, તેથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેલના ભાવ વધવાથી દેશમાં પરિવહન અને ઉત્પાદન ખર્ચ પણ વધે છે આને "આયાતી ફુગાવો" કહેવામાં આવે છે.
વધુમાં, ખાદ્ય પદાર્થોના ભાવ પણ બદલાઈ રહ્યા છે. ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં, દેશનો ખાદ્ય ફુગાવાનો દર ઘટીને માઈનસ 5.02 ટકા થયો હતો, જેના કારણે એકંદર ફુગાવાનો દર માત્ર 0.25 ટકાના ઐતિહાસિક નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. જોકે, ખાદ્ય પદાર્થોના ભાવ હવે ફરી વધવા લાગ્યા છે. વધુમાં, અલ નીનોના ભયને કારણે, આ વર્ષે ચોમાસું સામાન્ય કરતાં ઓછું રહેવાની ધારણા છે, જે ભવિષ્યમાં કૃષિ અને પાક પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે.
રિઝર્વ બેંકનું વલણ
વધતા ભયને ધ્યાનમાં રાખીને, રિઝર્વ બેંકે આ નાણાકીય વર્ષ (નાણાકીય વર્ષ 27) માટે ફુગાવાનો અંદાજ 4.6 ટકાથી વધારીને 5.1 ટકા કર્યો છે. 5 જૂને તેની બેઠકમાં, કેન્દ્રીય બેંકે વ્યાજ દર 5.25 ટકા જાળવી રાખ્યા હતા અને તટસ્થ નીતિ વલણ જાળવી રાખ્યું હતું, જેનાથી જરૂર પડ્યે પગલાં લેવાની મંજૂરી મળી હતી. સદનસીબે, આ ફુગાવાના પડકાર વચ્ચે ભારતનો આર્થિક વિકાસ દર (GDP) મજબૂત રહે છે. ગત નાણાંકીય વર્ષ (નાણાકીય વર્ષ 26) માં, દેશનો GDP 7.7 ટકાના દરે વધ્યો હતો, જેના કારણે ભારતીય અર્થતંત્ર સંપૂર્ણપણે મજબૂત સ્થિતિમાં હોવાનું જણાય છે.
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