વૈશ્વિક સ્તરે ભારતીય પ્રતિભાનો દબદબો: ગ્લોબલ હાઈરિંગમાં ભારતની 24%ની છલાંગ, ટોચના દેશોમાં શામેલ

ડીલ રિપોર્ટ 2025: ભારત વિશ્વના બીજા સૌથી મોટા AI તાલીમ કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્લેસમેન્ટમાં 24% નો વધારો, ડોલર-બેઝ્ડ પેમેન્ટનો ટ્રેન્ડ વધ્યો

Published : March 14, 2026 at 9:11 PM IST

નવી દિલ્હી: ગ્લોબલ HR અને પેરોલ પ્લેટફોર્મ 'ડીલ' દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ 'સ્ટેટ ઓફ ગ્લોબલ હાયરિંગ રિપોર્ટ 2025' આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ બજારના વિકસતા લેન્ડસ્કેપ પર પ્રકાશ પાડે છે. 150 થી વધુ દેશોમાં દસ લાખથી વધુ કર્મચારીઓના ડેટાના આધારે, રિપોર્ટ સૂચવે છે કે વૈશ્વિક કંપનીઓ હવે વિશ્વભરમાંથી ફક્ત ખર્ચ બચાવવા માટે જ નહીં, પરંતુ મુખ્યત્વે વિશેષ કૌશલ્યોની શોધમાં ભરતી કરી રહી છે.

ભારત: વિશ્વનું બીજું સૌથી મોટું AI તાલીમ કેન્દ્ર

રિપોર્ટ અનુસાર, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રતિભા પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં ભારત વૈશ્વિક સ્તરે ત્રીજા ક્રમે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ભરતીમાં ભારતમાં 24.1% નો નોંધપાત્ર વાર્ષિક વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. 'એઆઈ ટ્રેનર્સ' ની ભૂમિકામાં સૌથી નોંધપાત્ર પરિવર્તન આવ્યું છે. હાલમાં, વિશ્વભરમાં 70,000 થી વધુ લોકો વ્યાવસાયિક રીતે AI સિસ્ટમ્સને તાલીમ આપવામાં રોકાયેલા છે.

આ ક્ષેત્રમાં, ભારત વિશ્વનું બીજા સૌથી મોટા હબ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. વૈશ્વિક સ્તરે, 58.2% AI તાલીમ આપનારાઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સ્થિત છે, ત્યારબાદ ભારત (7.2%) આવે છે. ત્યારબાદ ફિલિપાઇન્સ (4.6%) અને કેનેડા (2.1%) આવે છે.

AI નોકરીઓ અને પગારમાં રેકોર્ડ વધારો

2025 માં, 'AI ટ્રેનર' ની ભૂમિકા વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી ઝડપથી વિકસતી સ્થિતિ તરીકે ઉભરી આવી, જેમાં 283% નો અભૂતપૂર્વ વિકાસ થયો. આ સ્થિતિઓને વિવિધ કૌશલ્ય સમૂહો અને પગાર વર્ગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે:

  • ડેટા લેબલિંગ જેવા કાર્યો માટે લગભગ 30% AI ટ્રેનર્સ પ્રતિ કલાક $15-20 (લગભગ ₹1,200-1,600) કમાય છે.
  • 6.1% નિષ્ણાતો (જેમ કે ડોકટરો અથવા અર્થશાસ્ત્રીઓ) પ્રતિ કલાક $100 (લગભગ ₹8,400) થી વધુ ફી વસૂલ કરે છે.

જોકે, અહેવાલમાં એક ગંભીર મુદ્દો પણ પ્રકાશિત થયો છે: આ ક્ષેત્રમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા વિકસિત દેશોમાં પણ, લિંગ વેતન તફાવત અસ્તિત્વમાં છે. જ્યારે પુરુષ AI ટ્રેનર્સ માટે સરેરાશ કલાકદીઠ વેતન $50 છે, ત્યારે મહિલાઓ માટે, આ આંકડો ફક્ત $30 છે.

વૈશ્વિક ભરતીમાં 4 મુખ્ય ફેરફારો

  • પ્રતિભાને પ્રાથમિકતા: $100 મિલિયનથી વધુ ભંડોળ ધરાવતા સ્ટાર્ટઅપ્સ હવે સસ્તા લેબરને પસંદ કરવાને બદલે વિકસિત દેશો - જેમ કે UK, કેનેડા અને જર્મનીના નિષ્ણાતોને નોકરી પર રાખી રહ્યા છે.
  • કરન્સી હૉપિંગ: આર્થિક રીતે અસ્થિર દેશોમાં કર્મચારીઓ તેમની કમાણીને સુરક્ષિત રાખવા માટે સ્થાનિક ચલણને બદલે US ડોલર (USD) માં પેમેન્ટ મેળવવાનું વધુને વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે.
  • શહેરો તરફ વાપસી: મહામારી દરમિયાન દૂરના વિસ્તારોમાં સ્થળાંતર કરનારા કર્મચારીઓ હવે ન્યુ યોર્ક, લંડન અને પેરિસ જેવા મુખ્ય મેટ્રોપોલિટન હબમાં પાછા ફરી રહ્યા છે.
  • અન્ય ઉભરતા ક્ષેત્રો: AI ઉપરાંત, લીગલ કેસ મેનેજર્સ (164% વૃદ્ધિ) અને તબીબી વહીવટી સહાયકો (123% વૃદ્ધિ) ની માંગમાં પણ ઝડપી વધારો થયો છે.

ડીનનો અહેવાલ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારત વૈશ્વિક ડિજિટલ અર્થતંત્રના એક અનિવાર્ય સ્તંભ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. નજીકના ભવિષ્યમાં, AI તાલીમ ફક્ત રોજગારના સ્ત્રોત તરીકે જ નહીં પરંતુ મુખ્ય પ્રવાહના કારકિર્દી માર્ગ તરીકે પણ સ્થાપિત થશે.

