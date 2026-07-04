ભારત-ઈઝરાયલ વચ્ચે નવી ટ્રેડ ડીલ આજથી અમલમાં, બંને દેશોના બિઝનેસને મળશે મોટું પ્રોત્સાહન
આ કરારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બંને દેશો વચ્ચે વેપાર અને રોકાણને સુરક્ષિત અને સીમલેસ બનાવવાનો છે
Published : July 4, 2026 at 7:03 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના આર્થિક સંબંધોમાં આજથી એક નવો અધ્યાય શરૂ થયો છે. બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય રોકાણ કરાર (BIA) સત્તાવાર રીતે શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026 ના રોજ અમલમાં આવ્યો. આ કરારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બંને દેશો વચ્ચે વેપાર અને રોકાણને સુરક્ષિત અને સીમલેસ બનાવવાનો છે.
ભારત અને ઇઝરાયલની સરકારોએ 8 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ નવી દિલ્હીમાં આ ઐતિહાસિક કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, આ કરારના અમલીકરણથી રોકાણકારોમાં તેમની મૂડીની સુરક્ષા અંગે વધુ વિશ્વાસ જગાડશે. વધુમાં, તે બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે આર્થિક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવશે.
રોકાણકારોનું રક્ષણ અને રાષ્ટ્રીય સાર્વભૌમત્વ
નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, કરાર બે મહત્વપૂર્ણ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ઘડવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ, તે રોકાણકારો અને બીજા દેશમાં કાર્યરત તેમના વ્યવસાયોને વ્યાપક કાનૂની રક્ષણ પૂરું પાડે છે. બીજું, તે બંને સરકારોને રાષ્ટ્રીય વિકાસ, કરવેરા અને સુરક્ષા સંબંધિત નિર્ણયો લેવા માટે સંપૂર્ણ સ્વાયત્તતા આપે છે. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે જ્યારે રોકાણકારોના અધિકારોનું રક્ષણ થાય છે, ત્યારે દેશના પોતાના નિયમો અને જાહેર હિતની નીતિઓ સાથે કોઈ સમાધાન થતું નથી.
ઈનક્ટર્સ અને વ્યવસાયોને કેવી રીતે ફાયદો થશે?
ભારત અને ઇઝરાયલ પહેલાથી જ રક્ષા, જળ, કૃષિ, સાયબર સુરક્ષા અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં મજબૂત ભાગીદારી ધરાવે છે. આ કરાર સાથે, ઈનક્ટર્સ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતી ચિંતાઓ - જેમ કે વિવાદ નિરાકરણ અને સરકારી નિયમોની જટિલતાઓ દૂર કરવામાં આવશે. આનાથી બંને દેશો વચ્ચે નાણાંકીય વ્યવહારો અને નવા વ્યવસાયો શરૂ કરવામાં નોંધપાત્ર સુવિધા મળશે.
આ કરારથી ખાસ કરીને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં મોટા ફેરફારો થવાની અપેક્ષા છે:
ભારતીય કંપનીઓ માટે: ભારતીય કંપનીઓને ઇઝરાયલની અત્યાધુનિક સ્ટાર્ટઅપ્સ અને હાઇ-ટેક કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાની સીધી તક મળશે. તેઓ નવી ટેકનોલોજીઓ મેળવી શકશે, ખાસ કરીને ડીપ-ટેક, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને વોટર-ટેક જેવા ક્ષેત્રોમાં.
ઇઝરાયલી કંપનીઓ માટે: મોટી ઇઝરાયલી કંપનીઓએ ભારતના વિશાળ બજારમાં તેમની હાજરી વિસ્તારવા માટે એક સુરક્ષિત માર્ગ મેળવ્યો છે. આ રોકાણ ભારત સરકારના 'વિકસિત ભારત' (વિકસિત ભારત) ના વિઝનને સાકાર કરવામાં પણ ફાળો આપશે.
હવે જ્યારે આ કાનૂની માળખું સંપૂર્ણપણે સ્થાપિત થઈ ગયું છે, ત્યારે બંને દેશોની સરકારો જમીન પર તેના અમલીકરણ માટે તૈયારી કરી રહી છે. આગામી મહિનાઓમાં ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ઘણા મોટા સંયુક્ત સાહસો અને ટેકનોલોજી-સંબંધિત કરારો થવાની અપેક્ષા છે, જે નવી રોજગારીની તકો પણ ઉભી કરશે.
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