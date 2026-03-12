ETV Bharat / business

મુશ્કેલ સમયમાં રશિયા બન્યું સંકટમોચક! યુદ્ધ વચ્ચે ભારતે 50% ઓઇલ ઈમ્પોર્ટ વધાર્યું

પશ્ચિમ એશિયા યુદ્ધથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ માર્ગ ઠપ થતા ભારતને LPGની અછતનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે; રાહત માટે રશિયાથી ઓઇલની આયાતમાં 50%નો વધારો થયો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 12, 2026 at 10:29 AM IST

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને તણાવે ભારતની ઉર્જા સુરક્ષા માટે ગંભીર પડકાર ઉભો કર્યો છે. ખાસ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા પુરવઠામાં વિક્ષેપને કારણે, દેશ રાંધણ ગેસની તીવ્ર અછતનો સામનો કરી રહ્યો છે.

રશિયા સંકટમોચક બન્યું, ક્રૂડ ઓઇલની આયાતમાં વધારો
તાજેતરના ડેટા અનુસાર, ભારતે માર્ચમાં રશિયા પાસેથી તેની ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદીમાં 50 ટકાનો જંગી વધારો કર્યો. જ્યારે ભારત ફેબ્રુઆરીમાં રશિયા પાસેથી 1.04 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ (bpd) ક્રૂડ ખરીદી રહ્યું હતું, ત્યારે માર્ચમાં આ આંકડો વધીને 1.5 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ થયો. ભારત તેની ક્રૂડ જરૂરિયાતોના 88% આયાત કરે છે, જેનો નોંધપાત્ર હિસ્સો સાઉદી અરેબિયા, ઇરાક અને UAE જેવા દેશોમાંથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા આવતો હતો. આ માર્ગ બંધ થયા પછી, ભારતે ઝડપથી રશિયા પર તેની નિર્ભરતા બદલી છે.

સિલિન્ડર ખાલી કેમ થઈ રહ્યા છે?
ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય મોટાભાગે રશિયા દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ રાંધણ ગેસની ઈમરજન્સી યથાવત છે. નિષ્ણાતોના મતે, ભારત તેની LPG જરૂરિયાતોના આશરે 55-60% આયાત કરે છે. આ આયાતી ગેસના 80 થી 90% હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા આવે છે. યુદ્ધને કારણે, આ દરિયાઈ માર્ગ લગભગ બંધ થઈ ગયો છે. ભારત દરરોજ આશરે 1 મિલિયન બેરલ LPG વાપરે છે, પરંતુ સ્થાનિક ઉત્પાદન ફક્ત 40-45% છે.

લોકો અને વ્યવસાય પર અસર
આ ગેસની અછતની વાણિજ્યિક ક્ષેત્ર પર સૌથી ખરાબ અસર પડી છે. મુંબઈ, બેંગલુરુ અને દિલ્હી જેવા મહાનગરોમાં, લગભગ 20% હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટે કાં તો તેમના મેનુ બંધ કરી દીધા છે અથવા મર્યાદિત કરી દીધા છે. ઘણી જગ્યાએ, લોકો હવે લાકડાના ચૂલા અથવા ઇલેક્ટ્રિક ઇન્ડક્શનનો આશરો લઈ રહ્યા છે.

સરકારે સ્થાનિક ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા આપવા માટે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અધિનિયમ લાગુ કર્યો છે અને રિફાઇનરીઓને ઉત્પાદન 25% વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. જોકે, પરિસ્થિતિ હજુ પણ નાજુક છે. કેપ્લરના વિશ્લેષકો માને છે કે આગામી અઠવાડિયા ભારત માટે પડકારજનક રહેશે. જ્યારે તેલના વિકલ્પો મળી ગયા છે, ત્યારે LPGનો સતત પુરવઠો જાળવવો એ એક મોટો રાજદ્વારી અને લોજિસ્ટિકલ પડકાર છે.

