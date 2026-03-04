વૈશ્વિક ઊર્જા સંકટ વચ્ચે ભારતે રશિયન તેલ આયાત વધારવાના સંકેત આપ્યા, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થતા નવા વિકલ્પ પર વિચાર
હૉર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થયા બાદ ઊર્જા સંકટ વચ્ચે ભારતે પુરવઠો સુરક્ષિત કરવા રશિયાના ક્રૂડ ઓઇલમાં ફરી રસ દાખવ્યો.
Published : March 4, 2026 at 1:17 PM IST
મોસ્કો: મિડલ ઇસ્ટમાં તણાવ અને ઇરાન પર અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના હુમલા બાદ હૉર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થતા વિશ્વભરમાં ઊર્જા સંકટ ઘેરાયું છે. ઉથલપાથલ વચ્ચે રશિયાએ દાવો કર્યો છે કે ભારતે રશિયન ક્રૂડ ઓઇલની આયાત વધારવામાં રસ દાખવ્યો છે.
રશિયન ફેડરેશનના દૂતાવાસના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવને કારણે તેલ અને ગેસ પુરવઠામાં લાંબા સમય સુધી વિક્ષેપ પડવાની સ્થિતિમાં રશિયા ભારતની ઉર્જા જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે તૈયાર છે.
રશિયાના નાયબ વડાપ્રધાનનું મોટું નિવેદન
રશિયાના નાયબ વડાપ્રધાન એલેક્ઝાન્ડર નોવાકે મોસ્કોમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન રોસિયા 1 ટીવી ચેનલને જણાવ્યું, "અમને એવા સંકેત મળી રહ્યા છે કે ભારત ફરીથી રશિયન તેલની ખરીદી વધારશે." રશિયાના અગ્રણી ઊર્જા વ્યૂહરચનાકાર ગણાતા નોવાકે આ નિવેદન ભારતના તાજેતરના મહિનાઓમાં અમેરિકન દબાણ અને અન્ય કારણોસર રશિયન તેલ આયાત ઘટાડ્યા બાદ આપ્યું છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું મહત્ત્વ અને સંકટ
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વનું સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ 'ઓઇલ ચેકપોઇન્ટ' છે. વૈશ્વિક તેલ પુરવઠાનો લગભગ પાંચમો ભાગ (20%) અને પ્રાકૃતિક ગેસ (LNG)નો એક મોટો ભાગ આ સાંકડા રસ્તા પરથી પસાર થાય છે. ઇરાન દ્વારા જવાબી કાર્યવાહીમાં આ રસ્તો બંધ કરવામાં આવ્યા બાદ ગલ્ફ દેશ (સાઉદી અરબ, યુએઇ, ઇરાક અને કુવૈત)માંથી આવતો તેલનો પુરવઠો પુરી રીતે ઠપ્પ થવાના આરે છે.
ભારત પર પ્રભાવ અને રશિયાની રણનીતિ
ભારત પોતાના ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોનો 85% કરતા વધુ આયાત કરે છે. ખાડી દેશોમાંથી પુરવઠો રોકાવાનો અર્થ છે કે ભારતને તરત જ વૈકલ્પિક બજારની જરૂર પડશે. એવામાં રશિયા એક વિશ્વસનીય વિકલ્પ બનીને આવ્યું છે. જોકે, રશિયન મીડિયા (NTV) અનુસાર, આ સંકટનો ફાયદો ઉઠાવીને રશિયા ભારે છૂટને ઓછી કરી શકે છે, જે હવે ભારત જેવા એશિયન ખરીદદારોને આપી રહ્યું હતું.
યુરોપનું બદલાતું વલણ
નોવાકે એવા પણ સંકેત આપ્યા છે કે ઊર્જા સંકટ એટલું વધારે હોઇ શકે છે કે યુરોપીયન સંઘ (EU) જેને રશિયા પર કડક પ્રતિબંધ લગાવ્યા છે. પોતાની ઊર્જાની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે રશિયન તેલ અને ગેસ પર લગાવેલા પ્રતિબંધોમાં છૂટ આપવા પર વિચારી શકે છે.
જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ લાંબા સમય સુધી બંધ રહે છે તો વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત વધી શકે છે. ભારત માટે પડકાર માત્ર પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાનો નથી પણ મોંઘા તેલને કારણે સ્થાનિક સેક્ટરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની વધતી કિંમત અને મોંઘવારીને નિયંત્રિત કરવાનો પણ હશે.
