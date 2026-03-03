'ભારત પાસે પર્યાપ્ત ક્રૂડ ઓઇલનો જથ્થો, ઇંધણની અછત નહીં સર્જાય'
પશ્ચિમ એશિયા સંકટ વચ્ચે ભારત પાસે 6થી 8 અઠવાડિયાનો ક્રૂડ ઓઇલનો ભંડાર: સરકારી સૂત્ર
Published : March 3, 2026 at 8:30 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા લશ્કરી સંઘર્ષો અને તણાવ વચ્ચે, ભારત સરકારના ટોચના સૂત્રોએ ખાતરી આપી છે કે દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને અન્ય ઇંધણની સ્થાનિક માંગને પહોંચી વળવા માટે છ થી આઠ અઠવાડિયા સુધી પૂરતો ભંડાર છે. ભારતની લગભગ અડધી ક્રૂડ ઓઇલ અને એલપીજી આયાત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે.
અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઈરાન પર કરવામાં આવેલા હુમલાઓને કારણે આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ પર શિપિંગ ખોરવાઈ ગયું છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે, સરકાર પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહી છે અને કટોકટીનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.
દેશમાં હાલમાં લગભગ 25 દિવસના વપરાશ બરાબર ક્રૂડ ઓઇલ અને એટલા જ સમયગાળા માટે તૈયાર ઇંધણનો ભંડાર ઉપલબ્ધ છે. જોકે તાત્કાલિક અછતની શક્યતા નથી, પરંતુ વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને પરિવહન ખર્ચમાં વધારો ભારતના આયાત બિલ અને ફુગાવાને અસર કરી શકે છે.
એક અલગ નિવેદનમાં, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ વર્તમાન પરિસ્થિતિ માટે દેશની તૈયારીઓ અંગે મીડિયાને માહિતી આપી હતી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે દેશમાં ક્રૂડ ઓઇલ અને પેટ્રોલ, ડીઝલ અને એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) જેવા મુખ્ય ઉત્પાદનોનો પૂરતો ભંડાર છે. મંત્રાલયે દેશભરમાં પુરવઠાની સ્થિતિ પર નજર રાખવા માટે 24 કલાક ચાલતો કંટ્રોલ રૂમ પણ સ્થાપિત કર્યો છે.
ભારત વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો તેલ આયાતકાર, ચોથો સૌથી મોટો રિફાઇનર અને પાંચમો સૌથી મોટો નિકાસકાર છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ભારતે પોતાના ઉર્જા સ્ત્રોતોમાં વિવિધતા લાવીને આપૂર્તિ સુરક્ષિત કરી છે. ભારતીય કંપનીઓ હવે એવા ઉર્જા સ્ત્રોતો સુધી પહોંચી ગઈ છે જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી આવતા નથી.
સરકારી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, ક્રૂડ ઓઇલની કોઈ અછત રહેશે નહીં, પરંતુ સંઘર્ષની સીધી અસર કિંમતો પર પડશે. વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $80 ને વટાવી ગયા છે, જે ભારતના આયાત ખર્ચ અને ફુગાવામાં વધારો કરી શકે છે. માહિતી અનુસાર, માર્ચ 2025 માં પૂરા થતા નાણાકીય વર્ષમાં ભારતે તેલ આયાત પર $137 બિલિયન ખર્ચ કર્યા હતા.
મંત્રાલયના અધિકારીએ વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી કે, જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થઈ જાય, તો ભારત પશ્ચિમ આફ્રિકા, લેટિન અમેરિકા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા વૈકલ્પિક પ્રદેશોમાંથી પુરવઠો વધારીને આ અછતને પહોંચી શકે છે. ભારત વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો તેલ આયાતકાર દેશ છે, અને સરકારની ટોચની પ્રાથમિકતા ભારતીય ગ્રાહકોના હિતોનું રક્ષણ કરવાની છે.
