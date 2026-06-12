મસ્કને મોટો ઝટકો: ભારતે Starlinkની મંજૂરી રોકી, ઈરાન વૉર બાદ સુરક્ષા પર ઊભા થયા મોટા સવાલ
સુરક્ષા ચિંતાઓ અને ઈરાન યુદ્ધમાં તેના ઉપયોગને પગલે ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો હવાલો આપીને એલન મસ્કની સ્ટારલિંક મંજૂરીને મુલતવી રાખી હતી
Published : June 12, 2026 at 3:35 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકન અબજોપતિ એલોન મસ્કની સેટેલાઇટ ઇન્ટરનેટ સેવા, સ્ટારલિંકને ભારતમાં મોટો ફટકો પડ્યો છે. સુરક્ષા એજન્સીઓની ચિંતાઓને પગલે, કેન્દ્ર સરકારે સ્ટારલિંકની અંતિમ વ્યાપારી મંજૂરીને અસ્થાયી રૂપે અટકાવી દીધી છે.
ઈરાન સંઘર્ષ સંબંધિત ચિંતાઓ
એક અહેવાલ મુજબ, ભારતીય સુરક્ષા એજન્સીઓની ચિંતા મધ્ય-પૂર્વ અને ઈરાનમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષથી ઉદ્ભવી છે. અહેવાલ મુજબ, સ્ટારલિંકના સેટેલાઇટ ટર્મિનલ્સનો ઉપયોગ ઈરાનમાં સત્તાવાર લાઇસન્સ વિના કરવામાં આવતો હતો. આ ઘટનાએ ભારત સરકારમાં ચિંતા વધારી છે. નવી દિલ્હીને ડર છે કે ભવિષ્યમાં ભૂ-રાજકીય તણાવ અથવા યુદ્ધની સ્થિતિમાં, અમેરિકન કંપનીના ઇન્ટરનેટ નેટવર્કને નિયંત્રિત કરવું અત્યંત મુશ્કેલ બની શકે છે.
સ્પેસએક્સના આઈપીઓ પર અસર
આ નિર્ણય એલોન મસ્કની કંપની, સ્પેસએક્સ માટે એક મોટો ફટકો માનવામાં આવે છે, કારણ કે કંપની યુએસ સ્ટોક એક્સચેન્જ, નાસ્ડેક પર તેનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો આઈપીઓ લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. સ્ટારલિંક આ આઈપીઓમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, કારણ કે તે કંપનીનો આવકનો પ્રાથમિક સ્ત્રોત છે. ભારત જેવા મોટા બજારમાં મંજૂરી ન મળવાથી કંપનીના વૈશ્વિક વિસ્તરણને નુકસાન થશે કારણ કે, ચીન પછી હવે ભારતનું વિશાળ બજાર પણ તેના હાથમાંથી સરકી શકે છે.
સ્પેક્ટ્રમ હરાજી અને અન્ય કંપનીઓ પણ ફસાઈ
આ વિવાદને કારણે, ભારતમાં સેટેલાઇટ સ્પેક્ટ્રમના ભાવ નક્કી કરવાનો પ્રસ્તાવ પણ અટકી ગયો છે. ટેલિ કોમ્યુનિકેશન વિભાગ (DoT) એ પ્રસ્તાવ તૈયાર કર્યો છે, પરંતુ તેને અંતિમ મંજૂરી માટે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળમાં મોકલવામાં આવ્યો નથી. આની સીધી અસર રિલાયન્સ જિયો અને ભારતી એરટેલ જેવી ભારતીય કંપનીઓ પર પડે છે, કારણ કે તેઓ પણ તેમની સેટેલાઇટ સેવાઓ શરૂ કરતા પહેલા નીતિની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
ભારત સરકારનું કડક વલણ
સ્ટારલિંકને લગભગ એક વર્ષ પહેલા ભારતમાં ગ્લોબલ મોબાઇલ પર્સનલ કોમ્યુનિકેશન બાય સેટેલાઇટ (GMPCS) લાઇસન્સ મળ્યું હતું. કંપનીએ મુંબઈમાં એક મોટું હબ અને દેશભરમાં આશરે 10 ગેટવે પણ બનાવ્યા છે. સ્ટારલિંકે સરકારને ખાતરી આપી છે કે તે સ્થાનિક ડેટા સ્ટોરેજ નિયમોનું પાલન કરશે. જો કે, સુરક્ષા એજન્સીઓ નક્કર ખાતરી ઇચ્છે છે કે તે તણાવના સમયમાં ભારતીય સુરક્ષા નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કરશે. હાલમાં, સરકારે વિદેશી કંપનીઓ તેમજ સ્થાનિક કંપનીઓ વચ્ચે યુરોપિયન કરારોની ચકાસણી કડક બનાવી છે.
આ પણ વાંચો: