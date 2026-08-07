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ભારતમાં ઈલેક્ટ્રિક વાહનોના વેચાણનો નવો રેકોર્ડ, જુલાઈમાં 3.27 લાખ યુનિટ્સ વેચાયા

જુલાઈમાં ભારતમાં રેકોર્ડ 3,27,901 ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું વેચાણ થયું હતું, જે વાર્ષિક ધોરણે 66% નો વધારો દર્શાવે છે અને કુલ ઑટો બજારના 12% હિસ્સો ધરાવે છે

જુલાઈમાં ભારતમાં રેકોર્ડ 3,27,901 ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું વેચાણ થયું હતું, જે વાર્ષિક ધોરણે 66% નો વધારો દર્શાવે છે અને કુલ ઑટો બજારના 12% હિસ્સો ધરાવે છે
જુલાઈમાં ભારતમાં રેકોર્ડ 3,27,901 ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું વેચાણ થયું હતું, જે વાર્ષિક ધોરણે 66% નો વધારો દર્શાવે છે અને કુલ ઑટો બજારના 12% હિસ્સો ધરાવે છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 4:37 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતના ઇલેક્ટ્રિક વાહન (EV) બજારે જુલાઈ 2026 માં એક નવો ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન સ્થાપિત કર્યો. ફેડરેશન ઑફ ઑટોમોબાઈલ ડીલર્સ એસોસિએશન (FADA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના ડેટા અનુસાર, દેશમાં EVs ના કુલ છૂટક વેચાણમાં વાર્ષિક ધોરણે 66% નો વધારો થયો છે, જે 327,901 યુનિટના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો છે. આ પ્રભાવશાળી વૃદ્ધિ સાથે, ભારતીય ઑટોમોબાઈલ બજારમાં વેચાતા દરેક આઠ વાહનોમાંથી એક હવે ઇલેક્ટ્રિક કેટેગરીમાં આવે છે, જે દેશના સ્વચ્છ ઉર્જા તરફના ઝડપી પરિવર્તનને દર્શાવે છે.

મજબૂત સ્થાનિક માંગને કારણે તમામ સેગમેન્ટમાં ઐતિહાસિક ઉછાળો

FADA રિપોર્ટ અનુસાર, જુલાઈમાં આ રેકોર્ડબ્રેક વૃદ્ધિ મુખ્યત્વે ટુ-વ્હીલર અને થ્રી-વ્હીલર સેગમેન્ટ દ્વારા પ્રેરિત હતી.

ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર્સ: આ સેગમેન્ટે પહેલી વાર 2 લાખ યુનિટનો આંકડો પાર કર્યો અને તેમાં 204,362 યુનિટનું છૂટક વેચાણ નોંધાયું. આ પાછલા વર્ષના જુલાઈમાં વેચાયેલા 108,516 યુનિટની તુલનામાં 88.32% નો વધારો દર્શાવે છે. પરિણામે, ટુ-વ્હીલર માર્કેટમાં EVનો પ્રવેશ 11.2% ના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયો છે.

ઇલેક્ટ્રિક પેસેન્જર વાહનો (PV): પેસેન્જર વાહનોનું છૂટક વેચાણ 83.13% વધીને 32,928 યુનિટ થયું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન 17,981 યુનિટ હતું.

ઇલેક્ટ્રિક થ્રી-વ્હીલર્સ: આ સેગમેન્ટમાં વાર્ષિક ધોરણે 25.3% વૃદ્ધિ જોવા મળી છે, કુલ વેચાણ 87,055 વાહનો સુધી પહોંચ્યું છે. ઇલેક્ટ્રિક વાહનો હવે આ શ્રેણીમાં 65.1% બજાર હિસ્સો ધરાવે છે, જે તેમને સેગમેન્ટમાં પ્રાથમિક પસંદગી તરીકે સ્થાપિત કરે છે.

ઇલેક્ટ્રિક કોમર્શિયલ વાહનો (CV): કોમર્શિયલ વાહન બજારમાં સૌથી નોંધપાત્ર વધારો - 168.6% નો વધારો જોવા મળ્યો છે, જેમાં વેચાણ ગયા વર્ષે 1,324 યુનિટથી વધીને 3,556 યુનિટ થયું છે. ફ્લીટ ઓપરેટરો હવે સીધા મોટા ખરીદી ઓર્ડર આપી રહ્યા છે.

સપ્લાય ચેઇન પડકારો

આ કામગીરી પર ટિપ્પણી કરતા, FADA ના ઉપપ્રમુખ સાઈ ગિરધરએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં EV અપનાવવું હવે ફક્ત ભવિષ્યનો અંદાજ નથી પરંતુ શોરૂમ વાસ્તવિકતા છે. જો કે, તેમણે એ પણ પ્રકાશિત કર્યું કે પેસેન્જર વાહન સેગમેન્ટમાં મજબૂત ગ્રાહક માંગ હોવા છતાં, ઉચ્ચ-માગ મોડેલોને અસર કરતી પુરવઠા મર્યાદાઓને કારણે વેચાણ તેમની સંપૂર્ણ ક્ષમતા સુધી પહોંચી શક્યું નથી.

FADA એ વાહન ઉત્પાદકો (OEMs) ને આગામી તહેવારોની મોસમ દરમિયાન માંગમાં અપેક્ષિત વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને, આ પુરવઠા સંકટને સમયસર ઉકેલવા વિનંતી કરી છે. ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો માને છે કે જો સપ્લાય ચેઇન સરળ રહેશે, તો આગામી મહિનાઓમાં તહેવારોની માંગને કારણે EV વેચાણના આંકડા નવા રેકોર્ડ બનાવી શકે છે.

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