ETV Bharat / business

મોદીના 12 વર્ષમાં ભારત અમેરિકા-ચીનને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ નિકાસ કરતો ગ્લોબલ ટેક પાર્ટનર બન્યો: કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ

ભારતે ચીનને 35,000 કરોડના ઈલેકટ્રીક પાર્ટ, ફ્રાન્સ-અમેરિકાને રેલ્વે પ્રોપલ્શન નિકાસ કર્યું, હવે સાધન ઉત્પાદકોને આકર્ષવાની તૈયારીમાં.

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ (File/IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 1:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 12 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન, ભારત એક વિશ્વસનીય ટેકનોલોજી મૂલ્ય-શ્રૃંખલા ભાગીદારમાં પરિવર્તિત થયું છે, દેશ હવે અમેરિકા અને ચીનમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ઉત્પાદનો નિકાસ કરે છે.

મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે ભારતમાં સેમિકન્ડક્ટર બનાવવાના પ્રયાસો અગાઉ કરવામાં આવ્યા હતા - વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુ અને ઇન્દિરા ગાંધીના સમયથી લઈને રાજીવ ગાંધી જેવા પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી સુધી - તે મોદી સરકાર હતી જેણે સફળતા મેળવી હતી.

વૈષ્ણવે કહ્યું, "અમે આગલા સ્તર પર આગળ વધી રહ્યા છીએ, જ્યાં અમે એકમોનું ઉત્પાદન શરૂ કરી રહ્યા છીએ. ગયા વર્ષે એક સકારાત્મક વિકાસ એ હતો કે અમે ચીનને આશરે ₹35,000 કરોડના ઘટકોની નિકાસ કરી હતી. અમે ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટાલી અને યુએસમાં પણ જટિલ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉત્પાદનો - જેમ કે રેલ્વે પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ્સ - નિકાસ કરી હતી."

2014 માં સ્માર્ટફોનનો ચોખ્ખો આયાતકાર હોવાથી, ભારત હવે આવા ઉપકરણોની નિકાસ કરે છે. 2025 માં 30 બિલિયન યુએસ ડોલરના વિદેશી શિપમેન્ટ સાથે, સ્માર્ટફોન ભારતની ટોચની નિકાસ શ્રેણી બની ગયા છે.

વૈષ્ણવે નોંધ્યું હતું કે 2025 કેલેન્ડર વર્ષમાં, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ત્રીજા ક્રમની સૌથી મોટી નિકાસ શ્રેણી તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા, જેમાં મોબાઇલ ફોન એકમાત્ર સૌથી મોટી નિકાસ ઉત્પાદન તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા.

મંત્રીએ કહ્યું, "પરંપરાગત રીતે, આ યાદીમાં ડીઝલ, ત્યારબાદ રત્નો અને ઝવેરાત, અને પછી વસ્ત્રો અને એન્જિનિયરિંગ માલનું નેતૃત્વ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સૂચવે છે કે દેશ હવે એક વિશ્વસનીય મૂલ્ય-શૃંખલા ભાગીદાર તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે - એક રાષ્ટ્ર જે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા, વિશ્વસનીય ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરવા સક્ષમ છે, અને જે તેની નિકાસ માટે સુરક્ષા ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે."

તેમણે ઉમેર્યું કે મોદી શાસન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગને "20 વર્ષના પરિપ્રેક્ષ્ય" સાથે જુએ છે. મંત્રીએ જણાવ્યું કે મોદી સરકારની પ્રારંભિક વ્યૂહરચના સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્ર માટે મૂળભૂત બિલ્ડીંગ બ્લોક્સને સુરક્ષિત કરવા પર કેન્દ્રિત હતી.

વૈષ્ણવે કહ્યું, "આ એવી વસ્તુ છે જે આપણા દેશે 1962 માં સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ માટે કલ્પના કરી હતી. પૂર્વ વડા પ્રધાનો - જવાહરલાલ નેહરુ, ઇન્દિરા ગાંધી, રાજીવ ગાંધી અને મનમોહન સિંહ - એ આ દિશામાં પ્રયાસો કર્યા. આખરે, આ કાર્યક્રમના ધ્યાન કેન્દ્રિત અમલીકરણને કારણે અમે વડા પ્રધાન મોદીના કાર્યકાળ દરમિયાન સફળતા મેળવી."

તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન (ISM) ના પ્રથમ તબક્કામાં, સરકાર ટેકનોલોજી ઉત્પાદનો પર કામ કરતા લગભગ 48 સ્ટાર્ટઅપ્સને ઓળખી શકી. વૈષ્ણવે કહ્યું, "ISM 2.0 માં, ડિઝાઇન ટોચની પ્રાથમિકતા હશે. બીજી મુખ્ય પ્રાથમિકતા સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદનમાં વપરાતી મશીનરી હશે; અમે આ સાધનો ડિઝાઇન અને ઉત્પાદન બંને માટે ભારતમાં સાધન ઉત્પાદકોને આમંત્રિત કરવાનું ગંભીરતાથી વિચારીશું."

તેમણે ઉમેર્યું કે ISM 2.0 ચિપ ઉત્પાદનમાં વપરાતા જટિલ રસાયણો અને વાયુઓના સ્વદેશી ઉત્પાદન પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. વૈષ્ણવે કહ્યું, "અલબત્ત, અમે ઘણા વધુ ફેબ્સ (ચિપ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ્સ) અને ATMP (ચિપ પેકેજિંગ) યુનિટ્સ ઉમેરીશું. અમે સેમિકન્ડક્ટર મિશનના પ્રથમ તબક્કા દરમિયાન પ્રતિભા વિકાસમાં થયેલી પ્રગતિ પર નિર્માણ કરીશું."

મંત્રીએ નોંધ્યું કે ભારતની એન્જિનિયરિંગ કોલેજો પાસે હવે અત્યાધુનિક ઉપકરણો અને અત્યાધુનિક સેમિકન્ડક્ટર ડિઝાઇન સાધનોની સુવિધા છે. વૈષ્ણવે કહ્યું, "વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ડિઝાઇન કરાયેલી ચિપ્સ મોહાલીની એક પ્રયોગશાળામાં બનાવવામાં આવી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમની ડિઝાઇનના પરિણામને ભૌતિક ચિપ્સ તરીકે જોઈ શકે છે. આવી ક્ષમતા ઘણી કોલેજોમાં ઉપલબ્ધ નથી; વિશ્વભરમાં ફક્ત થોડી કોલેજો જ આ પ્રકારની ક્ષમતાનો ગર્વ કરી શકે છે."

તેમણે જણાવ્યું કે સરકારે ચાર વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં સેમિકન્ડક્ટર ઇકોસિસ્ટમ માટે આશરે 75,000 વિદ્યાર્થીઓને તાલીમ આપવામાં સફળ રહી છે, જ્યારે 10 વર્ષના સમયગાળા માટે 80,000 વિદ્યાર્થીઓના લક્ષ્યાંકનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. મંત્રીએ કહ્યું, "અમે ફક્ત 5 વર્ષમાં 80,000 નો આંકડો હાંસલ કરીશું."

આ પણ વાંચો...

  1. AI Summit 2026: બાળકોની સુરક્ષા માટે સોશિયલ મીડિયા પર વય મર્યાદા લાગુ કરવાની તૈયારી: અશ્વિની વૈષ્ણવ
  2. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અમદાવાદની મુલાકાતે, રેલ્વે સ્ટેશન પુનર્વિકાસ અને બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી

TAGGED:

ASHWINI VAISHNAW
NARENDRA MODI
INDIA TECH EXPORTS
SEMICONDUCTOR DESIGN PRIORITY
INDIA SEMICONDUCTOR SUCCESS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.