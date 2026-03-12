ETV Bharat / business

ભારતની આર્થિક ગતિ અકબંધ; નાણાકીય વર્ષ 2027 માં GDP વૃદ્ધિ 7.1% રહેવાનો અંદાજ

સ્થાનિક માંગ, માળખાગત સુવિધાઓ અને ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર રોકાણને કારણે ભારતનો GDP વૃદ્ધિ દર નાણાકીય વર્ષ 2027 માં 7.1% રહેવાનો અંદાજ છે.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 12, 2026 at 12:46 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: વૈશ્વિક અર્થતંત્રમાં ચાલી રહેલી ઉથલપાથલ અને ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે, ભારતીય અર્થતંત્ર માટે પ્રોત્સાહક સંકેતો ઉભરી આવ્યા છે. અગ્રણી રેટિંગ એજન્સી ક્રિસિલ ઇન્ટેલિજન્સના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, નાણાકીય વર્ષ 2027 માં ભારતનો વાસ્તવિક GDP વૃદ્ધિ દર 7.1 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે. જોકે આ પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં નોંધાયેલા 7.6 ટકા કરતા થોડો ઓછો છે, તે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો દ્વારા "સ્વસ્થ વિકાસ દર" માનવામાં આવે છે.

સ્થાનિક માંગ અને ખાનગી રોકાણને ટેકો આપવો

10મા ઇન્ડિયા આઉટલુક કોન્ક્લેવમાં રજૂ કરાયેલા આ અહેવાલ મુજબ, ભારતીય અર્થતંત્રનો મુખ્ય આધાર સ્થાનિક માંગ છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ખાનગી વપરાશ, જે ભારતના GDP ના આશરે 57 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, તે અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવતું રહેશે. CRISIL ના MD અને CEO અમીષ મહેતાના મતે, બાહ્ય અનિશ્ચિતતાઓ છતાં ભારતે સ્થિર વૃદ્ધિ દર્શાવી છે. અમારી આગાહી સ્થાનિક કાઉન્ટરવેઇટ, ખાસ કરીને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ખર્ચ અને ખાનગી રોકાણ ચક્રમાં વૃદ્ધિ પર આધારિત છે.

ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં રોકાણમાં તેજી

રિપોર્ટનો મુખ્ય હાઇલાઇટ ખાનગી મૂડી ખર્ચમાં પરિવર્તન છે. રોકાણ હવે પરંપરાગત ઉદ્યોગો પૂરતું મર્યાદિત નથી. રિપોર્ટ અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 2027 અને 2031 વચ્ચે ઔદ્યોગિક રોકાણ 1.5 ગણું વધીને વાર્ષિક ₹9.1 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે. નવા યુગના ઉદ્યોગો આમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.

  • સેમિકન્ડક્ટર અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ: આ ક્ષેત્રમાં રોકાણ 4.7 ગણું વધવાની ધારણા છે.
  • ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs): EV ઉત્પાદન અને ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 3.1 ગણું વધવાનો અંદાજ છે.
  • બેટરી ઉત્પાદન: ACC બેટરી ક્ષેત્રમાં 3.3 ગણો ઉછાળો જોવા મળવાની ધારણા છે.

ફુગાવો અને પડકારો

અર્થતંત્ર કેટલાક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે. ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI) આધારિત ફુગાવો 4.3 ટકા સુધી વધવાનો અંદાજ છે. જોકે, નવા 2024 બેઝ યરને કારણે મુખ્ય ફુગાવો નિયંત્રણમાં રહી શકે છે, જેના કારણે ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓનું વજન ઘટશે. CRISIL ના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી ધર્મકીર્તિ જોશીએ ચેતવણી આપી હતી કે વૈશ્વિક સંરક્ષણવાદમાં વધારો, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ (અંદાજે $75-80 પ્રતિ બેરલ) અને આબોહવા પરિવર્તન જેવા પરિબળો વૃદ્ધિને અવરોધી શકે છે.

નિકાસ બમણી કરવાનો લક્ષ્યાંક

ભારતે નાણાકીય વર્ષ 2031 સુધીમાં તેની નિકાસ બમણી કરીને ₹80 લાખ કરોડ કરવાનો મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે. સેવાઓ અને નવા વેપાર કરારો આમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. અહેવાલ મુજબ, ઓટોમોબાઇલ્સ, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અને હોસ્પિટાલિટી જેવા ક્ષેત્રો સારી પરવડે તેવી ક્ષમતા અને કાર્યબળમાં મહિલાઓની ભાગીદારીમાં વધારો થવાને કારણે સારું પ્રદર્શન કરશે.

