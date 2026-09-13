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દુનિયાનો ચોથો સૌથી મોટો વિદેશી મુદ્રા ભંડાર ધરાવતો દેશ બન્યો ભારત, બેંકોમાં આવ્યું પૈસાનું પૂર

દેશનો વિદેશી મુદ્રા ભંડાર 785.7 અબજ ડોલરની વિક્રમી સપાટીએ પહોંચ્યો છે

દેશનો વિદેશી મુદ્રા ભંડાર 785.7 અબજ ડોલરની વિક્રમી સપાટીએ પહોંચ્યો છે
દેશનો વિદેશી મુદ્રા ભંડાર 785.7 અબજ ડોલરની વિક્રમી સપાટીએ પહોંચ્યો છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2026 at 4:57 PM IST

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મુંબઈ: ભારતે તેના વિદેશી મુદ્રા ભંડાર (ફોરેક્સ રિઝર્વ) બાબતે ઈતિહાસ રચ્યો છે. દેશનો વિદેશી મુદ્રા ભંડાર 785.7 અબજ ડોલરની વિક્રમી સપાટીએ પહોંચ્યો છે. આ ઐતિહાસિક ઉછાળા સાથે, ભારત રશિયાને પાછળ છોડીને વિશ્વમાં સૌથી મોટો વિદેશી મુદ્રા ભંડાર ધરાવતો ચોથો દેશ બની ગયો છે. હવે, ભારતથી આગળ માત્ર ચીન, જાપાન અને સ્વિત્ઝર્લેન્ડ છે.

ડોલરનો વિક્રમી પ્રવાહ

બ્લૂમબર્ગ દ્વારા સંકલિત આંકડાઓ અનુસાર, 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહ દરમિયાન ભારતના વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં 44.9 અબજ ડોલરનો જંગી વધારો જોવા મળ્યો હતો. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી 'ફોરેન કરન્સી નોન-રેસિડેન્ટ (બેંક)' અથવા FCNR(B) ડિપોઝિટ યોજનાને કારણે દેશમાં ડોલરનો જે વિક્રમી પ્રવાહ આવ્યો, તે આ મોટી સિદ્ધિનું મુખ્ય કારણ છે.

આ યોજનાની અપાર સફળતા એ હકીકત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તેની શરૂઆતના માત્ર 11 અઠવાડિયામાં જ દેશમાં 73 અબજ ડોલરનું વિદેશી રોકાણ આવ્યું હતું. નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થઈ જતાં, RBIએ આ યોજના 30 સપ્ટેમ્બરને બદલે 31 ઓગસ્ટે બંધ કરી દીધી હતી.

સોનાના ભંડારમાં ઘટાડો

વૈશ્વિક સ્તરે સોનાના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે, સમીક્ષા હેઠળના સપ્તાહ દરમિયાન ભારતના સોનાના ભંડારનું મૂલ્ય $2.59 અબજ ઘટીને $113.81 અબજ થયું હોવા છતાં, વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં આ વિક્રમી વધારો જોવા મળ્યો છે. તેમ છતાં, વિદેશી ચલણ (જેમ કે ડોલર અને યુરો) ના મોટા પ્રમાણમાં થયેલા આગમને આ ઘટાડાની અસરને સંપૂર્ણપણે સરભર કરી દીધી છે.

રૂપિયામાં મજબૂતી અને સ્થિરતા આવશે

મજબૂત વિદેશી મુદ્રા ભંડાર ભારતીય અર્થતંત્રના મજબૂત પાયાને દર્શાવે છે. તે રિઝર્વ બેંકને બજારમાં રૂપિયાના મૂલ્યમાં થતા ઉતાર-ચઢાવને સંચાલિત કરવાની ક્ષમતા પૂરી પાડે છે. જ્યારે પણ રૂપિયાના મૂલ્યમાં તીવ્ર ઘટાડો થવાનું જોખમ ઊભું થાય છે, ત્યારે RBI આ ભંડારમાંથી ડોલર બજારમાં મુક્ત કરીને ચલણના મૂલ્યને ઝડપથી ઘટતું અટકાવવા માટે હસ્તક્ષેપ કરે છે.

RBI બજારમાંથી વધારાની લિક્વિડિટી પાછી ખેંચશે

વિદેશી ચલણના આ મોટા પ્રમાણના આગમનને કારણે ભારતીય બેંકિંગ સિસ્ટમમાં લિક્વિડિટીનો અચાનક ઉછાળો આવ્યો છે. આ વધારાની તરલતાનું સંચાલન કરવા અને નાણાંકીય સ્થિરતા જાળવી રાખવા માટે, RBI એ ₹1 લાખ કરોડના સરકારી બોન્ડ વેચવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ વેચાણ 17 સપ્ટેમ્બર અને 28 સપ્ટેમ્બરની વચ્ચે ત્રણ તબક્કામાં કરવામાં આવશે. અગાઉ સોમવારે, RBI એ 'વેરિયેબલ રેટ રિવર્સ રેપો' (VRRR) હરાજી દ્વારા બેંકિંગ સિસ્ટમમાંથી ₹3.53 લાખ કરોડથી વધુની વધારાની તરલતા પાછી ખેંચી હતી.

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