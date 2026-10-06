તહેવારો પહેલા ઑટો સેક્ટરમાં શાનદાર રોનક, સપ્ટેમ્બરમાં વેચાઈ રેકોર્ડ 25.36 લાખ ગાડીઓ
સપ્ટેમ્બરમાં ભારતમાં વાહનોનું છૂટક વેચાણ 31.82% વધી વિક્રમી 25.36 લાખ યુનિટ્સે પહોંચ્યું; જેમાં EVsની માંગ અને ફેસ્ટિવ સિઝનનો મોટો ફાળો રહ્યો
Published : October 6, 2026 at 2:43 PM IST
નવી દિલ્હી: ફેડરેશન ઓફ ઓટોમોબાઈલ ડીલર્સ એસોસિએશન્સ (FADA) ના તાજેતરના આંકડા મુજબ, ભારતીય ઑટો મોબાઈલ રિટેલ ક્ષેત્રે સપ્ટેમ્બર 2026માં વાર્ષિક ધોરણે 31.82% નો મોટો વૃદ્ધિદર નોંધાવ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 2,536,920 વાહનોનું વેચાણ થયું હતું, જે અત્યાર સુધીનો સર્વકાલીન વિક્રમ છે. વેચાણમાં થયેલા આ નોંધપાત્ર ઉછાળાનું મુખ્ય કારણ તહેવારોની વહેલી માંગ અને પાછલા વર્ષનો નીચો આધાર (low base) છે. ઓગસ્ટની સરખામણીમાં સપ્ટેમ્બરમાં વેચાણમાં 4.69% નો વધારો પણ જોવા મળ્યો હતો.
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FADA ના જણાવ્યા અનુસાર, સપ્ટેમ્બર 2026 ભારતીય ઓટો રિટેલ માટે અત્યાર સુધીનો શ્રેષ્ઠ સપ્ટેમ્બર મહિનો સાબિત થયો છે. વાહનોની વિવિધ શ્રેણીઓમાં વેચાણના મુખ્ય આંકડા નીચે મુજબ છે:
- ટુ-વ્હીલર્સ: કુલ 17,90,188 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું, જે વાર્ષિક ધોરણે 33.08%નો વધારો દર્શાવે છે.
- પેસેન્જર વાહનો: આ સેગમેન્ટમાં 32.10%નો ઉછાળો જોવા મળ્યો અને કુલ વેચાણ 4,27,213 વાહનો સુધી પહોંચ્યું.
- કોમર્શિયલ વાહનો: ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત, સપ્ટેમ્બર મહિનામાં આ સેગમેન્ટે 1 લાખનો આંકડો પાર કર્યો; વેચાણ 37.62% વધીને 1,03,557 યુનિટ્સ પર પહોંચ્યું.
- થ્રી-વ્હીલર્સ અને ટ્રેક્ટર્સ: થ્રી-વ્હીલરના વેચાણમાં 22.25%નો વધારો થઈને તે 1,32,570 યુનિટ્સ થયા, જ્યારે ટ્રેક્ટરના વેચાણમાં 13.75%નો વધારો નોંધાયો અને તે 76,906 યુનિટ્સ સુધી પહોંચ્યા.
- બાંધકામ સાધનો: વ્હીલવાળા બાંધકામ સાધનોના વેચાણમાં 38%નો નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો અને કુલ વેચાણ 6,486 યુનિટ્સ રહ્યું.
આ ઉપરાંત, ચાલુ નાણાકીય વર્ષ (FY27)ના પ્રથમ છ મહિના (એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર) દરમિયાન રિટેલમાં રેકોર્ડ 1,55,12,319 વાહનોનું વેચાણ થયું, જે અગાઉના વર્ષની સરખામણીમાં 20.77%નો વધારો દર્શાવે છે.
EV અને વૈકલ્પિક ઇંધણનો વધતો દબદબો
તાજેતરના આંકડાઓમાં પર્યાવરણ-અનુકૂળ વાહનોના ક્ષેત્રમાં સૌથી નોંધપાત્ર પરિવર્તન જોવા મળ્યું છે. પેસેન્જર વાહનોના સેગમેન્ટમાં, વૈકલ્પિક ઇંધણથી ચાલતા વાહનોનો બજાર હિસ્સો 41% સુધી પહોંચી ગયો છે, જે પેટ્રોલ વાહનોના હિસ્સા (41.27%)ની લગભગ બરાબરી કરે છે.
તમામ શ્રેણીઓમાં, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EV)નું કુલ વેચાણ 3.34 લાખ યુનિટની સર્વકાલીન ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યું છે. પરિણામે, ભારતીય ઓટો માર્કેટમાં EVનો કુલ વ્યાપ (પેનિટ્રેશન) વધીને અંદાજે 13% થયો છે. પેસેન્જર કાર સેગમેન્ટમાં EVનો હિસ્સો 8.45% રહ્યો હતો.
સપ્ટેમ્બર: ઓટો રિટેલ માટે શાનદાર મહિનો
FADAના પ્રમુખ સાઈ ગિરિધરે જણાવ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બર મહિનો ભારતીય ઓટો રિટેલ માટે શ્રેષ્ઠ મહિનો રહ્યો હતો. જોકે, તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે આ વર્ષે જોવા મળેલો પ્રભાવશાળી વૃદ્ધિદર આંશિક રીતે ગયા વર્ષના નીચા આધાર (low base)ને કારણે છે; ગ્રાહકોએ 'GST 2.0'ના સંભવિત અમલીકરણને ધ્યાનમાં રાખીને સપ્ટેમ્બર 2025માં ખરીદી મુલતવી રાખી હતી.
ડીલરો નજીકના ભવિષ્યને લઈને ખૂબ જ આશાવાદી છે. 75%થી વધુ ડીલરો ઓક્ટોબરમાં મજબૂત વૃદ્ધિની અપેક્ષા રાખે છે, જ્યારે 78%થી વધુ ડીલરો ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ત્રિમાસિક ગાળામાં નોંધપાત્ર નફાની અપેક્ષા રાખે છે. 'પિતૃ પક્ષ'ના સમયગાળા દરમિયાન અટકી રહેલી માંગ હવે નવરાત્રી અને દશેરા દરમિયાન વાહનોની ડિલિવરીમાં પરિણમી રહી છે, અને 63% ડીલરોએ બુકિંગમાં સતત વધારો નોંધાવ્યો છે.
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