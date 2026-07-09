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પરમાણુ ઉર્જામાં મોટી છલાંગ: ઑસ્ટ્રેલિયા ભારતને યુરેનિયમ સપ્લાય કરશે, PM મોદીએ ડીલ પર લગાવી મહોર

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ પરમાણુ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરીને યુરેનિયમ નિકાસનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે, જે કડક સલામતી નિયમો હેઠળ ભારતના સ્વચ્છ ઉર્જા લક્ષ્યોને મજબૂત બનાવશે

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ પરમાણુ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરીને યુરેનિયમ નિકાસનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે, જે કડક સલામતી નિયમો હેઠળ ભારતના સ્વચ્છ ઉર્જા લક્ષ્યોને મજબૂત બનાવશે
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ પરમાણુ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરીને યુરેનિયમ નિકાસનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે, જે કડક સલામતી નિયમો હેઠળ ભારતના સ્વચ્છ ઉર્જા લક્ષ્યોને મજબૂત બનાવશે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 3:46 PM IST

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મેલબોર્ન: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ ગુરુવારે એક ઐતિહાસિક પગલું ઉઠાવતા પરમાણુ ઉર્જા ક્ષેત્રમાં લાંબા સમયથી પડતર વહીવટી વ્યવસ્થાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું. આ નવા કરાર બાદ ઓસ્ટ્રેલિયાથી ભારતમાં નાગરિક પરમાણુ ઉર્જા માટે યુરેનિયમ નિકાસનો માર્ગ મોકળો થયો છે.

મેલબોર્નમાં યોજાયેલી વાર્ષિક સમિટ બાદ ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન એન્થોની અલ્બેનીઝ સાથે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ મોટી સિદ્ધિની જાહેરાત કરી. પીએમ મોદીએ કહ્યું, "આજે, અમે પરમાણુ ઉર્જા ક્ષેત્રમાં એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કરાર પૂર્ણ કર્યો છે. આ કરાર ઓસ્ટ્રેલિયાથી ભારતમાં યુરેનિયમના પુરવઠા માટે માર્ગ મોકળો કરશે અને આપણી સ્વચ્છ ઉર્જા પ્રતિબદ્ધતાઓને નવી ગતિ આપશે."

ફક્ત શાંતિપૂર્ણ હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરાશે

બંને દેશો દ્વારા જારી કરાયેલા સંયુક્ત નિવેદન મુજબ, આ યુરેનિયમ સપ્લાય 2015 માં હસ્તાક્ષરિત 'ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા પરમાણુ સહયોગ કરાર' હેઠળ કરવામાં આવશે. આ કરાર હેઠળ મેળવેલા યુરેનિયમનો ઉપયોગ ફક્ત શાંતિપૂર્ણ અને નાગરિક હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. વધુમાં, સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, સમગ્ર પ્રક્રિયા આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઊર્જા એજન્સી (IAEA) ના કડક સલામતી ધોરણો અને દેખરેખને આધીન રહેશે.

ઊર્જા સુરક્ષા અને લવચીક પુરવઠા શૃંખલા પર ભાર

આ પ્રસંગે બંને દેશોએ 'ઊર્જા સુરક્ષા પર સંયુક્ત નિવેદન' પણ બહાર પાડ્યું હતું. જેમાં ઉર્જા વેપાર, સપ્લાય ચેઈનને મજબૂત કરવા અને સ્વચ્છ ઉર્જા તરફ ઝડપથી આગળ વધવાની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કરવામાં આવ્યો હતો. બંને નેતાઓએ પશ્ચિમ એશિયા (મધ્ય પૂર્વ)ની વર્તમાન સ્થિતિ અને વૈશ્વિક ઊર્જા બજાર પર તેની નકારાત્મક અસર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ વૈશ્વિક કોમોડિટીના ભાવને સ્થિર કરવા માટે નિયમો આધારિત વેપાર અને ખુલ્લા બજારોને મજબૂત સમર્થન આપ્યું હતું.

દ્વિપક્ષીય વેપારને નવી ગતિ મળશે

ઓસ્ટ્રેલિયા ભારતનો પ્રવાહી કુદરતી ગેસ અને કોલસાનો મુખ્ય સપ્લાયર છે, તો બીજી બાજુ ભારત ઓસ્ટ્રેલિયાને મોટા પ્રમાણમાં પ્રવાહી બળતણ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોનું સપ્લાય પણ કરે છે. નવા કરાર હેઠળ, બંને દેશોએ પરસ્પર રોકાણ વધારવા અને ઊર્જાના આ પ્રવાહને અવિરત જાળવી રાખવાનું વચન આપ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ વૈશ્વિક ઉર્જા સંક્રમણને વેગ આપવા માટે ભારતની 'ગ્લોબલ બાયોફ્યુઅલ એલાયન્સ' પહેલની પણ પ્રશંસા કરી હતી.

બંને દેશો વચ્ચેના વ્યૂહાત્મક સંબંધો પર ભાર મૂકતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા ભારત-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં બે મજબૂત લોકશાહી અને મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ શક્તિઓ છે, જેમની સહિયારી દ્રષ્ટિ અને પરસ્પર વિશ્વાસ બંને અર્થતંત્રોને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે.

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