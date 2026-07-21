RBIની કન્સેશનલ સ્વેપ સ્કીમની અસર, જૂનથી અત્યાર સુધી દેશમાં આવ્યું 20.72 અબજ ડૉલરનું જંગી વિદેશી રોકાણ
ભારતને RBIની કન્સેશનલ સ્વેપ સુવિધા હેઠળ 17 જુલાઈ સુધીમાં FCNR-B એકાઉન્ટ્સ, OFCBs અને ECBs દ્વારા 20.72 બિલિયન ડૉલર પ્રાપ્ત થયા છે
Published : July 21, 2026 at 12:30 PM IST
મુંબઈ: વૈશ્વિક નાણાંકીય બજારોમાં ચાલી રહેલી અસ્થિરતા વચ્ચે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ની એક ખાસ વ્યૂહરચના દેશના અર્થતંત્ર માટે ગેમ-ચેન્જર સાબિત થઈ રહી છે. સોમવારે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, RBI એ જાહેરાત કરી કે વિદેશી ચલણના પ્રવાહને વધારવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલી તેની 'કન્સેશનલ સ્વેપ સુવિધા' ને આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકારો અને બેંકો તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે. યોજનાના અમલીકરણના થોડા અઠવાડિયામાં - 8 જૂન, 2026 થી 17 જુલાઈ, 2026 સુધી - ભારતમાં 20.72 બિલિયન ડૉલરનો જંગી વિદેશી મૂડી પ્રવાહ નોંધાયો.
FCNR (B) દ્વારા વિદેશી થાપણદારોએ શક્તિ દર્શાવી
આ ખાસ યોજનામાં વિદેશી થાપણદારો અને બિન-નિવાસી ભારતીયો (NRI) એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. RBI દ્વારા જાહેર કરાયેલા ડેટા અનુસાર, કુલ USD 20.72 બિલિયનના પ્રવાહનો સૌથી મોટો હિસ્સો વિદેશી ચલણ બિન-નિવાસી (બેંક) - અથવા FCNR (B) - ડિપોઝિટ ખાતાઓ દ્વારા આવ્યો હતો. આ ચેનલ દ્વારા જ દેશની બેંકિંગ સિસ્ટમમાં 17.406 અબજ ડૉલરની મૂડી આવી.
વધુમાં, ભારતીય બેંકો દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાંથી એકત્ર કરાયેલા ઓવરસીઝ ફોરેન કરન્સી બોરોઇંગ્સ (OFCBs) દ્વારા 1.97 અબજ ડોલર ભારતમાં આવ્યા. દરમિયાન, ભારતીય કોર્પોરેટ્સ દ્વારા મેળવેલા એક્સટર્નલ કૉમર્શિયલ બોરોઇંગ્સ (ECBs) દ્વારા 1.342 અબજ ડોલર એકત્ર કરવામાં આવ્યા.
પેમેન્ટ બેલેન્સને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસો
ક્રૂડ ઑઈલના વધતા ભાવ અને અમેરિકન ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયા પર વધતા દબાણના પ્રતિભાવમાં RBI એ 5 જૂન, 2026 ના રોજ આ કન્સેશનલ સ્વેપ સુવિધાની જાહેરાત કરી હતી. તેનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય ભારતની પેલેન્ટ બેલેન્સની સ્થિતિને મજબૂત બનાવવાનો અને બજારમાં વિદેશી વિનિમય (ફોરેક્સ) લિક્વિડિટી જાળવવાનો છે. રિઝર્વ બેંકે આ યોજના હેઠળ બે અલગ અલગ સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે: આ સુવિધા 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી FCNR(B) થાપણો માટે ખુલ્લી રહેશે, અને 31 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી OFCB અને ECB પ્રવાહ માટે.
બજારની આશંકા વિરુદ્ધ બેંકિંગ ક્ષેત્રનો વિશ્વાસ
પ્રારંભિક આર્થિક અંદાજો સૂચવે છે કે ભારત આ ખાસ વિન્ડો દ્વારા આશરે $70 બિલિયન વિદેશી ભંડોળ એકત્ર કરી શકે છે. જો કે, વર્તમાન ગતિને જોતાં, કેટલાક બજાર વિશ્લેષકોએ આ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા અંગે શંકા વ્યક્ત કરી છે, નોંધ્યું છે કે પ્રારંભિક ગતિ અપેક્ષા કરતા થોડી ધીમી રહી છે. તેનાથી વિપરીત, દેશની વાણિજ્યિક બેંકો આ યોજના અંગે ખૂબ આશાવાદી રહે છે. 30 સપ્ટેમ્બરની સમયમર્યાદા નજીક આવતાં બેંકોને FCNR(B) થાપણોમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા છે, જેના કારણે વિદેશી હૂંડિયામણનો આંકડો ઝડપથી વધશે.
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