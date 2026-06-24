ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ પર સહમતિ થઈ, ટૂંક સમયમાં થશે ઘોષણા
ભારત અને અમેરિકાએ બેઠક દરમિયાન વચગાળાના વેપાર કરારની સમીક્ષા કરી, જે બજાર ઍક્સેસ, ડિજિટલ વેપાર અને આર્થિક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા માટેનું એક પગલું છે
Published : June 24, 2026 at 6:01 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે પ્રસ્તાવિત બાયલેટ્રલ ટ્રેડ ડિલ(BTA) ના મુખ્ય સ્તંભોની વ્યાપક સમીક્ષા કર્યા પછી વ્યૂહાત્મક વાતચીત પૂર્ણ કરી છે. નવી દિલ્હીમાં બે દિવસીય ઉચ્ચ-સ્તરીય મંત્રીસ્તરીય બેઠકના સમાપન પર રજૂ કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, બંને રાષ્ટ્રો સંતુલિત અને વ્યાપારી રીતે સક્ષમ વચગાળાના કરાર તરફ આગળ વધ્યા છે.
આ બેઠક કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પિયુષ ગોયલ અને યુએસ વેપાર પ્રતિનિધિ (USTR) જેમીસન ગ્રીર વચ્ચે થઈ હતી. વાણિજ્ય મંત્રાલયે પુષ્ટિ કરી છે કે આ વાતચીતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એક વચગાળાના કરાર માટે માર્ગ મોકળો કરવાનો છે, જે ભવિષ્યમાં સંપૂર્ણ અને વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારી માટે એક સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થશે.
મુખ્ય વિનિયામક અને વેપાર મુદ્દાઓની સમીક્ષા
દ્વિપક્ષીય વાતચીત દરમિયાન, બંને નેતાઓએ વેપારને અસર કરતા અનેક જટિલ અને સંવેદનશીલ આર્થિક મુદ્દાઓની ઊંડાણપૂર્વક સમીક્ષા કરી, જેમાં...
બજાર ઍક્સેસમાં વધારો: બંને દેશો વચ્ચે માલ અને સેવાઓના સીમલેસ પ્રવાહને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કસ્ટમ પ્રક્રિયાઓને સુવ્યવસ્થિત કરવા અંગે સહમતિ.
ડિજિટલ વેપાર નિયમો: ડેટા સુરક્ષા, સરહદ પાર ડેટા પ્રવાહ અને તકનીકી સેવાઓ માટે પારદર્શક અને સરળ કાનૂની માળખું સ્થાપિત કરવું.
નૉન-ટેરિફ અવરોધોમાં ઘટાડો: કૃષિ, હેલ્થકેર અને ટેકનોલૉજી સેક્ટર્સમાં વેપારને વેગ આપવા માટે જટિલ આયાત લાઇસન્સિંગ પ્રક્રિયાઓ, ધોરણો પરીક્ષણ અને તકનીકી નિયમોને સરળ બનાવવું.
સપ્લાય ચેઇન સ્થિતિસ્થાપકતા: વૈશ્વિક વિક્ષેપોનો સામનો કરવા માટે એક સુરક્ષિત, વિશ્વસનીય અને પારદર્શક સપ્લાય ચેઇન મિકેનિઝમ બનાવવું.
વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક અસર
મંત્રાલયના જણાવ્યા મુજબ, આ કરાર બંને દેશોના વ્યવસાયો, ખેડૂતો, કામદારો અને ગ્રાહકોને મૂર્ત અને લાંબા ગાળાના આર્થિક લાભો પહોંચાડવા માટે રચાયેલ છે. વધુમાં, બંને પક્ષોએ તાજેતરના મહિનાઓમાં તકનીકી અને કાનૂની વાટાઘાટો ટીમો દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રગતિ પર સંતોષ વ્યક્ત કર્યો.
આ આર્થિક નિયમનકારી સુધારો 2030 સુધીમાં ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે કુલ દ્વિપક્ષીય વેપાર $500 બિલિયન સુધી વધારવાના વ્યૂહાત્મક ધ્યેયનો એક ભાગ છે. આ કરારના અમલીકરણથી બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર સંબંધો વધુ ગાઢ બનશે એટલું જ નહીં પરંતુ 'ભારત-અમેરિકા વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી'માં એક નવું ભૂ-આર્થિક પરિમાણ પણ ઉમેરાશે. બંને પક્ષોએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે અંતિમ મુસદ્દાને ટૂંક સમયમાં કાનૂની મંજૂરી મળશે.
આ પણ વાંચો: