EU અને અમેરિકા બાદ હવે GCC દેશો સાથે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ તરફ આગળ વધ્યું ભારત

ભારત ગલ્ફ દેશો સાથે મુક્ત વેપાર કરાર માટે વાટાઘાટો કરી રહ્યું છે, જેમાં પીયૂષ ગોયલ આ પ્રયાસનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.

ભારત અને GCC વચ્ચે વેપાર કરાર
ભારત અને GCC વચ્ચે વેપાર કરાર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 5, 2026 at 3:28 PM IST

નવી દિલ્હી: યુરોપિયન યુનિયન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે ટ્રેડ ડીલ સુરક્ષિત કર્યા પછી, ભારત પશ્ચિમ એશિયાઈ દેશોના જૂથ, ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ (GCC) સાથે મુક્ત વેપાર સોદા પર આગળ વધી રહ્યું છે. મુક્ત વેપાર કરાર માટે વાટાઘાટો શરૂ કરવા માટે જરૂરી શરતો પર સંમતિ સધાઈ ગઈ છે. ભારતના વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન પિયુષ ગોયલે ગુરુવારે આ જાહેરાત કરી. કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રસ્તાવિત વેપાર વ્યવસ્થા મજબૂત હશે અને માલ અને સેવાઓના વધુ મુક્ત પ્રવાહને સક્ષમ બનાવશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આ કરાર મજબૂત રોકાણ સંબંધોને પણ પ્રોત્સાહન આપશે.

નિયમો અને શરતો પ્રસ્તાવિત વેપાર કરારના કાર્યક્ષેત્ર અને પદ્ધતિઓની ચર્ચા કરે છે. પિયુષ ગોયલ GCC સાથે વાટાઘાટોનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. GCC છ ગલ્ફ દેશોનો સમૂહ છે: સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, કતાર, કુવૈત, ઓમાન અને બહેરીન.

GCC અને ભારત વચ્ચે આ પહેલી વાટાઘાટો નથી. મુક્ત વેપાર કરાર માટેની પહેલ 2006 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી અને 2008 માં પણ ચર્ચાઓ થઈ હતી. જોકે, વિવિધ કારણોસર, વાટાઘાટો આગળ વધી શકી ન હતી.

દરમિયાન, ભારત અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) એ મે 2020 માં મુક્ત વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેનો અમલ મે 2022 થી કરવામાં આવ્યો છે. ભારતે 18 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ મસ્કતમાં ઓમાન સાથે વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારી કરાર (CEPA) પર હસ્તાક્ષર કર્યા.

થોડા દિવસો પહેલા જ, UAE ના નેતાએ ભારતમાં માત્ર ત્રણ કલાક વિતાવ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન, તેમણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી અને દ્વિપક્ષીય સહયોગના તમામ પાસાઓની સમીક્ષા કરી. શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાનની મુલાકાત, તેના ટૂંકા સમયગાળા છતાં, ખૂબ જ પ્રભાવશાળી હતી. તે બંને દેશો વચ્ચેની વ્યૂહાત્મક નિકટતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી હતી. અને હવે, GCC મુક્ત વેપાર કરાર તેનું આગલું પગલું છે.

GCC દેશોમાં ભારતની નિકાસ વાર્ષિક $57 બિલિયન હોવાનો અંદાજ છે. આ આંકડા 2024-25 માટે છે. અગાઉ, 2023-24 માં, તે $56.32 બિલિયન હતા. તેવી જ રીતે, 2024-25 માં GCC દેશોમાંથી આયાત $121.7 બિલિયન હતી. વેપાર સ્પષ્ટપણે GCC ની તરફેણમાં છે, જે મુખ્યત્વે તેલ આયાત દ્વારા સંચાલિત છે.

ભારત સાઉદી અરેબિયા અને કતાર જેવા ખાડી દેશોમાંથી ક્રૂડ તેલ અને કુદરતી ગેસની આયાત કરે છે, જ્યારે મોતી, કિંમતી અને અર્ધ-કિંમતી પથ્થરો, ધાતુઓ, ઇલેક્ટ્રિકલ મશીનરી, લોખંડ અને સ્ટીલ અને રસાયણોની નિકાસ કરે છે.

વેપાર ઉપરાંત, નોંધપાત્ર ભારતીય વસ્તી ગલ્ફ દેશોમાં રહે છે. એક અંદાજ મુજબ, આશરે 3.2 કરોડ બિન-નિવાસી ભારતીયો (NRI) માંથી લગભગ અડધા ગલ્ફ દેશોમાં કામ કરે છે.

ગયા નાણાકીય વર્ષમાં, UAE ભારતનો ત્રીજો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર હતો. UAEમાં ભારતની નિકાસ કુલ US$36.63 બિલિયન હતી અને US$63.40 બિલિયનની આયાત કરે છે. 2024-25માં, આપણે US$26.76 બિલિયનની વેપાર ખાધનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં સાઉદી અરેબિયા ભારતનો પાંચમો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર હતો.

તેવી જ રીતે, ગયા નાણાકીય વર્ષમાં કતાર ભારતનો 22મો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર હતો. કતાર સાથે નિકાસ US$1.68 બિલિયન હતી, જ્યારે આયાત US$12.46 બિલિયન હતી. 2024-25માં ભારતનો વેપાર ખાધ US$10.78 બિલિયન હતો. આપણે કતારથી LNG આયાત કરીએ છીએ. બદલામાં, આપણે અનાજ, માંસ, માછલી, રસાયણો અને પ્લાસ્ટિક જેવા ઉત્પાદનોની નિકાસ કરીએ છીએ.

ઓમાન ભારતનો 28મો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર છે, જેની વેપાર ખાધ US$2.48 બિલિયન છે. ઓમાન પછી, કુવૈત આપણો 29મો સૌથી મોટો વેપાર ભાગીદાર છે, જેની વેપાર ખાધ US$6.35 બિલિયન છે. બહેરીન આપણો 65મો સૌથી મોટો વેપાર ભાગીદાર છે, જેની વેપાર ખાધ US$45.97 મિલિયન છે.

