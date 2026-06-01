ETV Bharat / business

મોઘવારીનો વધુ એક માર, કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ફરી વધારો; જાણો હવે કેટલા રૂપિયા આપવા પડશે

સરકારી ઓઇલ કંપનીઓએ આજે 1 જૂન 2026ના રોજ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં સુધારો કર્યો છે.

કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ફરી વધારો
કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ફરી વધારો (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 7:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: સરકારી ઓઇલ કંપનીઓએ આજે 1 જૂન 2026ના રોજ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં સુધારો કર્યો છે. મળતી માહિતી અનુસાર કંપનીઓએ 19 કિલોગ્રામ કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ સિલિન્ડરના ભાવ 42 રૂપિયા સુધી વધારવામાં આવ્યા છે. નવા ભાવ આજથી લાગુ થઇ ગયા છે.

નવી દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ

₹42 વધીને આજથી ₹3,113.50 પર પહોંચી ગયો છે. કોલકાતામાં, પ્રતિ સિલિન્ડરના ભાવમાં આશરે ₹53.50નો વધારો થયો છે; નવી કિંમત હવે ₹3,255.50 છે. કંપનીઓએ નાના 5 કિલોગ્રામના ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ પણ અપડેટ કર્યા છે. આની કિંમતમાં લગભગ ₹11નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. પરિણામે, દિલ્હીમાં ગ્રાહકોએ હવે તેમના માટે આશરે ₹821.50 ચૂકવવા પડશે.

અમદાવાદમાં પણ કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદમાં 19 કિલોગ્રામ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹44 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. અમદાવાદમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર હવે 3,135 રૂપિયામાં મળશે. જોકે, ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરમાં કોઇ ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી.

એક મહિના બાદ ગેસ સિલિન્ડરના ફરી ભાવ વધ્યા

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ગેસ કંપનીઓએ એક મહિના બાદ ફરી કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ પહેલા 1 મેએ કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિંમતમાં ભારે વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે 993 રૂપિયા વધારવામાં આવ્યા હતા. કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને નાના બિઝનેસમાં કરવામાં આવે છે. હવે બહારથી ભોજન મંગાવવું તમારા માટે મોંઘુ બની શકે છે.

જાન્યુઆરીથી સતત વધી રહ્યા છે ભાવ

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 2026ની શરૂઆતથી જ કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં સતત વધારો થઇ રહ્યો છે. દિલ્હીમાં 19 કિલોના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત 1,691.50 રૂપિયા હતી .હવે દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત 3,113.50 રૂપિયા થઇ ગઇ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GAS CYLINDER PRICE HIKE
OMMERCIAL GAS CYLINDERS PRICE HIKE
COMMERCIAL GAS CYLINDERS PRICE HIKE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.