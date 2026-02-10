ગૂડ ન્યૂઝ! રોકડ જમા કરાવવા અને મિલકત-વાહન ખરીદી પર PAN લિમિટ વધી
નવા આવકવેરા નિયમો 1 એપ્રિલથી અમલમાં આવશે, જેમાં રોકડ જમા, વાહન અને મિલકત ખરીદી માટે પાન કાર્ડ મર્યાદા વધારવામાં આવી છે
Published : February 10, 2026 at 12:09 PM IST
નવી દિલ્હી: ઈન્કમટેક્સ વિભાગે "આયકર નિયમ, 2026" નો નવો ડ્રાફ્ટ રજૂ કર્યો છે, જેમાં દાયકાઓ જૂના નિયમોમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રસ્તાવિત નિયમોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મધ્યમ વર્ગ અને નાના વ્યવસાયોને રાહત આપવાનો અને બેંકિંગ અને વ્યવસાયિક વ્યવહારોને સરળ બનાવવાનો છે. નવા નિયમો ફરજિયાત પાન કાર્ડ માટે વ્યવહાર મર્યાદામાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે.
બેંકિંગ વ્યવહારો
હાલના નિયમો હેઠળ, જો તમે એક જ દિવસમાં બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાં ₹50,000 થી વધુ રોકડ જમા કરાવો છો તો પાન કાર્ડ આપવું ફરજિયાત છે. નવા ડ્રાફ્ટમાં આ "દૈનિક મર્યાદા" ને "વાર્ષિક મર્યાદા" થી બદલવાનો પ્રસ્તાવ છે. હવે, નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન ₹10 લાખ કે તેથી વધુ રકમની રોકડ જમા કરાવવા અથવા ઉપાડવા માટે જ પાન કાર્ડ આપવું ફરજિયાત રહેશે. આનાથી ટૂંકા સમયગાળામાં રોકડ વ્યવહારો કરનારાઓને રાહત મળશે.
વાહન ખરીદી
અત્યાર સુધી, કોઈપણ ફોર વ્હીલર (મોટર વાહન) ખરીદવા માટે પાન કાર્ડ ફરજિયાત હતું, તેની કિંમત ગમે તે હોય. નવા નિયમો અનુસાર, હવે ₹5 લાખથી ઓછી કિંમતના વાહનો ખરીદવા માટે પાનની જરૂર રહેશે નહીં. જોકે, પહેલી વાર, ટુ-વ્હીલર (બાઇક/સ્કૂટર) માટે PAN ફરજિયાત કરવાનો પ્રસ્તાવ છે જો તેમની કિંમત ₹5 લાખથી વધુ હોય.
હોટેલ અને ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ બિલ
પર્યટન અને હોટેલ ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ બિલ ચુકવણી માટેની મર્યાદા બમણી કરવામાં આવી છે. પહેલાં, ₹50,000 થી વધુ ચુકવણી માટે PAN જરૂરી હતો, પરંતુ હવે આ મર્યાદા વધારીને ₹1 લાખ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. આ મર્યાદા બેન્ક્વેટ હોલ, કન્વેન્શન સેન્ટર અને ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ સેવાઓ પર પણ લાગુ થશે.
રિયલ એસ્ટેટ
મિલકત બજારમાં પારદર્શિતા લાવવા અને કાગળકામ સરળ બનાવવા માટે, રિયલ એસ્ટેટની ખરીદી, વેચાણ અથવા ભેટ માટે PAN મર્યાદા ₹10 લાખથી વધારીને ₹20 લાખ કરવામાં આવી છે. હવે, ફક્ત ₹20 લાખથી વધુના વ્યવહારો માટે PAN જરૂરી રહેશે.
વીમા અને અન્ય સેવાઓ
નવા નિયમોમાં એ પણ પ્રસ્તાવ છે કે વીમા કંપનીઓ સાથેના કોઈપણ ખાતા-આધારિત સંબંધ (જેમ કે પોલિસી ખરીદવી) માટે PAN ફરજિયાત રહેશે.
આ ફેરફારો ડિજિટલ અર્થતંત્રને પ્રોત્સાહન આપવા અને કરદાતાઓ માટે વ્યવસાય કરવાની સરળતા સુનિશ્ચિત કરવા તરફ એક મુખ્ય પગલું છે. સરકારે 22 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી આ નિયમો પર જાહેર સૂચનો અને વાંધા માંગ્યા છે. જો પસાર થાય છે, તો આ નિયમો 1 એપ્રિલ, 2026 થી અમલમાં આવશે, જે સામાન્ય માણસ માટે રોજિંદા નાણાકીય વ્યવહારોને નોંધપાત્ર રીતે સરળ બનાવશે.
