ETV Bharat / business

રેકોર્ડ સંખ્યામાં ફાઈલ થયા ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન, રિફન્ડ માટે હજુ ઈંતેજારી

ઈન્કમટેક્સ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે રેકોર્ડ સંખ્યામાં રિટર્ન ફાઈલ થયા છે. જોકે, ઘણા ટેક્સપેયર્સ બે-ત્રણ મહિનાાથી રિફન્ડની રાહ જોઈ રહ્યા છે

ઈન્કમટેક્સ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે રેકોર્ડ સંખ્યામાં રિટર્ન ફાઈલ થયા છે. જોકે, ઘણા ટેક્સપેયર્સ બે-ત્રણ મહિનાાથી રિફન્ડની રાહ જોઈ રહ્યા છે
ઈન્કમટેક્સ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે રેકોર્ડ સંખ્યામાં રિટર્ન ફાઈલ થયા છે. જોકે, ઘણા ટેક્સપેયર્સ બે-ત્રણ મહિનાાથી રિફન્ડની રાહ જોઈ રહ્યા છે (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 7:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ઈન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું કે, આ વર્ષે 31 ઓગસ્ટ સુધીમાં 2026-27 એસેસમેન્ટ યર માટે વિક્રમજનક ITR ફાઇલિંગની સંખ્યા નોંધાઈ છે; જોકે, સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ પોસ્ટ પરની કૉમેન્ટ્સ આ વાર્તાનું એક અલગ જ પાસું ઉજાગર કરે છે.

ઘણા ટેક્સપેટર્સનું કહેવું છે કે, તેઓ હજુ પણ જૂન અને જુલાઈમાં ફાઇલ કરાયેલા રિટર્ન માટે રિફંડની રાહ જોઈ રહ્યા છે, કેટલાકે લગભગ બે મહિનાનો વિલંબ થયો હોવાનું જણાવ્યું છે. ટેક્સ એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે, ડેડલાઈન નજીક આવતાં ફાઇલિંગમાં વધારો થવાથી કેટલાક કિસ્સાઓમાં પ્રક્રિયા ધીમી પડી શકે છે.

ડિપાર્ટમેન્ટે X પર આવી ઘણી ફરિયાદોનો જવાબ આપ્યો છે, જેમાં વિગતો માંગવામાં આવી છે અને કરદાતાઓને ઝડપી નિરાકરણની ખાતરી આપવામાં આવી છે. 1 સપ્ટેમ્બરના રોજની એક પોસ્ટમાં, આવકવેરા વિભાગે જણાવ્યું હતું કે 31 ઓગસ્ટ, 2026 સુધીમાં 2026-27 આકારણી વર્ષ માટે રેકોર્ડ 7.8 કરોડ+ ITR ફાઇલ કરવામાં આવ્યા હતા. "અમે સમયસર પાલન માટે કરદાતાઓ અને વ્યાવસાયિકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ."

આ પોસ્ટનો જવાબ આપતા, નિખિલ આર નામના એક યુઝરે ટિપ્પણી કરી, "મેં 22 જુલાઈના રોજ 2026-27 માટે મારું ITR-3 ફાઇલ કર્યું અને ઈ-વેરિફાઇ કર્યું, પરંતુ તે હજુ સુધી પ્રક્રિયા કરવામાં આવ્યું નથી. કૃપા કરીને સંબંધિત ટીમને આ બાબતની તપાસ કરવા અને સામાન્ય જવાબ આપવાને બદલે અપડેટ આપવા માટે કહો."

વસંત શર્મા નામના બીજા યુઝરે પોતાનો એક્નોલેજમેન્ટ નંબર શેર કર્યો અને લખ્યું કે રિફંડ મળ્યા વિના 58 દિવસ વીતી ગયા છે. "કૃપા કરીને મારી પરિસ્થિતિ સમજો. મારા પિતા હૃદય રોગ અને મગજના સ્ટ્રોકથી પીડાઈ રહ્યા છે; મને તબીબી ખર્ચ માટે પૈસાની જરૂર છે."

સલમાન રહેમાને લખ્યું, "અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે કૃપા કરીને સમયસર રિફંડ રિલીઝ કરો. બે મહિનાથી વધુ સમય થઈ ગયો છે, અને હું હજુ પણ મારા રિફંડની પ્રક્રિયાની રાહ જોઈ રહ્યો છું! મેં 27 જૂને મારું ITR ફાઇલ કર્યું હતું." આવકવેરા વિભાગે આ બધી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો, ઉકેલ લાવવા માટે વધુ વિગતો માંગી અને વપરાશકર્તાઓને ખાતરી આપી કે તેમની સમસ્યાઓ શક્ય તેટલી ઝડપથી ઉકેલવામાં આવશે.

પોસ્ટ પર ટિપ્પણી કરનારા દરેક વ્યક્તિ અસંતુષ્ટ ન હતા; કેટલાક કરદાતાઓએ પણ સકારાત્મક અનુભવો શેર કર્યા. 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ, મેહર પ્રસાદે લખ્યું કે તેમને તેમનું આવકવેરા રિફંડ સફળતાપૂર્વક પ્રાપ્ત થયું છે અને સરળ અને સમયસર પ્રક્રિયા માટે આવકવેરા વિભાગનો આભાર માન્યો. આ બાબતની વધુ સારી સમજ મેળવવા માટે, ETV ભારતે વરિષ્ઠ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ યોગેન્દ્ર કપૂર સાથે વાત કરી.

સીએ યોગેન્દ્ર કપૂરે જણાવ્યું હતું કે, "એ વાત સાચી છે કે ઘણા લોકોના ટેક્સ રિફંડ હજુ પણ બાકી છે, પરંતુ દરેક માટે આવું નથી. અમારા ઘણા ગ્રાહકોને રિટર્ન ફાઇલ કર્યા પછી તરત જ રિફંડ મળી ગયું હતું. તેથી, એવો દાવો કરવો સંપૂર્ણપણે ખોટો હશે કે આવકવેરા વિભાગ તરફથી કોઈ સમસ્યા અથવા ખામી છે."

હંમેશની જેમ, આવકવેરા વિભાગ રિટર્ન પ્રોસેસ કરી રહ્યું છે અને ઝડપથી રિફંડ જારી કરી રહ્યું છે. જો કે, ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ઘણા કરદાતાઓ છેલ્લી ઘડીએ તેમના રિટર્ન ફાઇલ કરે છે. આનાથી વિભાગ માટે જરૂરી ચકાસણી કરતી વખતે આવા રિટર્ન ઝડપથી પ્રક્રિયા કરવાનું મુશ્કેલ બને છે. યોગેન્દ્ર કપૂરના મતે, પાછલા વર્ષોની સરખામણીમાં કરચોરીને રોકવા માટે વધારાના નિયંત્રણો અને નિયંત્રણો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. પરિણામે, રિટર્ન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે અને રિફંડ જારી કરવામાં આવે તે પહેલાં હવે વધુ કડક ચકાસણીમાંથી પસાર થાય છે; સ્વાભાવિક રીતે, આ પ્રક્રિયામાં થોડો સમય લાગી શકે છે.

એવું કહેવું ખોટું હશે કે આવકવેરા વિભાગ જાણી જોઈને રિફંડમાં વિલંબ કરી રહ્યું છે. કરદાતાઓએ એ પણ ચકાસવું જોઈએ કે તેમણે તેમના રિટર્ન યોગ્ય રીતે ફાઇલ કર્યા છે અને સચોટ બેંક ખાતાની વિગતો આપી છે કે નહીં. ખોટી કે અધૂરી માહિતી પણ રિફંડ પ્રક્રિયામાં અવરોધ લાવી શકે છે.

કરદાતાઓને થોડી વધુ રાહ જોવી પડી શકે છે; જોકે, એવી અપેક્ષા છે કે આવકવેરા વિભાગ ટૂંક સમયમાં બાકી રહેલા રિટર્નની પ્રક્રિયા કરશે અને રિફંડ સંબંધિત બેંક ખાતાઓમાં ક્રેડિટ કરશે. આવકવેરા વિભાગના પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ નવીનતમ ડેટા અનુસાર, આ વર્ષના 3 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં આકારણી વર્ષ 2026-27 માટે 7.83 કરોડ ITR ફાઇલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાંથી 7.35 કરોડ રિટર્ન ચકાસવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે 5.87 કરોડની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. વિભાગે તેના પોર્ટલ પર 14.33 કરોડથી વધુ નોંધાયેલા વ્યક્તિગત યૂઝર્સ હોવાનો પણ અહેવાલ આપ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ITR REFUND
INCOME TAX RETURN FILING
ITR REFUND DISPUTE
INCOME TAX DEPARTMENT
INCOME TAX RETURN FILING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.