માર્ચમાં GST કલેક્શને રચ્યો ઈતિહાસ: પહેલીવાર 2 લાખ કરોડને પાર, સમગ્ર વર્ષમાં 8.3% ટકાની વૃદ્ધિ
માર્ચ 2026માં ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) કલેક્શન વાર્ષિક ધોરણે 8.8 ટકા વધીને રૂપિયા 2,00,064 કરોડના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યું છે
Published : April 1, 2026 at 10:02 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય અર્થતંત્ર માટે નવા નાણાંકીય વર્ષની શરૂઆત નોંધપાત્ર સારા સમાચાર સાથે થઈ છે. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, માર્ચ 2026માં ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) કલેક્શન વાર્ષિક ધોરણે 8.8 ટકા વધીને રૂપિયા 2,00,064 કરોડના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યું છે. આ પહેલી વાર છે જ્યારે માસિક GSTનો આંકડો ઐતિહાસિક ₹2 લાખ કરોડને પાર કરી ગયો છે.
આયાત અને સ્થાનિક રેવેન્યૂનું યોગદાન
ગયા વર્ષના સમાન મહિનામાં (માર્ચ 2025) GST રેવેન્યૂ રૂપિયા 1,83,845 કરોડ હતી. આ વર્ષના પ્રભાવશાળી વિકાસમાં આયાત આવકે સૌથી મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં 17.8 ટકાનો જંગી વધારો થયો હતો. સ્થાનિક આવકમાં પણ 5.9 ટકાનો સ્થિર વિકાસ જોવા મળ્યો હતો. રિફંડ સિવાય, ચોખ્ખા ધોરણે, માર્ચમાં GST કલેક્શન 8.2 ટકા વધીને રૂપિયા 1,77,990 કરોડ થયું.
સંપૂર્ણ નાણાંકીય વર્ષ (FY26)નું પ્રદર્શન
નાણાંકીય વર્ષ 2025-26 ભારત માટે કર વસૂલાતની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ સફળ વર્ષ રહ્યું છે. વર્ષ માટે કુલ કુલ GST વસૂલાત રૂપિયા 22.27 લાખ કરોડ થઈ છે, જે ગત નાણાંકીય વર્ષ (FY25) માં રૂપિયા 20.55 લાખ કરોડની સરખામણીમાં 8.3 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. વધુમાં, વર્ષ માટે ચોખ્ખી GST આવક રૂપિયા 19.34 લાખ કરોડ થઈ છે, જે વાર્ષિક 7.1 ટકા વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
નિષ્ણાતોના મંતવ્યો અને આર્થિક સંકેત
આર્થિક નિષ્ણાતો માને છે કે આ ડેટા ભારતની મજબૂત આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને 7 ટકાના અંદાજિત GDP વૃદ્ધિ દર સાથે સુસંગત છે. નિષ્ણાતોના મતે, "આયાત વસૂલાતમાં 14.1 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે કે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ છતાં ભારતની વેપાર સ્થિતિ મજબૂત છે. સ્થાનિક આવકમાં 6.4 ટકાનો વધારો વપરાશમાં વધારો અને કર પાલનમાં સુધારો દર્શાવે છે."
રિફંડ અને અનુપાલનમાં સુધાર
માર્ચ દરમિયાન રિફંડ 13.8 ટકા વધીને રૂપિયા 22,074 કરોડ થયું. સ્થાનિક રિફંડમાં 31.2 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે કે સરકારની રિફંડ પ્રક્રિયા પહેલા કરતાં વધુ ઝડપી અને વધુ પારદર્શક બની છે. જોકે, સેસ વસૂલાતમાં ઘટાડો થયો, રિફંડ અને ગોઠવણોને કારણે નકારાત્મક (-₹177 કરોડ) રહ્યો.
