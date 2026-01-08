2025માં એશિયામાં રૂપિયો સૌથી નબળો, વેપારને આ રીતે થાય છે નુકસાન
ડોલર સામે રૂપિયો 89.95 ને વટાવી ગયો. મુખ્ય એશિયન દેશોની ચલણોમાં રૂપિયામાં સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
Published : January 8, 2026 at 12:39 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય રૂપિયો પ્રથમ વખત યુએસ ડોલર સામે 89.95 ના સ્તરને વટાવી ગયો છે, જે 91 તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. આ વર્ષે, રૂપિયો એશિયન ચલણો સામે સૌથી નબળો પ્રદર્શન કરનાર ચલણ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. જાન્યુઆરી અને ડિસેમ્બર 15, 2025 ની વચ્ચે, રૂપિયો 6 ટકાથી વધુ ઘટ્યો છે. આ તીવ્ર ઘટાડાથી ફરી એકવાર ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે શું નબળું ચલણ ખરેખર નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતાને મજબૂત બનાવે છે કે તેના વધુ નકારાત્મક પરિણામો છે.
ભારતના મુખ્ય નિકાસ સ્પર્ધકોની ચલણો પર નજર નાખતાં મિશ્ર ચિત્ર છતી થાય છે. આ વર્ષે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો, વિયેતનામી ડોંગ અને ઇન્ડોનેશિયન રૂપિયો નબળો પડ્યો છે. દરમિયાન, દક્ષિણ કોરિયન વોન લગભગ સ્થિર રહ્યો છે. તેનાથી વિપરીત, ચીની યુઆન, સિંગાપોર ડોલર, થાઈ બાહ્ટ અને મલેશિયન રિંગિટ બધાએ મજબૂતી દર્શાવી છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે માત્ર ચલણની નબળાઈ નિકાસમાં વધારો થવાની ગેરંટી નથી.
સ્થિર રૂપિયા માટે RBIનો હસ્તક્ષેપ
ભારતીય રિઝર્વ બેંક રૂપિયાના ઘટાડાને નિયંત્રિત કરવા માટે વિદેશી વિનિમય બજારમાં સતત હસ્તક્ષેપ કરી રહી છે. નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માં, RBI એ $41.27 બિલિયનની ચોખ્ખી ખરીદી કરી હતી, પરંતુ 2024-25 માં, RBI એ માર્ગ બદલ્યો અને $34.51 બિલિયનનું ચોખ્ખું વેચાણ કર્યું. ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માં, મે સિવાય લગભગ દરેક મહિનામાં ડોલરનું ચોખ્ખું વેચાણ થયું છે.
ડેટા અનુસાર, એપ્રિલ 2025 માં, RBI એ $1.66 બિલિયનનું ચોખ્ખું વેચાણ કર્યું હતું, જ્યારે મે મહિનામાં, તેણે $1.76 બિલિયનની ચોખ્ખી ખરીદી કરી હતી. ત્યારબાદ જૂનમાં $3.66 બિલિયન, જુલાઈમાં $2.54 બિલિયન, ઓગસ્ટમાં $7.69 બિલિયન અને સપ્ટેમ્બરમાં $7.91 બિલિયનનું ચોખ્ખું વેચાણ નોંધાયું હતું. આમ, સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કુલ ચોખ્ખું વેચાણ $21.70 બિલિયન સુધી પહોંચી ગયું છે.
તાજેતરની નાણાકીય નીતિ સમીક્ષામાં, RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ડોલર સામે રૂપિયા માટે કોઈ લક્ષ્ય સ્તર નક્કી કરવામાં આવ્યું નથી અને વર્તમાન ઘટાડો મુખ્યત્વે ડોલરની માંગમાં વધારો થવાનું પરિણામ છે. અગાઉ, મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર વી. અનંત નાગેશ્વરને પણ રૂપિયાની નબળાઈ અંગેની ચિંતાઓને ફગાવી દીધી હતી.
RBIના તાજેતરના ડેટા અનુસાર, 5 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં ભારતનો વિદેશી વિનિમય અનામત $687.26 બિલિયન હતો, જે લગભગ 11 મહિનાની આયાતને આવરી લેવા માટે પૂરતો હતો. અગાઉ, 12 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, વિદેશી વિનિમય અનામત $702.96 બિલિયનના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો હતો.
આયાત-આધારિત ઉદ્યોગો માટે ફટકો
સિસ્ટમેટિક્સ રિસર્ચ રિપોર્ટ અનુસાર, ચલણના અવમૂલ્યનની અસર બધા ક્ષેત્રોમાં એકસરખી નથી. ઘણા કિસ્સાઓમાં, નબળી ચલણ વેપાર સંતુલનને સુધારવાને બદલે તેને વધુ ખરાબ કરે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, રસાયણો, મશીનરી અને પેટ્રોલિયમ જેવા ક્ષેત્રોને સૈદ્ધાંતિક રીતે નિકાસ માટે નબળા રૂપિયાનો લાભ મળવો જોઈએ, પરંતુ આયાતી કાચા માલ પર તેમની ભારે નિર્ભરતા આ લાભોને મર્યાદિત કરે છે.
કાચા માલની આયાત ઉત્પાદન ક્ષેત્રના લગભગ એક તૃતીયાંશ હિસ્સો ધરાવે છે. પરિણામે, નબળો રૂપિયો ઇનપુટ ખર્ચમાં વધારો કરે છે, નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતા નબળી પાડે છે.
કાપડ અને ચામડા ક્ષેત્ર પર પ્રતિકૂળ અસર
રિપોર્ટના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તારણો પૈકી એક એ છે કે, લોકપ્રિય માન્યતાથી વિપરીત, કાપડ અને ચામડા જેવા શ્રમ-સઘન ક્ષેત્રો રૂપિયાના અવમૂલ્યનથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થાય છે. આયાતી મધ્યવર્તી માલની વધતી કિંમત અને નબળી વૈશ્વિક માંગ, નબળી વૈશ્વિક માંગ સાથે મળીને, આ ક્ષેત્રોની કિંમત નિર્ધારણ શક્તિ અને નફાકારકતાને નબળી પાડે છે. આ જ કારણ છે કે રત્નો અને ઘરેણાં, કાપડ અને ચામડાના ઉદ્યોગો ચલણના આંચકા માટે ખૂબ જ સંવેદનશીલ રહે છે.
કૃષિ અને ખાદ્ય નિકાસને લાભ
રિપોર્ટ અનુસાર, કૃષિ અને ખાદ્ય-આધારિત નિકાસ એકમાત્ર એવા ક્ષેત્રો છે જે રૂપિયાના નબળાઈથી સતત લાભ મેળવે છે. આ આ ક્ષેત્રની ઓછી આયાત નિર્ભરતાને કારણે છે. ઓછી આયાત તીવ્રતા માત્ર નિકાસમાં વધારો કરતી નથી પરંતુ વેપાર સંતુલનમાં પણ સુધારો કરે છે.
જોકે, રિપોર્ટ ચેતવણી આપે છે કે વૈશ્વિક આર્થિક મંદી, વધતી જતી સંરક્ષણવાદ અને મોંઘા આયાતી ઇનપુટ્સ રૂપિયાના નબળાઈથી મેળવેલા કોઈપણ સંભવિત સ્પર્ધાત્મક લાભને નકારી શકે છે.
