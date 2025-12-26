ETV Bharat / business

આ 9 મુખ્ય નિયમો 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી બદલાશે, જે તમારા ખિસ્સાથી લઈને રસોડા સુધી દરેક વસ્તુને અસર કરશે

1જાન્યુઆરી 2026થી દેશમાં કેટલાક ફેરફારો થવાના છે. તમારે તેમના વિશે જાણવું જોઈએ કારણ કે તે સીધા આપણા પર અસર કરે છે.

પ્રતિકાત્મક ફોટો (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 26, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ : નવું વર્ષ ફક્ત કેલેન્ડરમાં ફેરફાર જ નથી, પરંતુ તેની સાથે અનેક નિયમો અને નીતિઓ પણ આવે છે જે સામાન્ય માણસના જીવન, સુવિધા અને ખર્ચ પર સીધી અસર કરે છે. 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી, ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિયમો બદલાશે, જેમાં બેંકિંગ, કર, સરકારી યોજનાઓ, ગેસના ભાવ, શાળામાં હાજરી અને PAN-આધાર લિંકિંગનો સમાવેશ થાય છે. પછી ભલે તે વૃદ્ધ પેન્શનરો હોય, ખેડૂતો હોય, નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ હોય કે મધ્યમ વર્ગના પરિવારો હોય, આ માહિતી દરેક વ્યક્તિ માટે સમજવી મહત્વપૂર્ણ છે જેથી તેઓ સમયસર યોગ્ય પગલાં લઈ શકે.

રેશનકાર્ડ પ્રક્રિયામાં સરળ ફેરફારો

2026 થી શરૂ થતાં, રેશનકાર્ડ અરજી પ્રક્રિયા સરળ બનશે. હવે ઓનલાઈન અરજી ઉપલબ્ધ છે. આનાથી રાહત મળશે, ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારો અને ખેડૂતોને. સરકારી કચેરીઓમાં જવાની જરૂર રહેશે નહીં, અને તમારા ઘરેથી અરજીઓ કરી શકાશે.

ખેડૂતો માટે મોટા ફેરફારો
ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિયમો લાગુ કરવામાં આવશે. ઉત્તર પ્રદેશ સહિત ઘણા રાજ્યોમાં હવે ખેડૂત ઓળખપત્ર ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યા છે. ઓળખપત્ર વિના, પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ (PM કિસાન સન્માન નિધિ) હેઠળના હપ્તાઓ રોકી શકાય છે. પાક વીમા યોજના (PMFBY) માં પણ ફેરફારો થશે, જેમાં જંગલી પ્રાણીઓ દ્વારા થતા પાકના નુકસાન માટે કવરેજનો સમાવેશ થાય છે. 72 કલાકની અંદર નુકસાનની જાણ કરવી ફરજિયાત રહેશે.

બેંકિંગ અને કર નિયમોમાં ફેરફાર
માટે આવકવેરા રિટર્ન (ITR) ફોર્મમાં વધુ ડેટા-આધારિત માહિતી પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે. ક્રેડિટ સ્કોર અપડેટ સમય હવે ફક્ત 7 દિવસનો રહેશે, જે પહેલા 15 દિવસનો હતો. વધુમાં, બેંક લોન દરો અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ દરોમાં ફેરફારની અસર 2026 માં દેખાશે.

સરકારી શાળાઓમાં ડિજિટલ હાજરી
ઘણા રાજ્યોમાં, સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષકોની હાજરી ટેબ દ્વારા ડિજિટલ રીતે રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. આનાથી શાળા વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા વધશે અને શિક્ષકોની હાજરીનું વધુ સારી રીતે નિરીક્ષણ કરવામાં મદદ મળશે.

સોશિયલ મીડિયા પરના નવા નિયમો

16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ પર કડક નિયમો લાદી શકે છે. આ ફેરફારનો હેતુ બાળકોની ઓનલાઈન સલામતી વધારવાનો છે.

LPG, CNG અને PNG ભાવમાં રાહત

LPG સિલિન્ડરના ભાવની સમીક્ષા દર મહિનાની પહેલી તારીખે કરવામાં આવે છે. ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવ 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી ઘટવાની ધારણા છે. CNG અને PNGના ભાવમાં પણ ઘટાડો થવાની ધારણા છે.

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે 8મા પગાર

પંચની ભલામણો લાગુ થવાની અપેક્ષા છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં ફેરફારથી મૂળ પગાર અને પેન્શનમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે. જો જાહેરાતમાં વિલંબ થાય તો પણ, બાકી રકમ પાછલી અસરથી ચૂકવવામાં આવશે.

રિયલ એસ્ટેટ રોકાણ સરળ બનશે

1 જાન્યુઆરી, 2026 થી REITs (રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ) ને મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જેમ ગણવામાં આવશે. આનાથી નાના રોકાણકારો માટે પણ રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં રોકાણ કરવાનું સરળ બનશે.

PAN-આધાર લિંક કરવું ફરજિયાત છે

1 જાન્યુઆરી, 2026 સુધીમાં તમારા PAN કાર્ડને આધાર સાથે લિંક કરવું ફરજિયાત બનશે. આમ કરવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે PAN નિષ્ક્રિય થઈ શકે છે, જેના કારણે બેંકિંગ, આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવા અને અન્ય નાણાકીય વ્યવહારોમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

