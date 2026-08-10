વૈશ્વિક તણાવની અસર: શરૂઆતના વેપારમાં તૂટ્યુ શેર બજાર, લાલ નિશાન સાથે ખુલ્યા સેન્સેક્સ-નિફ્ટી
સોમવારે શરૂઆતના વેપારમાં ભારતીય શેર બજાર બન્ને મુખ્ય ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા.
Published : August 10, 2026 at 10:43 AM IST
મુંબઇ: સોમવારે શરૂઆતના વેપારમાં ભારતીય શેર બજાર બન્ને મુખ્ય ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા. આ ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ વિશ્વમાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં આવેલો ઉછાળો છે.
શરૂઆતના વેપારમાં 30 શેર ધરાવતું BSE સેન્સેક્સ 19.38 અંક ઘટીને 78,479.79 પર આવી ગયું છે. જ્યારે 50 શેર ધરાવતું NSE નિફ્ટી 5.10 અંક તૂટીને 24,567.45 પર ટ્રેડ કરી રહ્યું હતું. જેમ જેમ બજાર આગળ વધ્યુ, આ ઘટાડો વધી ગયો હતો. બાદમાં સેન્સેક્સ 158.62 અંક તૂટીને 78,340.55 પર અને નિફ્ટી 45.20 અંક તૂટીને 24,524.95 પર આવી ગયો હતો.
નુકસાન ધરાવતા શેર: સેન્સેક્સની કંપનીઓમાં ઇન્ટરનલ, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI), ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઇન્ડિગો), પાવર ગ્રિડ, NTPC અને ભારતી એરટેલના શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
નફો ધરાવતા શેર: બીજી તરફ ઘટાડા છતા ટાઇટન, ઇન્ફોસિસ, ટેક મહિન્દ્રા અને HCL ટેક જેવી કંપનીઓના શેર ગ્રીન નિશાનમાં વેપાર કરી રહ્યા હતા.
ક્રૂડ ઓઇલની મોંઘવારી કેમ મુશ્કેલી બની?
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલનો માનક 'બ્રેંટ ક્રૂડ' 1.03 ટકા તૂટવાની સાથે 84.41 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયો છે. બજારના જાણકારો અનુસાર, ઇરાન દ્વારા 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' (દરિયાઇ વેપાર માર્ગ)ને તરત ખોલવાના સંકેત અને ખાડી દેશોમાં જહાજો પર થયેલા હુમલાને કારણે તેલની કિંમતો સતત ત્રીજા દિવસે વધી છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો મોટા ભાગનો ક્રૂડ ઓઇલ બહારથી ખરીદે છે, માટે તેલ મોંઘા થવાથી દેશના ખર્ચ વધે છે અને કંપનીઓનો ખર્ચ વધી જાય છે જેનાથી શેર બજાર પર દબાણ બને છે.
બજાર માટે કેટલીક સારી વાતો પણ છે
બજારમાં આ સામાન્ય ઘટાડા વચ્ચે કેટલાક સકારાત્મક પરિણામ આપે છે:
શાનદાર ત્રિમાસીકના પરિણામ: કંપનીઓના પ્રથમ ત્રિમાસિક (Q1)ના પરિણામ આશા કરતા સારા રહ્યા છે જેનાથી બજારને નીચેથી સહારો મળી રહ્યો છે.
વિદેશી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ: વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII)એ પણ ₹480.24 કરોડના શેર ખરીદ્યા હતા. જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા સતત ખરીદી બજાર માટે સકારાત્મક સંકેત છે.
વૈશ્વિક બજાર
આશ્ચર્યજનક રીતે, જ્યારે ભારતીય બજાર સુસ્ત રહ્યું, ત્યારે દક્ષિણ કોરિયાના કોસ્પી, જાપાનના નિક્કી, ચીનના શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ અને હોંગકોંગના હેંગ સેંગ જેવા અન્ય એશિયન બજારો મજબૂત રીતે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. યુએસ શેરબજારો પણ પાછલા સત્રમાં વધારા સાથે બંધ થયા હતા.
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