IMFની ભારતને મોટી ચેતવણી! 7.3% વૃદ્ધિ દર વચ્ચે ખર્ચને નિયંત્રિત કરવાની સલાહ, જાણો શું થશે અસર
IMF એ ભારતના 7.3% વૃદ્ધિનું સ્વાગત કર્યું, પરંતુ ભવિષ્યની જરૂરિયાતો માટે દેવું ઘટાડવા અને નાણાકીય શિસ્ત જાળવવાની સલાહ આપી.
Published : February 20, 2026 at 10:19 AM IST
નવી દિલ્હી: વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે, ભારત માટે વોશિંગ્ટનથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ (IMF) એ ભારતને વૈશ્વિક અર્થતંત્રનું "પાવરહાઉસ" ગણાવીને તેની વૃદ્ધિ આગાહી 7.3% કરી છે. જો કે, આ પ્રભાવશાળી ગતિ સાથે, IMF એ મોદી સરકારને કડક ચેતવણી પણ આપી છે - નાણાકીય એકત્રીકરણ, એટલે કે સરકારી ખર્ચમાં શિસ્ત જાળવી રાખવી. IMF માને છે કે જો ભારત ભવિષ્યના સંકટથી બચવા અને ટકાઉ વિકાસ સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે, તો તેણે તેના નાણાકીય અનામતને વધુ મજબૂત બનાવવું જોઈએ.
ભારત વિશ્વનું ગ્રોથ એન્જિન' બને છે
IMF પ્રવક્તા જુલી કોઝાકે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત હાલમાં વૈશ્વિક વિકાસનું મુખ્ય એન્જિન છે. ફંડે તેના જાન્યુઆરી "વર્લ્ડ ઇકોનોમિક આઉટલુક" માં ભારત માટે GDP વૃદ્ધિ આગાહી વધારીને 7.3% કરી છે. આ વિશ્વના કોઈપણ મુખ્ય અર્થતંત્રના સૌથી પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનમાંનું એક છે. IMF ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત થયેલા ડેટા અનુસાર, ભારતનું પ્રદર્શન અપેક્ષા કરતા ઘણું સારું રહ્યું છે.
દેવાની જાળથી બચવા માટેની સલાહ
પ્રશંસા વચ્ચે, IMF એ ભારત સરકારને ચેતવણી આપી છે કે તે રાજકોષીય ખાધ ઘટાડવાના તેના માર્ગથી ભટકશે નહીં. IMF કહે છે કે ભારતને તેના બફર (નાણાકીય સલામતી જાળ) ને ફરીથી બનાવવાની જરૂર છે.
આનાથી સામાન્ય લોકો પર શું અસર પડશે?
વ્યાજનો બોજ ઘટાડવો થશે: IMF એ જણાવ્યું હતું કે ભારતના મહેસૂલનો નોંધપાત્ર હિસ્સો હાલમાં જૂના દેવા પર વ્યાજ ચૂકવવા તરફ જાય છે. જો સરકાર ખર્ચ ઘટાડે છે અને દેવું ઘટાડે છે, તો તે નાણાં શિક્ષણ, આરોગ્ય અને માળખાગત સુવિધાઓ પર ખર્ચ કરી શકાય છે.
ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવો: નાણાકીય શિસ્ત જાળવવાથી બજાર સ્થિરતા જળવાઈ રહે છે, જે ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.
સરકારી રોકાણ ચાલુ રહેશે: રાહતની વાત છે કે IMF એ ભારતીય બજેટમાં માળખાગત સુવિધાઓ (મૂડી ખર્ચ) પર ભાર મૂકવાની પ્રશંસા કરી છે.
AI અને ટેકનોલોજીમાં ભારતનું પ્રભુત્વ
માત્ર GDP જ નહીં, IMF ચીફ ક્રિસ્ટાલિના જ્યોર્જિવાએ પણ ભારતના AI ક્ષેત્રની પ્રશંસા કરી. તેમણે ભારતીય ઉદ્યોગસાહસિકો અને સરકારના ડિજિટલ વિઝનને ભવિષ્ય માટે ગેમ-ચેન્જર્સ ગણાવ્યા.
