ક્રેડિટ કાર્ડના રિવોર્ડ્સનું બિલ ભરી રહ્યા છે UPI યુઝર્સ! IIT બોમ્બેના રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો
IIT બોમ્બેના રિપોર્ટમાં 2 હજારથી વધુના UPI પર MDR શુલ્ક નક્કી કરવાના ધોરણો પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. સૌરભ શુક્લાનો રિપોર્ટ.
Published : November 29, 2026 at 10:00 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતની ડિજિટલ ચુકવણી પ્રણાલી, UPI (યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ), વેપારીઓ પાસેથી વસૂલવામાં આવતી ફી માટે પારદર્શક અને કાયદેસર રીતે મજબૂત માળખાની જરૂર છે, જેમાં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) આ શુલ્ક નક્કી કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. આ તારણો IIT બોમ્બેના પ્રોફેસર આશિષ દાસ અને RBIના નાણાકીય નીતિ વિભાગના ભૂતપૂર્વ સલાહકાર-ઇન-ચાર્જ ડૉ. પ્રજ્ઞા દાસ દ્વારા લખાયેલા તાજેતરના અહેવાલમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
આ અહેવાલ સપ્ટેમ્બર 2026ની સૂચના અને NPCI (નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા)ના પરિપત્ર પછીના નિર્ણયની તપાસ કરે છે, જેના દ્વારા 'વ્યક્તિ-થી-વેપારી' (P2M) UPI વ્યવહારો પર ₹2,000થી વધુના 'મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ' (MDR) ફરીથી રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ અહેવાલ UPI MDR પુનઃસ્થાપિત કરવાના આર્થિક, નિયમનકારી અને કાનૂની અસરોનું મૂલ્યાંકન કરે છે, ડિજિટલ ચુકવણીઓ પરના શુલ્ક સંબંધિત વૈશ્વિક નીતિઓની સમીક્ષા કરે છે અને મુખ્ય માળખાકીય અને નિયમનકારી નબળાઈઓને પ્રકાશિત કરે છે. તે UPI એક વિશ્વસનીય, ન્યાયી અને કાયદેસર રીતે મજબૂત જાહેર ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રહે તેની ખાતરી કરવા માટે એક નીતિ રોડમેપ પણ પ્રદાન કરે છે.
ETV ભારત સાથે વાત કરતા, પ્રો. આશિષ દાસે જણાવ્યું હતું કે, UPI જેવા મોટાપાયે રિટેલ ચુકવણી માળખા માટે, વેપારી કિંમતોને ફક્ત નેટવર્ક પર છોડી દેવાથી કાનૂની નિયમોનું ઉલ્લંઘન થાય છે અને બજારની ગતિશીલતા વિકૃત થાય છે. મુખ્ય અધિકારક્ષેત્રોમાં જ્યાં છૂટક ચુકવણી પ્રણાલીઓએ વ્યાપકપણે અપનાવ્યું છે, ત્યાં કેન્દ્રીય બેંકો અને કાયદાકીય સંસ્થાઓએ ઇન્ટરચેન્જ અને વેપારી ફી પર પારદર્શક, કાયદેસર રીતે ફરજિયાત મર્યાદા સ્થાપિત કરીને હસ્તક્ષેપ કર્યો છે.
અહેવાલમાં NPCIના વેપારી-મુખી MDR સેટ કરવાની સત્તા પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો છે, એવી દલીલ કરવામાં આવી છે કે, વેપારીઓ પોતે સહભાગીઓ નહીં પણ સિસ્ટમ સહભાગીઓના ગ્રાહકો છે. તેઓ જણાવે છે કે, આવા શુલ્ક દ્વિપક્ષીય સંપાદન કરારો અથવા RBI તરફથી ઔપચારિક નિર્દેશો દ્વારા નક્કી કરવા જોઈએ.
અહેવાલ ભલામણ કરે છે કે, RBI UPI માટે વેપારી ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) પર મર્યાદા સ્થાપિત કરે, ખર્ચ-લાભ મૂલ્યાંકન અને જાહેર પરામર્શ પછી. તે છુપાયેલા ફી પર કડક નિયમો, UPI અને ડેબિટ કાર્ડ વપરાશકર્તાઓ માટે ઉન્નત સુરક્ષા, પારદર્શક ફી જાહેરાત અને સરચાર્જિંગ સંબંધિત નિયમોની સમીક્ષા માટે પણ કહે છે.
કાર્ડ ચુકવણી અને MDRનો ઇતિહાસ
અહેવાલ મુજબ, ક્રેડિટ કાર્ડ્સે આધુનિક ડિજિટલ રિટેલ ચુકવણીઓનો પાયો નાખ્યો. ડાઇનર્સ ક્લબ (Diners Club), અમેરિકન એક્સપ્રેસ (American Express), વિઝા (Visa) અને માસ્ટરકાર્ડ (Mastercard) જેવા નેટવર્ક્સે પેમેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ગ્રાહક ક્રેડિટ સાથે જોડ્યું, જેનાથી ઈલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ (ઈ-કોમર્સ) માટેનું પ્રારંભિક માળખું તૈયાર થયું. વિકસિત અર્થતંત્રોમાં 1980ના દાયકાના મધ્યથી ડેબિટ કાર્ડ્સ લોકપ્રિય બન્યા અને ભારતમાં 2000 તથા 2010ના દાયકા દરમિયાન તેનો વ્યાપ વધ્યો. આ વૃદ્ધિમાં પોઈન્ટ-ઓફ-સેલ (PoS) ટર્મિનલ્સના ફેલાવા, ઈ-કોમર્સના વિકાસ અને 2012-13માં 'રૂપે' (RuPay) ડેબિટ કાર્ડની શરૂઆત જેવા પરિબળોએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.
અહેવાલમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, પ્રીપેડ કાર્ડ્સ અને ડિજિટલ વોલેટ્સ પણ અસ્તિત્વમાં આવ્યા, જેના દ્વારા અગાઉથી જમા કરેલી રકમનો ઉપયોગ હાલના કાર્ડ નેટવર્ક્સ અને ડિજિટલ પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા કરી શકાય છે. પ્રીપેડ સાધનો રિચાર્જ, યુટિલિટી બિલની ચૂકવણી અને ઓનલાઇન શોપિંગ માટે લોકપ્રિય બન્યા. આ ઉપરાંત, નેશનલ કોમન મોબિલિટી કાર્ડ (NCMC) અને UPI સાથે જોડાયેલા પ્રીપેડ વોલેટ્સનો ઉપયોગ મુસાફરી (ટ્રાન્ઝિટ) અને વેપારીઓને ચૂકવણી કરવા માટે વધ્યો છે. ડેબિટ અને પ્રીપેડ કાર્ડ્સ માટેનું ખર્ચ માળખું મોટાભાગે અગાઉથી અસ્તિત્વમાં રહેલા ક્રેડિટ કાર્ડ મોડેલને અનુસરે છે, જેમાં MDR (મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ), ઇન્ટરચેન્જ ફી અને પેમેન્ટ સરચાર્જનો સમાવેશ થાય છે.
MDR વિશે અહેવાલમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે કે, છે આ એક એવી ફી છે, જે વેપારી (મર્ચન્ટ) દ્વારા તેમની 'એક્વાયરિંગ બેંક' (જે બેંક વેપારીને કાર્ડ પેમેન્ટ સ્વીકારવાની સુવિધા આપે છે)ને ચૂકવવામાં આવે છે. આ ફીની ગણતરી ટ્રાન્ઝેક્શનના મૂલ્યના ટકાવારી સ્વરૂપે કરવામાં આવે છે. આ રકમ કાર્ડ જારી કરનાર બેંક, એક્વાયરિંગ બેંક અને કાર્ડ નેટવર્ક વચ્ચે વહેંચવામાં આવે છે. MDRનો સૌથી મોટો હિસ્સો 'ઇન્ટરચેન્જ ફી' તરીકે કાર્ડ જારી કરનાર બેંકને મળે છે, જ્યારે એક્વાયરિંગ બેંક અને કાર્ડ નેટવર્કને પ્રમાણમાં નાનો હિસ્સો મળે છે.
ઇન્ટરચેન્જ ફી શું છે?
આ ચર્ચામાં ઇન્ટરચેન્જ ફી વિશે પણ વાત કરવામાં આવી છે, જે કાર્ડ જારી કરનાર બેંકને ચૂકવવામાં આવતી ફી છે અને તે MDR નો મુખ્ય હિસ્સો બનાવે છે. વિઝા અને માસ્ટરકાર્ડ જેવા કાર્ડ નેટવર્ક્સ સામાન્ય રીતે આ ઇન્ટરચેન્જ ફી નક્કી કરે છે. આ ફી કાર્ડના પ્રકાર, વેપારી અને ચોક્કસ વ્યવહારના આધારે અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.
ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા ₹100ની ખરીદી કરવામાં આવે અને તેના પર 2% MDR લાગુ હોય, તો વેપારીને ₹98 મળે છે. આમાંથી ₹1.65 કાર્ડ જારી કરનાર બેંકને, ₹0.14 કાર્ડ નેટવર્કને અને ₹0.21 એક્વાયરિંગ બેંકને જાય છે. પેમેન્ટ સરચાર્જ એ એક વધારાની ફી છે જે ત્યારે વસૂલવામાં આવે છે જ્યારે કોઈ ચોક્કસ ચુકવણી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઓનલાઇન વ્યવહારો માટે, "કન્વિનિયન્સ ફી" (સુવિધા ફી) લેવાની છૂટ હોઈ શકે છે; જો કે, આવી ફી પસંદ કરેલી ચુકવણી પદ્ધતિ ગમે તે હોય, તે તમામ કિસ્સાઓમાં લાગુ થવી જોઈએ.
UPI માટે કિંમત નિર્ધારણ નીતિ અને MDRનું નિયમન
અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, 2020 પહેલાં વેપારીઓ UPI ચૂકવણી સ્વીકારવા બદલ નાની ફી ચૂકવતા હતા. UPIના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, 2020માં સરકારે વેપારીઓ માટે UPI વ્યવહારોને નિઃશુલ્ક કરી દીધા હતા. સપ્ટેમ્બર 2026માં, સરકારે 2000 રૂપિયાથી વધુના વ્યવહારો પર શુલ્ક (charges) લાદવાની મંજૂરી આપી. ત્યારબાદ, NPCIએ 2000 રૂપિયાથી વધુના વ્યવહારો માટે 'મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ' (MDR) નક્કી કર્યો. વેપારીઓને આ શુલ્ક ગ્રાહકો પર નાખવાની (તેમના પાસેથી વસૂલવાની) પરવાનગી નથી. આ પગલાને કારણે વેપારીઓ માટે ફી નક્કી કરવાની NPCIની સત્તા અંગે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
'પેમેન્ટ એન્ડ સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ્સ એક્ટ, ૨૦૦૭' હેઠળ, RBIએ 2016માં NPCIને UPIનું સંચાલન કરવાની સત્તા આપી હતી. અહેવાલ મુજબ, NPCI RBIની પૂર્વ મંજૂરી વિના UPI ફીનું માળખું નક્કી કરી શકતું નથી, કારણ કે આવા માળખાકીય ફેરફારો પેમેન્ટ સિસ્ટમની કામગીરી પર અસર કરે છે.
નીતિગત ફેરફારો અને તેની અસરો
પ્રોફેસર આશિષ દાસે ડિજિટલ ચૂકવણી સ્વીકારવા સાથે સંકળાયેલા ખર્ચ અને આ બોજ કોણે ઉઠાવવો જોઈએ તે અંગે ગંભીર ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી છે. હાલમાં 'કન્વીનિયન્સ ફી' (સુવિધા ફી) અને પેમેન્ટ ગેટવે ચાર્જીસનું ચલણ વધી રહ્યું છે. આ માધ્યમો દ્વારા, બેંકો અને પેમેન્ટ એગ્રીગેટર્સ સીધા ગ્રાહકો પાસેથી ફી વસૂલી શકે છે, ખાસ કરીને એવા કિસ્સાઓમાં જ્યાં વેપારીઓ પોતાની બેંકને MDR ચૂકવવાનો ઇનકાર કરે છે. IIT બોમ્બેના એક અહેવાલમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે, જોકે RBI અને NPCIએ ડેબિટ કાર્ડના MDR અથવા UPI શુલ્કનો બોજ ગ્રાહકો પર નાખવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, તેમ છતાં RBIએ વેપારીઓને "કન્વીનિયન્સ ફી"ના નામે ચૂકવણી સંબંધિત ખર્ચ સીધો ગ્રાહકો પાસેથી વસૂલવાની છૂટ આપી છે.
અહેવાલમાં એ બાબત પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે કે, MDRનો ખર્ચ ગ્રાહકો પર નાખવા પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં, ઉદ્યોગમાં "કન્વીનિયન્સ ફી"ના ઓઠા હેઠળ એક પ્રકારનો "પેમેન્ટ સરચાર્જ" (વધારાનો ચાર્જ) વસૂલવામાં આવી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત, UPI વપરાશકર્તાઓ એક છુપા આર્થિક બોજ હેઠળ દબાયેલા છે. લેખકોનો અંદાજ છે કે 2025-26 નાણાકીય વર્ષમાં, આશરે ₹26,000 કરોડ બિન-ક્રેડિટ કાર્ડ વપરાશકર્તાઓ - મુખ્યત્વે UPI વપરાશકર્તાઓથી ક્રેડિટ કાર્ડ ધારકોને "ક્રોસ-સબસિડી" આપવામાં આવશે, જેઓ વ્યાજમુક્ત ક્રેડિટ, રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ અને અન્ય લાભોનો લાભ મેળવે છે. તેઓ એ પણ નોંધે છે કે વેપારીઓ ઘણીવાર ક્રેડિટ કાર્ડ વ્યવહારો સાથે સંકળાયેલી ઊંચી ફીને સરભર કરવા માટે માલના ભાવમાં વધારો કરે છે. પરિણામે, UPI વપરાશકર્તાઓ અજાણતાં જ વેપારીઓ પર ક્રેડિટ કાર્ડ ચુકવણી દ્વારા લાદવામાં આવતા ભારે ખર્ચનો ભોગ બની રહ્યા છે.
UPI વપરાશકર્તાઓને ઊંચા ક્રેડિટ કાર્ડ ખર્ચના બોજથી બચાવવા માટે, અહેવાલ ભલામણ કરે છે કે નીતિ નિર્માતાઓ એક અલગ "સરચાર્જ ફ્રેમવર્ક" અપનાવે. આ હેઠળ, ઓછી કિંમતની છૂટક ચુકવણી પ્રણાલીઓ માટે "નો-સરચાર્જ" નિયમ કડક રીતે લાગુ કરવો જોઈએ. તેનાથી વિપરીત, ક્રેડિટ કાર્ડ જેવી મોંઘી ચુકવણી પદ્ધતિઓ માટે, વેપારીઓને પારદર્શક, મર્યાદિત સરચાર્જ લાગુ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ.
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