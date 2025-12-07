ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMCનો IPO 12 ડિસેમ્બરે ખુલશે, રોકાણકારોની નજર શેર પર
ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMCનો IPO 12 ડિસેમ્બરથી ખુલશે, 4.89 કરોડ શેર વેચાણ માટે ઓફર કરવામાં આવશે, લિસ્ટિંગ 19 ડિસેમ્બરે થશે.
Published : December 7, 2025 at 1:34 PM IST
હૈદરાબાદ : ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (AMC) એ જાહેરાત કરી છે, કે તેનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) 12 ડિસેમ્બરે ખુલશે. કંપનીએ રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ સમક્ષ તેનું રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ ફાઇલ કર્યું છે, અને મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તે આ IPOમાંથી આશરે રુ.10,000 કરોડ એકત્ર કરવાની અપેક્ષા રાખે છે.
આ સમગ્ર ઓફર વેચાણ માટે ઓફર છે, જેમાં 48.9 મિલિયન ઇક્વિટી શેરનો સમાવેશ થાય છે, જે કંપનીના કુલ પેઇડ-અપ ઇક્વિટીના 9.9%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ IPOમાં કોઈ નવો ઇશ્યૂ શામેલ નથી, એટલે કે કંપનીને ઓફરમાંથી કોઈ સીધી આવક પ્રાપ્ત થશે નહીં.
IPO શેડ્યૂલ અને લિસ્ટિંગ
કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે કુલ ઓફરમાંથી 24.48 લાખ ઇક્વિટી શેર ICICI બેંકના શેરધારકો માટે અનામત રાખવામાં આવ્યા છે. એન્કર બુક 11 ડિસેમ્બરે ફક્ત એક દિવસ માટે ખુલશે, જ્યારે પબ્લિક ઓફર 12 ડિસેમ્બરથી 16 ડિસેમ્બર સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. શેર ફાળવણી 17 ડિસેમ્બરે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે અને ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMCના શેર 19 ડિસેમ્બરથી BSE અને NSE પર ટ્રેડિંગ માટે ઉપલબ્ધ થશે. લિસ્ટિંગ પછી, ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMC ICICI ગ્રુપની ચોથી કંપની હશે જે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર ઉપલબ્ધ થશે. આ પહેલા, ICICI બેંક, ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ અને ICICI લોમ્બાર્ડ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની પહેલાથી જ લિસ્ટેડ છે.
કંપની પ્રોફાઇલ અને નાણાકીય કામગીરી
ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMC 1998 થી ICICI બેંક અને પ્રુડેન્શિયલ કોર્પોરેશન હોલ્ડિંગ્સ વચ્ચે સંયુક્ત સાહસ તરીકે કાર્યરત છે, જેમાં 51:49 શેરહોલ્ડિંગ માળખું છે. એપ્રિલ અને સપ્ટેમ્બર 2025 ની વચ્ચે, કંપનીએ રુ.1,618 કરોડનો નફો અને રુ.2,949.4 કરોડની આવક નોંધાવી હતી. કંપની કુલ 143 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓનું સંચાલન કરે છે, જે દેશમાં કોઈપણ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની દ્વારા સંચાલિત સૌથી વધુ સંખ્યા છે.
આઈપીઓનું સંચાલન કરતા બેંકરો
આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ એએમસીના આઈપીઓનું સંચાલન ૧૮ મર્ચન્ટ બેંકરો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. આમાં સિટીગ્રુપ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ ઈન્ડિયા, મોર્ગન સ્ટેનલી ઈન્ડિયા કંપની, બોફા સિક્યોરિટીઝ ઈન્ડિયા, એક્સિસ કેપિટલ, સીએલએસએ ઈન્ડિયા, આઈઆઈએફએલ કેપિટલ સર્વિસીસ, કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કંપની, નોમુરા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરી એન્ડ સિક્યોરિટીઝ ઈન્ડિયા, એસબીઆઈ કેપિટલ માર્કેટ્સ, આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝ, ગોલ્ડમેન સૅક્સ ઈન્ડિયા સિક્યોરિટીઝ, એવેન્ડસ કેપિટલ, બીએનપી પરિબાસ, એચડીએફસી બેંક, જેએમ ફાઇનાન્શિયલ, મોતીલાલ ઓસ્વાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ, નુવામા વેલ્થ મેનેજમેન્ટ અને યુબીએસ સિક્યોરિટીઝ ઈન્ડિયાનો સમાવેશ થાય છે.
નિષ્ણાતોના મતે, ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMCનો આ IPO રોકાણકારો માટે એક આકર્ષક તક સાબિત થઈ શકે છે કારણ કે આ કંપની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ક્ષેત્રમાં અગ્રણી છે અને લાંબા સમયથી મજબૂત પ્રદર્શન કરી રહી છે.
