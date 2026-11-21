શિવ નાદર સતત પાંચમા વર્ષે દેશના સૌથી મોટા દાનવીર, અંબાણી-અદાણી પરિવારે કેટલું દાન આપ્યું?
હુરુન ઈન્ડિયાની યાદીના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત 219 દાનવીરોને સ્થાન મળ્યું છે. જે ગયા વર્ષે સામેલ 192 વ્યક્તિઓની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર વધારો છે.
Published : November 21, 2026 at 4:15 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશના સૌથી મોટા દાનવીરોની નવીનતમ યાદી, 'એડેલગિવ હુરુન ઈન્ડિયા ફિલાન્થ્રોપી લિસ્ટ 2026' જાહેર કરવામાં આવી છે. આ અહેવાલ મુજબ, 2025-26ના નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન ભારતના 219 દાનવીરોએ મળીને કુલ ₹11,554 કરોડનું દાન કર્યું છે. અગાઉના વર્ષ (₹10,380 કરોડ)ની સરખામણીમાં કુલ દાનમાં 11 ટકાનો નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.
હુરુન ઈન્ડિયાની યાદીના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત 219 દાનવીરોને સ્થાન મળ્યું છે. જે ગયા વર્ષે સામેલ 192 વ્યક્તિઓની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર વધારો છે. આ વર્ષે પ્રતિ વ્યક્તિ સરેરાશ દાન ₹53 કરોડ રહ્યું છે.
શિવ નાદર ટોચના સ્થાને યથાવત; ગૌતમ અદાણી બીજા ક્રમે પહોંચ્યા
HCLના સ્થાપક શિવ નાદર અને તેમનો પરિવાર સતત પાંચમા વર્ષે ભારતના સૌથી ઉદાર દાનવીર તરીકે અગ્રેસર રહ્યા છે. 2025-26ના નાણાકીય વર્ષમાં તેમણે કુલ ₹2,593 કરોડનું દાન કર્યું છે. જેનો અર્થ છે કે તેમણે પરોપકારી કાર્યો પાછળ દરરોજ સરેરાશ ₹7.1 કરોડ ખર્ચ્યા છે.
ગૌતમ અદાણી અને તેમના પરિવારે આ વર્ષે સૌથી મોટી છલાંગ લગાવી છે. તેમના દાનમાં 127 ટકાનો ઉછાળો આવતા તે ₹877 કરોડ સુધી પહોંચ્યું છે, જેના પરિણામે અદાણી પરિવાર ત્રણ સ્થાન ઉપર ચઢીને બીજા ક્રમે આવી ગયો છે.
ટોચના 10 દાનવીરોની યાદી નીચે મુજબ છે:
- શિવ નાદર અને પરિવાર: ₹2,593 કરોડ
- ગૌતમ અદાણી અને પરિવાર: ₹877 કરોડ
- બજાજ પરિવાર: ₹632 કરોડ
- મુકેશ અંબાણી અને પરિવાર: ₹620 કરોડ
- નંદન નિલેકણી: ₹380 કરોડ
- કુમાર મંગલમ બિરલા અને પરિવાર: ₹366 કરોડ
- સાયરસ અને આદાર પૂનાવાલા: ₹336 કરોડ
- સુધીર અને સમીર મહેતા: ₹334 કરોડ
- રંજન પાઈ અને પરિવાર: ₹219 કરોડ
- રોહિણી નિલેકણી: ₹215 કરોડ
ટોચના 10 દાનવીરો કુલ દાનના 57 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. ટોચના 10માં સ્થાન મેળવવા માટે જરૂરી દાનની રકમ વધીને 215 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે, જ્યારે ટોચના 100માં સ્થાન મેળવવા માટેની મર્યાદા બમણાથી પણ વધુ થઈ ગઈ છે. જે 2020માં 7 કરોડ રૂપિયા હતી તે વધીને 15 કરોડ રૂપિયા થઈ છે. અહેવાલમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે 85 દાનવીરોએ પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં તેમનું દાન વધાર્યું છે, 23 દાનવીરોએ દાનનું સ્તર જાળવી રાખ્યું છે, જ્યારે 66 દાનવીરોના યોગદાનમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
મહિલા દાનવીરોની વધતી ભાગીદારી; રોહિણી નિલેકણી અગ્રેસર
આ વર્ષની યાદીમાં મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ વધ્યું છે; ગયા વર્ષે 24 મહિલાઓ સામેલ હતી, જેની સંખ્યા વધીને આ વર્ષે 29 થઈ છે. રોહિણી નિલેકણી દેશની સૌથી ઉદાર મહિલા દાનવીર છે, જેમણે કુલ 215 કરોડ રૂપિયાનું દાન આપ્યું છે અને તેઓ સમગ્ર યાદીમાં 10મા ક્રમે છે. 2019થી અત્યાર સુધીમાં 1,121 કરોડ રૂપિયાનું દાન આપનાર નિલેકણી આ યાદીમાં એકમાત્ર એવી વ્યક્તિ છે જેમણે લગભગ સંપૂર્ણપણે પોતાના અંગત સંસાધનોમાંથી યોગદાન આપ્યું છે.
મહિલાઓમાં, કિરણ મઝુમદાર-શો બીજા ક્રમે (93 કરોડ રૂપિયા) છે, જ્યારે અનુ આગા અને તેમનો પરિવાર ત્રીજા ક્રમે (78 કરોડ રૂપિયા) છે. બીના શાહ ચોથા સ્થાને છે; તેમણે તેમના પતિ હરીશ શાહ સાથે મળીને ‘હરીશ એન્ડ બીના શાહ ફાઉન્ડેશન’ દ્વારા 155 કરોડ રૂપિયાનું દાન આપ્યું છે, જેમાં તેમનો વ્યક્તિગત હિસ્સો 77.5 કરોડ રૂપિયા છે. શીલા કોચૌસેફ પાંચમા ક્રમે છે; તેમણે કોચૌસેફ ચિટ્ટીલાપીલી સાથે મળીને ‘કે. ચિટ્ટીલાપીલી ફાઉન્ડેશન’ દ્વારા 111 કરોડ રૂપિયાનું દાન આપ્યું છે, જેમાં તેમનો હિસ્સો 55.5 કરોડ રૂપિયા છે.
શિક્ષણ સૌથી પસંદગીનું ક્ષેત્ર, સ્વાસ્થ્ય અને કળામાં પણ રોકાણ વધ્યું
ભારતીય ઉદ્યોગપતિઓ માટે દાન આપવાની બાબતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્ર સૌથી વધુ પસંદગીનું ક્ષેત્ર રહ્યું છે. કુલ દાનના 36 ટકા જે 4,188 કરોડ રૂપિયા થાય છે તે શિક્ષણ ક્ષેત્રે આપવામાં આવ્યા છે. 200 દાનવીરોએ શિક્ષણ ક્ષેત્રે યોગદાન આપ્યું, અને તેમાંથી 95 લોકો માટે આ તેમનું મુખ્ય ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું ક્ષેત્ર હતું.
આરોગ્ય ક્ષેત્ર બીજા ક્રમે રહ્યું, જેમાં કુલ ₹1768 કરોડનું દાન પ્રાપ્ત થયું. જેમાં 82 ટકાનો નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. કળા, સંસ્કૃતિ અને વારસા ક્ષેત્રે ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું, જેમાં કુલ ₹1377 કરોડનું દાન મળ્યું. આ રકમમાંથી ₹1220 કરોડનું યોગદાન એકલા શિવ નાદર અને તેમના પરિવારે આપ્યું હતું.
નવા દાતાઓ અને ઉંમર
આ વર્ષે, 45 નવા દાતાઓ આ યાદીમાં જોડાયા છે. ગયા વર્ષે આ સંખ્યા 12 હતી, જેમણે સામૂહિક રીતે ₹696 કરોડનું યોગદાન આપ્યું છે. નવા જોડાયેલા લોકોમાં રામદેવ અગ્રવાલ (₹120 કરોડ) અને મોતીલાલ ઓસવાલ (₹119 કરોડ) અગ્રણી છે. આ ઉપરાંત, ચંદ્રિકા અને રંજન ટંડન પણ આ યાદીમાં સામેલ થયા છે. તેમણે IIM અમદાવાદ ખાતે 'સ્કૂલ ઓફ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)'ની સ્થાપના માટે ₹100 કરોડનું દાન આપ્યું છે.
ઉંમરની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો, યાદીમાં સામેલ વ્યક્તિઓની ઉંમર 38 થી 95 વર્ષની વચ્ચે છે, અને તેમની સરેરાશ ઉંમર 68 વર્ષ છે. સૌથી મોટો સમૂહ એવા 98 દાતાઓનો છે જેઓ 70ની ઉંમરના છે.
સૌથી યુવા દાનવીર: જે.કે સિમેન્ટના 38 વર્ષીય માધવકૃષ્ણ સિંઘાનિયા આ યાદીમાં સૌથી યુવા છે. તેમણે તેમના ભાઈ રાઘવપત સિંઘાનિયા સાથે મળીને ₹11 કરોડનું દાન આપ્યું, જેમાં તેમનું વ્યક્તિગત યોગદાન ₹5.5 કરોડ હતું. બીજા સૌથી યુવા દાતા 40 વર્ષીય નિખિલ કામથ છે, જેમણે તેમના ભાઈ નિતિન સાથે મળીને 'રેઈનમેટર ફાઉન્ડેશન' દ્વારા ₹183 કરોડનું દાન આપ્યું છે જેમાં નિખિલનો હિસ્સો ₹91.5 કરોડ છે.
સૌથી વૃદ્ધ દાતાઓ: શ્રી સિમેન્ટના બેનુ ગોપાલ બાંગુર અને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેક્ટર્સના લક્ષ્મણ દાસ મિત્તલ (બંનેની ઉંમર ૯૫ વર્ષ છે) આ યાદીમાં સૌથી વરિષ્ઠ દાતાઓ છે. તેમણે અનુક્રમે ₹41 કરોડ અને ₹28 કરોડનું દાન આપ્યું છે.
સ્વ-નિર્મિત ઉદ્યોગપતિઓ અને મુખ્ય શહેરો
આ અહેવાલનું એક નોંધપાત્ર તારણ એ છે કે, યાદીમાં સામેલ 219 દાતાઓમાંથી 125 વ્યક્તિઓ સેલ્ફ-મેડ છે. એટલે કે એવી વ્યક્તિઓ જેમણે પોતાની સંપત્તિ જાતે સર્જી છે. તેઓ કુલ યાદીના 57% હિસ્સો ધરાવે છે અને કુલ પરોપકારી દાનમાં 65% યોગદાન આપે છે. વધુમાં, 19 વ્યક્તિઓ (યાદીના માત્ર 9%) છે જેમણે ₹100 કરોડ કે તેથી વધુનું દાન આપ્યું છે, તેઓ કુલ દાનના 68% (₹7,838 કરોડ) હિસ્સા માટે જવાબદાર છે.
દાનવીર વ્યક્તિઓની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ મુંબઈ 64 વ્યક્તિઓ સાથે મોખરે છે, ત્યારબાદ નવી દિલ્હી (41) અને બેંગલુરુ (20)નો ક્રમ આવે છે. જોકે, દાનની કુલ રકમના સંદર્ભમાં, નવી દિલ્હી ₹3,168 કરોડ સાથે પ્રથમ સ્થાને છે, જેણે મુંબઈ (₹3007કરોડ)ને પાછળ છોડી દીધું છે. આ ઉપરાંત, વિદેશમાં વસતા 11 NRIએ ₹498 કરોડનું યોગદાન આપ્યું છે. વિવિધ ઉદ્યોગોમાં, ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રનું પ્રતિનિધિત્વ સૌથી વધુ છે, જેમાં 31 દાનવીર વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે.
છેલ્લાં 6 વર્ષ (2021–2026)નો સંયુક્ત રેકોર્ડ
છેલ્લાં છ વર્ષોમાં આપવામાં આવેલા કુલ દાનને જોતાં, અઝીમ પ્રેમજી અને તેમનો પરિવાર ₹12,431 કરોડ સાથે પ્રથમ ક્રમે છે (આ આંકડામાં 2021માં આપવામાં આવેલું ₹9,713 કરોડનું ઐતિહાસિક દાન પણ સામેલ છે). તેમની પાછળ શિવ નાદર અને તેમનો પરિવાર (₹11,919 કરોડ), મુકેશ અંબાણી અને તેમનો પરિવાર (₹3,018 કરોડ), ગૌતમ અદાણી અને તેમનો પરિવાર (₹2,198 કરોડ) તથા કુમાર મંગલમ બિરલા અને તેમનો પરિવાર (₹2,046 કરોડ) આવે છે.
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