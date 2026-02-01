ETV Bharat / business

Budget 2026: સંરક્ષણ બજેટમાં મોટો વધારો, 7.84 લાખ કરોડ રૂપિયા ફાળવાયા

નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે સંરક્ષણ બજેટમાં 7,84,678 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે, જે ગયા વર્ષ કરતા 15.3% વધુ છે.

સંરક્ષણ બજેટમાં મોટો વધારો
સંરક્ષણ બજેટમાં મોટો વધારો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 3:13 PM IST

નવી દિલ્હી: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા રજૂ કરાયેલા કેન્દ્રીય બજેટ 2026માં સંરક્ષણ મંત્રાલય માટે ફાળવણીમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સરકારે નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે ₹7,84,678 કરોડનું સંરક્ષણ બજેટ જાહેર કર્યું છે, જે ગયા વર્ષે ફાળવવામાં આવેલા ₹6,81,210 કરોડ હતું. આ પાછલા વર્ષની તુલનામાં 15.3% નો વધારો દર્શાવે છે.

કુલ મૂડી ખર્ચ ₹2,19,306 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. મહેસૂલ ખર્ચ ₹5,53,668 કરોડ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં પેન્શન માટે ₹1,71,338 કરોડનો સમાવેશ થાય છે.

મૂડી ખર્ચ હેઠળ, વિમાન અને એરો એન્જિન માટે ₹63,733 કરોડ રૂપિયા અલગ રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે નૌકાદળના કાફલા માટે ₹25,023 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે.

સરકારે 2025-26માં સંરક્ષણ બજેટ માટે ₹6,81,210 કરોડ ફાળવ્યા હતા. મૂડી ખર્ચ ₹1,80,000 કરોડ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો, જે સુધારેલા અંદાજ તબક્કામાં વધીને ₹1,86,454 કરોડ થયો છે.

બજેટ ભાષણમાં, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે નાગરિક, તાલીમ અને અન્ય વિમાનોના ઉત્પાદન માટે જરૂરી ઘટકો અને ભાગો પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટીમાંથી મુક્તિનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. તેમણે સંરક્ષણ ક્ષેત્રના એકમો દ્વારા જાળવણી, સમારકામ અથવા નવીનીકરણ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા વિમાનના ભાગોના ઉત્પાદન માટે આયાત કરાયેલા કાચા માલ પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટીમાંથી મુક્તિની પણ જાહેરાત કરી હતી.

બજેટ 2026 માં આ બંને જાહેરાતો સંરક્ષણ અને એરોસ્પેસ ઉદ્યોગોને ટેકો આપવાની અપેક્ષા છે.

ખાસ વાત એ છે કે ભારતે બજેટ 2026માં પોતાના સંરક્ષણ ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં રેકોર્ડ સ્તરની વૃદ્ધિ સાથે એન્ટ્રી કરી છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-26માં સંરક્ષણ ઉત્પાદન ₹1.54 લાખ કરોડ સુધી પહોંચ્યું, જ્યારે સ્વદેશી ઉત્પાદન 2023-24માં વધીને ₹1.27 લાખ કરોડ થયું, જે 2014-15માં ₹46,429 કરોડથી 174 ટકાનો વધારો છે. સંરક્ષણ નિકાસ પણ નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માં ₹23,622 કરોડની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચી, જે એક દાયકા પહેલા ₹1,000 કરોડ કરતા ઓછી હતી.

2024માં, સંરક્ષણ મંત્રાલયે તેનું અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ સ્વદેશી ઉત્પાદન ₹1.26 લાખ કરોડ અને સંરક્ષણ નિકાસ ₹21,083 કરોડ હાંસલ કર્યું, જે આ ક્ષેત્રના આત્મનિર્ભરતા તરફના ચાલુ પરિવર્તનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

સરકારી માહિતી અનુસાર, ઓછામાં ઓછા 65% સંરક્ષણ સાધનો હવે સ્થાનિક સ્તરે ઉત્પાદિત થાય છે. સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં સરકારી કંપનીઓ હજુ પણ ઉત્પાદનમાં 77% હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારી વધી રહી છે.

ઉત્તર પ્રદેશ અને તમિલનાડુમાં બે સંરક્ષણ ઔદ્યોગિક કોરિડોરે ₹9,145 કરોડથી વધુના રોકાણો આકર્ષિત કર્યા છે અને ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો કર્યો છે. આ ઇકોસિસ્ટમમાં હવે 462 કંપનીઓને જારી કરાયેલા 788 ઔદ્યોગિક લાઇસન્સનો સમાવેશ થાય છે, જે હળવા FDI નિયમો, ઉત્પાદન-લિંક્ડ પ્રોત્સાહનો (PLI) અને ડિજિટલ નિકાસ મંજૂરી દ્વારા સમર્થિત છે.

