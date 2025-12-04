ETV Bharat / business

અમેરિકામાં 'મેડ ઇન ઇન્ડિયા' સ્માર્ટફોનની જબરજસ્ત માંગ, ઓક્ટોબરમાં નિકાસ $1.47 બિલિયનને વટાવી ગઈ

ભારતથી અમેરિકામાં સ્માર્ટફોનની નિકાસ ઓક્ટોબરમાં 300% થી વધુ વધીને $1.47 બિલિયન થઈ, જેનાથી વૈશ્વિક નિકાસ $15.95 બિલિયન થઈ.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 4, 2025 at 9:49 PM IST

નવી દિલ્હી: વૈશ્વિક ભૂરાજકીય પરિસ્થિતિ અને ટેરિફ વિવાદો છતાં, ભારતથી અમેરિકામાં સ્માર્ટફોનની નિકાસ ઓક્ટોબરમાં વાર્ષિક ધોરણે (YoY) ત્રણ ગણી વધીને $1.47 બિલિયન થઈ, સરકારી આંકડા દર્શાવે છે.

ગયા વર્ષના સમાન મહિનામાં, ભારતે અમેરિકાને $0.46 બિલિયનના સ્માર્ટફોનની નિકાસ કરી હતી.

માહિતી અનુસાર, આ નાણાકીય વર્ષમાં ભારતમાંથી અમેરિકામાં સ્માર્ટફોનની નિકાસમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે, જે એપ્રિલ-ઓક્ટોબરના સમયગાળા દરમિયાન $10.78 બિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં $3.60 બિલિયન હતી.

શરૂઆતમાં નિકાસ મજબૂત રહી - એપ્રિલમાં $1.65 બિલિયન અને મેમાં $2.29 બિલિયન, પરંતુ વર્ષના મધ્યમાં ઘટીને - જૂનમાં $1.99 બિલિયન, જુલાઈમાં $1.52 બિલિયન, ઓગસ્ટમાં $0.96 બિલિયન અને સપ્ટેમ્બરમાં $0.88 બિલિયન થઈ.

આ ક્રમિક ઘટાડો હવે સ્થિર થયો છે, અને મજબૂત માંગથી નિકાસને ટેકો મળ્યો છે. આ સુધારો એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે યુએસમાં ટેરિફ સંબંધિત અનિશ્ચિતતાઓએ ભાવ અને ખરીદદાર ભાવનાને અસર કરી હતી.

તેમ છતાં, ભારતની યુએસમાં નિકાસ વાર્ષિક ધોરણે સતત વધી છે. ગયા વર્ષે, એપ્રિલમાં તે $0.66 બિલિયન, મેમાં $0.76 બિલિયન, જૂનમાં $0.59 બિલિયન, જુલાઈમાં $0.49 બિલિયન, ઓગસ્ટમાં $0.39 બિલિયન અને સપ્ટેમ્બરમાં $0.26 બિલિયન હતી.

વૈશ્વિક સ્તરે, ભારતની સ્માર્ટફોન નિકાસમાં પણ મજબૂત વૃદ્ધિ જોવા મળી, જે એપ્રિલ-ઓક્ટોબર 2025 માં $15.95 બિલિયન સુધી પહોંચી, જે પાછલા વર્ષના $10.68 બિલિયનની સરખામણીમાં 49.35% નો વધારો દર્શાવે છે.

એપ્રિલ, મે, જૂન અને સપ્ટેમ્બરમાં નિકાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો - મે મહિનામાં 66.54% ($2.96 બિલિયન), જૂનમાં 66.61% ($2.68 બિલિયન) અને સપ્ટેમ્બરમાં 82.27% ($1.68 બિલિયન), જે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં ભારતની વધતી ભૂમિકાને દર્શાવે છે.

ગયા મહિને, ઇન્ડિયા સેલ્યુલર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એસોસિએશન (ICEA) એ અહેવાલ આપ્યો હતો કે સપ્ટેમ્બરમાં ભારતની સ્માર્ટફોન નિકાસ લગભગ $1.8 બિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ છે, જે ગયા વર્ષના સમાન મહિનાની તુલનામાં 95% થી વધુનો વધારો છે.

ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરને સામાન્ય રીતે મોબાઇલ ફોન ઉદ્યોગમાં ઓછા નિકાસ મહિના માનવામાં આવે છે, કારણ કે આ સમય દરમિયાન ઉત્પાદન અને શિપમેન્ટ ચક્ર બદલાય છે. આમ છતાં, સપ્ટેમ્બર 2025 માં નિકાસ અપવાદરૂપે મજબૂત રહી, જે દેશમાં વિકસિત મજબૂત ઇકોસિસ્ટમને દર્શાવે કરે છે.

સંપાદકની પસંદ

