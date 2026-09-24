UPIથી ખોટા ખાતામાં ગયા પૈસા? ગભરાશો નહીં, તરત કરો આ કામ; 100% આવી શકે છે પરત!
ઉતાવળ કે ક્ષણિક બેદરકારીને કારણે લોકો ઘણીવાર ખોટા નંબર પર પૈસા ટ્રાન્સફર કરી બેસે છે. ચાલો જાણીએ કે આવી પરિસ્થિતિમાં શું કરવું જોઈએ.
Published : September 24, 2026 at 12:44 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 1:27 PM IST
નવી દિલ્હીઃ ભારતમાં UPI (યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ) આવ્યા બાદથી પૈસાની લેવડ-દેવડ ખૂબ જ સરળ થઈ ગઈ છે. આજે, ચાની લારીઓથી લઈને મોટા શોપિંગ મોલ્સ સુધી, લોકો તેમના ફોનનો ઉપયોગ કરીને ઝડપથી નાણાંની આપ-લે કરે છે. યુપીઆઈ (UPI) એ દેશની ડિજિટલ ગતિને વેગ આપ્યો છે, પરંતુ તેની સાથે એક અણધાર્યા જોખમને પણ જન્મ આપ્યો છે.
ઘણીવાર ઉતાવળ કે નાની બેદરકારીને કારણે લોકો ભૂલથી ખોટા નંબર કે ખોટા QR કોડ પર પૈસા ટ્રાન્સફર કરી બેસે છે. પરિણામે, તેમની મહેનતની કમાણી કોઈ બીજાના ખાતામાં જતી રહે છે અને તેઓ ચિંતામાં મુકાય છે કે શું તેમને તે પૈસા પાછા મળશે કે નહીં. આજે અમે તમને જણાવીશું કે શું ખોટા ખાતામાં મોકલેલા પૈસા પાછા મેળવી શકાય છે અને તે માટે તમારે કયા પગલાં લેવા જોઈએ.
શું UPI દ્વારા મોકલેલા પૈસા તરત જ પાછા મેળવી શકાય છે?
આ પ્રશ્નનો સીધો જવાબ છે—ના. એકવાર તમે મોબાઈલ એપમાં તમારો UPI PIN નાખીને transaction પૂર્ણ કરી લો, પછી તેને તરત જ રદ કરવા કે પાછું ખેંચવા માટે એપમાં કોઈ 'બટન' હોતું નથી. ટેકનિકલ દૃષ્ટિએ, રકમ તરત જ મેળવનારના ખાતામાં જમા થઈ જાય છે. જોકે, આનો અર્થ એવો બિલકુલ નથી કે તમારા પૈસા કાયમ માટે ગયા છે; જો તમે યોગ્ય પ્રક્રિયાનું સમયસર પાલન કરો, તો તમારા પૈસા પાછા મેળવવાની સારી એવી શક્યતા છે.
1: સૌથી પહેલા UPI એપ પર dispute નોંધાવો
જ્યારે કોઈ ખોટું ટ્રાન્ઝેક્શન થાય ત્યારે ગભરાવાને બદલે, સૌથી પહેલાં એ જ UPI એપ (જેમ કે Google Pay, PhonePe, Paytm અથવા BHIM) ખોલો જેનો ઉપયોગ તમે પૈસા મોકલવા માટે કર્યો હતો.
તમારી ટ્રાન્જેક્શન હિસ્ટ્રીમાં જાઓ.
એ ખોટા ટ્રાન્જેક્શનને સિલેક્ટ કરો.
અહીં તમને 'Report a Problem' કે 'Raise a Dispute' નો વિકલ્પ દેખાશે, તેના પર ક્લિક કરીને પોતાની ફરિયાદ નોંદાવો કે પૈસા ભૂલથી કોઈ અન્યને ટ્રાન્સફર થઈ ગયા છે.
2: 72 કલાકમાં પોતોની બેંકને સૂચના આપો
ફક્ત એપ પર ફરિયાદ કરવી પૂરતી નથી. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના નિયમો અનુસાર, ખોટા ટ્રાન્જેક્શનના 72 કલાકની અંદર તમારી બેંકનો સંપર્ક કરવો અત્યંત જરૂરી છે.
તમે બેંકના કસ્ટમર કેર નંબર પર કૉલ કરી શકો છો કે તમારા નજીકની હોમ બ્રાન્ચમાં જઈ શકો છો.
બેંકને ટ્રાન્જેક્શનની તારીખ, સમય અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ 12 અંકોનો UTR નંબર પ્રદાન કરો.
જો પ્રાપ્તકર્તાનું ખાતું પણ તે જ બેંકમાં છે, તો બેંક તરત કાર્યવાહી કરી શકે છે. બીજી બેંકનો કેસ હશે તો તમારી બેંક એ સંબંધિત બેંકનો સંપર્ક કરી ફંડને હોલ્ડ કરવાનો અનુરોધ કરે છે.
3: NPCI પોર્ટલ અને RBI લોકપાલનો સહારો લો.
જો એપ અને બેંકનો સંપર્ક કર્યા પછી પણ તમારી સમસ્યાનું નિરાકરણ ન આવે, તો NPCI (નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા)ના અધિકૃત પોર્ટલ પર જાઓ; આ સંસ્થા દેશમાં UPIનું સંચાલન કરે છે. ત્યાં 'Dispute Redressal Mechanism' (વિવાદ નિવારણ પ્રણાલી) વિભાગ હેઠળ 'Incorrectly transferred to another account' (ભૂલથી અન્ય ખાતામાં ટ્રાન્સફર) વિકલ્પ પસંદ કરીને તમારી ફરિયાદ નોંધાવો. જો ૩૦ દિવસની અંદર કોઈ ઉકેલ ન મળે, તો તમે RBI ઓમ્બડ્સમેન (લોકપાલ) પાસે ફરિયાદ દાખલ કરી શકો છો.
એક્સપર્ટ ટિપઃ આ સાવધાનીઓ જરૂર રાખવી
ડિજિટલ નિષ્ણાતો માને છે કે 'ઈલાજ કરતાં સાવચેતી સારી'. કોઈપણ અજાણ્યા કે નવા નંબર પર મોટી રકમ મોકલતા પહેલા, મેળવનારનું નામ ચકાસવા માટે હંમેશા ₹1નું 'ટેસ્ટ ટ્રાન્સફર' કરો. ક્યારેય ઉતાવળમાં ચૂકવણી ન કરો અને જાહેર સ્થળોએ QR કોડ સ્કેન કરતી વખતે, સ્ક્રીન પર દેખાતા નામની હંમેશા ફરીથી ખાતરી કરો.
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