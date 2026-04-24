ઇન્ડોનેશિયા-મલેશિયાના એક નિર્ણયથી ભારતની ફૂ઼ડ ઈન્ડસ્ટ્રી પર ખતરો; ચિપ્સ-નમકીન, સમોસા અને ઢોસા થઈ શકે છે મોંઘા
ઈરાનમાં યુદ્ધને કારણે સર્જાયેલા તેલ સંકટ વચ્ચે, ઇન્ડોનેશિયા અને મલેશિયાએ એક એવો નિર્ણય લીધો છે જેની અસર તમારા રસોડાથી લઈને દરેક વસ્તુ પર પડશે
Published : April 24, 2026 at 9:45 PM IST
India Palm Oil Crisis: ઈરાન અને યુએસ-ઇઝરાયલ વચ્ચે ઉદ્ભવેલા સંઘર્ષથી વૈશ્વિક સ્તરે તેલ કટોકટી સર્જાઈ છે. જોકે ત્યારથી યુદ્ધવિરામ સ્થાપિત થયો છે, પરંતુ આ દરમિયાન ઇન્ડોનેશિયા અને મલેશિયા દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયથી ભારત પર ચિંતાના વાદળ છવાયા છે. નોંધનીય છે કે, આ બે દેશો વૈશ્વિક પામ તેલ ઉત્પાદનમાં સૌથી મોટો હિસ્સો ધરાવે છે અને તેઓ તેના મુખ્ય નિકાસકાર છે.
પરંતુ, ઇન્ડોનેશિયા અને મલેશિયાએ તાજેતરમાં તેમના પામ તેલના પુરવઠાને એક્સપોર્ટ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, તેના બદલે તેનો ઉપયોગ ડીઝલ અને અન્ય ઉર્જા સ્ત્રોતોના ઉત્પાદન માટે કરવાનું પસંદ કર્યું છે. આ નિર્ણયની ભારત પર સૌથી નોંધપાત્ર અસર થશે, કારણ કે દેશ તેની પામ તેલની જરૂરિયાતનો લગભગ 85% આ બે દેશો પાસેથી આયાત કરે છે, જ્યારે તેનું પોતાનું સ્થાનિક ઉત્પાદન નજીવું છે.
ઇન્ડોનેશિયા અને મલેશિયામાંથી પામ તેલની નિકાસ રોકાવાને કારણે ભારતની ફૂડ ઈન્ડસ્ટ્રી (હોટલ, રેસ્ટોરાં અને સ્ટ્રીટ ફૂડ)ની સાથે સાથે તમારા રસોડાથી લઈને તમારા બાથરૂમ સુધીની દરેક વસ્તુ પર પણ અસર થશે. પરિણામે, તેના ભાવ વધવાની શક્યતા છે. આવો ETV ભારત એક્સપ્લેનરમાં, સમજીએ કે, ભારત શા માટે આટલી મોટી માત્રામાં પામ તેલની આયાત કરે છે, તેનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે અને ભારત હાલમાં તેના સ્થાનિક ઉત્પાદનને વધારવા માટે કયા પગલાં લઈ રહ્યું છે?
ભારતમાં પામ તેલનો વપરાશ:
ભારત પામ તેલનો વિશ્વનો સૌથી મોટો આયાતકાર અને કન્ઝ્યૂમર છે. દેશમાં વાર્ષિક આશરે 95 લાખ ટન પામ તેલનો વપરાશ થાય છે. આમાંથી, 4 લાખ ટનથી ઓછાનું ઉત્પાદન સ્થાનિક સ્તરે થાય છે. બાકીનું પામ તેલ મુખ્યત્વે ઇન્ડોનેશિયા અને મલેશિયાથી આયાત કરવામાં આવે છે, તેનો ઉપયોગ હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં રસોઈ માટે, સ્ટ્રીટ ફૂડ (જેમ કે સમોસા, કચોરી, ઢોસા અને પકોડા) અને બિસ્કિટ, સાબુ અને શેમ્પૂ જેવા ઉત્પાદનોમાં થાય છે.
દેશમાં પામ તેલનો વપરાશ:
દેશમાં ખાદ્ય તેલનો વપરાશ ખૂબ ઝડપથી વધ્યો છે. સરેરાશ, એક વ્યક્તિ દર વર્ષે 19 થી 24 કિલોગ્રામ ખાદ્ય તેલનો વપરાશ કરે છે. આ આંકડો ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઑફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR) દ્વારા ભલામણ કરાયેલ 12 કિલોગ્રામ પ્રતિ વર્ષની મર્યાદા કરતાં ઘણો વધારે છે. ખાદ્ય તેલમાં મુખ્યત્વે પામ, સોયાબીન અને સરસવના તેલનો સમાવેશ થાય છે. આમાં, પામ તેલનો વપરાશ લગભગ 40% સાથે સૌથી મોટો હિસ્સો ધરાવે છે,
પામ તેલનો ઉપયોગ આટલો વ્યાપક કેમ?
ભારતમાં પામ તેલનો વ્યાપક ઉપયોગ મુખ્યત્વે એ હકીકતને કારણે છે કે તે સૂર્યમુખી અને સોયાબીન તેલ જેવા અન્ય ખાદ્ય તેલ કરતાં સસ્તું છે. તેની શેલ્ફ લાઇફ લાંબી છે અને તે ઊંચા તાપમાને રસોઈ માટે યોગ્ય રહે છે. વધુમાં, તેની સહજ વૈવિધ્યતાને કારણે તેનો ઉપયોગ પણ વધુ છે.
પામ તેલમાંથી શું બને છે?
પામ તેલ દેશના દરેક ઘર માટે રોજિંદી જરૂરિયાત છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઘરે રાંધેલો ખોરાક કાં તો સીધા પામ તેલનો ઉપયોગ કરીને અથવા તેલના મિશ્રણનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવે છે જેમાં તે શામેલ હોય છે. વધુમાં, ચિપ્સ, સ્વાદિષ્ટ નાસ્તો (નમકીન), ભુજિયા, બિસ્કિટ જેવી બેક્ડ વસ્તુઓ, સમોસા, વડ અને ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ જેવા સ્ટ્રીટ ફૂડ, તેમજ હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં પીરસવામાં આવતા સ્વાદિષ્ટ ભોજન, આ બધા પામ તેલનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવે છે.
આનું કારણ એ છે કે તે અન્ય તેલની તુલનામાં નોંધપાત્ર રીતે સસ્તું છે. સાબુ, શેમ્પૂ અને બોડી વોશમાં ઉત્પન્ન થતું ફીણ તેમાં ઉમેરવામાં આવેલા પામ તેલ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. પામ તેલ ક્રીમ, લોશન, લિપસ્ટિક, ટૂથપેસ્ટ અને લોન્ડ્રી સાબુ અને પાવડરમાં પણ હોય છે.
ભારત કેટલું પામ તેલ આયાત કરે છે?
નિકાસના આંકડા અનુસાર, ભારત તેની મોટાભાગની પામ તેલની જરૂરિયાતો ઇન્ડોનેશિયા, મલેશિયા અને થાઇલેન્ડ જેવા દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ દેશોથી આયાત કરીને પૂર્ણ કરે છે. તે તેના પામ તેલનો આશરે 43% ઇન્ડોનેશિયાથી અને લગભગ 25% મલેશિયાથી આયાત કરે છે.
વધુમાં, પાપુઆ ન્યુ ગિની અને કંબોડિયા પણ મુખ્ય સપ્લાયર્સ છે. ભારત પામ તેલનો વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો આયાતકાર દેશ છે. 2024-25માં, દેશે આશરે 9-10 મિલિયન ટન પામ તેલનો વપરાશ કર્યો હતો.
પામ તેલની આયાત અને નિકાસ પર ઈરાન-યુએસ સંઘર્ષની અસર:
ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના તણાવ તેમજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે, પામ તેલની આયાત અને સપ્લાય ચેઈન પર ગંભીર અસર પડી છે. પામ તેલની આયાતમાં ઘટાડો થયો છે, અને શિપિંગ ખર્ચમાં મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે.
દરમિયાન, ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટોએ તેમના દેશના ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસોના ભાગ રૂપે પામ તેલની નિકાસ પર પ્રતિબંધની જાહેરાત કરી છે. પરિણામે, ભારતમાં પામ તેલની ઉપલબ્ધતામાં ઘટાડો થયો છે. ઇન્ડોનેશિયન પામ તેલ ઉત્પાદક સંગઠન (GAPKI) એ પણ જણાવ્યું છે કે જો સંઘર્ષ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો આયાત કરનારા દેશોને તેમના પામ તેલના ઓર્ડર ઘટાડવાની ફરજ પડશે.
પામ તેલના ઉત્પાદનને વધારવા માટે મોદી સરકાર શું કરી રહી છે?
સ્થાનિક પામ તેલનું ઉત્પાદન વધારીને આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે, મોદી સરકાર રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય તેલ-તેલ પામ મિશન (NMEO-OP) હેઠળ ₹11,000 કરોડથી વધુનું રોકાણ કરી રહી છે.
2025-26 સુધીમાં 10 લાખ હેક્ટર જમીન પર પામની ખેતી કરવાનો લક્ષ્યાંક છે, જેમાં ખાસ કરીને ઉત્તર-પૂર્વીય ક્ષેત્ર અને આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. ખેડૂતોને પામની ખેતી કરવા માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂપિયા 29,000 સુધીની સબસિડી આપવામાં આવી રહી છે. પામ તેલ મિલોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પણ સહાય આપવામાં આવી રહી છે. વધુમાં, છત્તીસગઢ જેવા રાજ્યોમાં ખાસ ઝુંબેશ દ્વારા ખેતીનો વિસ્તાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.
