ક્રૂડ ઓઇલમાં ઐતિહાસિક ઉછાળો, ઇરાન યુદ્ધને કારણે કિંમત 30% વધી; $110ની પાર પહોંચ્યો ભાવ
ઇરાન યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઇલમાં 30%નો ઉછાળો આવ્યો, જેને કારણે કિંમતો $118ને પાર કરી ગઇ છે. પુરવઠા સંકટથી વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા પર ઊંડી અસર પડી છે.
Published : March 9, 2026 at 10:43 AM IST
નવી દિલ્હી: મિડલ ઇસ્ટમાં સૈન્ય તણાવ અને ઇરાન અને અમેરિકા-ઇઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક ઊર્જા બજારમાં હલચલ મચી ગઇ છે. સોમવારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં 30% કરતા વધુની તેજી નોંધાઇ છે. વર્ષ 2020 બાદ તેલની કિંમતમાં આવેલો સૌથી મોટો ઉછાળો છે, જેને વિશ્વભરની અર્થવ્યવસ્થા માટે ખતરાની ઘંટડી વગાડી દીધી છે.
બજારમાં હાહાકાર: રેકોર્ડ સ્તર પર કિંમતો
સોમવાર સવારે અમેરિકન બેન્ચમાર્ક વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિએટ (WTI)ની કિંમત 30.04%ના ઉછાળા બાદ $118.21 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગઇ છે. વૈશ્વિક માનક બ્રેંટ ક્રૂડ પણ 27.54% વધીને $118.22ના સ્તરને ટચ કરી ગયું છે. ગયા એક અઠવાડિયામાં જ ક્રૂડની કિંમતમાં 35% સુધીનો વધારો જોવા મળ્યો હતો પરંતુ સૈન્ય ગતિવિધિઓએ આ સંકટને ઊંડો બનાવી દીધો છે.
તેજી પાછળનું મુખ્ય કારણ
ઇરાનમાં સત્તા પરિવર્તન- તેહરાનમાં મોજતબા ખામેનેઇને તેમના પિતા અલી ખામેનેઇના ઉત્તરાધિકારી અને નવા સુપ્રીમ લીડર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. બજાર વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે આ ઇરાનના કડક વલણ અને યુદ્ધના લાંબા ખેચવાના સ્પષ્ટ સંકેત છે.
પુરવઠામાં વિક્ષેપ: વિશ્વના સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ઓઇલ માર્ગ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી થતો પુરવઠો સંપૂર્ણપણે ખોરવાઇ ગયો છે. જોકે, સાઉદી અરેબિયા લાલ સાગર દ્વારા શિપમેન્ટ વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે પરંતુ આ વૈશ્વિક કમીને પહોંચી વળવા માટે અપૂરતું છે.
ઇઝરાયેલ-અમેરિકાના હુમલા વધ્યા
ઇઝરાયેલી સેના દ્વારા લેબનોનના પાટનગર બેરૂતમાં ઇરાની કમાન્ડરોને નિશાન બનાવવા અને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના કડક નિવેદનોએ રોકાણકારો વચ્ચે અનિશ્ચિતતા ઉભી કરી દીધી છે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ યુદ્ધ ઇરાનના વર્તમાન શાસનના અંત સુધી ચાલુ રહી શકે છે.
આર્થિક પ્રભાવ અને ભવિષ્યનો પડકાર
ક્રૂડની કિંમતમાં અચાનક વધારાની સીધી અસર પરિવહન ખર્ચ પર પડશે જેનાથી વૈશ્વિક સ્તરે મોંઘવારી વધવાનું નક્કી છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે જો યુદ્ધ કેટલાક દિવસમાં જ સમાપ્ત થાય તો પણ ક્ષતિગ્રસ્ત માળખાગત સુવિધાઓ અને લોજિસ્ટિક્સને સુધારવામાં અઠવાડિયા લાગી શકે છે. ગ્રાહક અને વ્યવસાયોને આગામી મહિનાઓમાં વધુ ઇંધણ બિલનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
વૈશ્વિક શેર બજારમાં પણ આ સમાચાર બાદ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ભારત જેવા તેલ આયાત દેશો માટે આ સ્થિતિ ખાસ કરીને પડકારજનક છે કારણ કે ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ રાજકોષીય ખાધ અને ચલણ મૂલ્યને અસર કરી શકે છે.
આ પણ વાંચો: