ભારત-યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે ઐતિહાસિક ફ્રી ટ્રેડ કરાર, આ વસ્તુઓ પર 90 ટકા સુધી ઘટશે ટેક્સ

18 વર્ષના લાંબા ઈંતેજારનો અંત, EUની ભારત નિકાસ બમણી થશે, ઉત્સર્જન ઓછું કરવા માટે મળશે 500 મિલિયન યૂરો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, યૂરોપિયન કાઉન્સિલના પ્રેસિડેન્ટ એન્ટોનિયો કોસ્ટા અને યૂરોપિયન કમિશનની પ્રેસિડેન્ટ ઉર્સુલા વૉન ડેર લેન સાથે હૈદરાબાદ હાઉસમાં
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, યૂરોપિયન કાઉન્સિલના પ્રેસિડેન્ટ એન્ટોનિયો કોસ્ટા અને યૂરોપિયન કમિશનની પ્રેસિડેન્ટ ઉર્સુલા વૉન ડેર લેન સાથે હૈદરાબાદ હાઉસમાં (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
નવી દિલ્હી: ભારત અને યૂરોપિયન યુનિયન(EU)ને આશરે 18 વર્ષના લાંબા સમયગાળા બાદ બહુ પ્રતિક્ષિત મુક્ત વ્યાપાર સમજૂતી (FTA)ને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી લીધી છે. આ ઐતિહાસિક કરાર અંતર્ગત બંને પક્ષોએ વ્યાપક સ્તરે ટેક્સ કાપ અને ઘણા ઉત્પાદનો પર ટેક્સ સમાપ્ત કરવા પર સહમતિ વ્યક્ત કરી. યૂરોપિયન યુનિયનનું કહેવું છે કે, આનાથી ભારતીય બજારમાં તેની નિકાસમાં વધારો થશે અને બદલાતા વૈશ્વિક વ્યાપાર માહોલમાં બંનેની આર્થિક ભાગીદારી વધુ મજબૂત બનશે.

યૂરોપિયન યુનિયન અનુસાર, આ સમજૂતી અંતર્ગત ભારતને નિકાસ થનારા 90 ટકાથી વધુ યૂરોપીયન પ્રોડક્ટ્સ પર ટેક્સ પૂર્ણ રીતે સમાપ્ત કરી દેવાશે અથવા તો તેમાં મોટો કાપ મુકવામાં આવશે. અનુમાન છે કે, આ સમજૂતીના લાગુ થયા બાદ વર્ષ 2032 સુધી ભારતને યૂરોપિય યુનિયનની નિકાસ બમણી થઈ જશે. અત્યારે, યૂરોપિયન યુનિયનની ભારતમાં થતી નિકાસ યુરોપમાં આશરે આઠ લાખ નોકરીઓને સપોર્ટ કરે છે અને આ કરારથી વધુ રોજગારનું સર્જન થવાની આશા છે.

એમિશન ઘટાડવા માટે મળશે મદદ

એફટીએ અર્તર્ગત યૂરોપિયન યુનિયને ભારતને આગામી વર્ષોમાં 500 મિલિયન યૂરો (આશરે 4500 કરોડ રૂપિયા)ની સહાય આપવાની ઘોષણા કરી છે. આનો હેતુ ભારતને ગ્રીન હાઉસ ગેસ એમિશન ઓછું કરવા અને ગ્રીન એનર્જી તથા સ્વચ્છ ટેકનિકોન પ્રોત્સાહન આપવામાં મદદ કરવાનો છે.

કયા ક્ષેત્રોને મળશે સૌથી વધુ લાભ

આ કરાર દારુ, ખાદ્ય ઉત્પાદનો, રસાયન, મશીનરી, ફાર્માસ્યૂટિકલ્સ અને એરોસ્પેસ જેવા મોટા ક્ષેત્રોને કવર કરે છે. યૂરોપિયન યુનિયન તરફતી કરવામાં આવેલી મુખ્ય ઘોષણાઓ અનુસાર-

  • બિયર પર ટેક્સ ઘટાડીને 50 ટકા કરી દેવાશે.
  • સ્પિરિટ્સ (દારૂ) પરના ટેક્સમાં 40 ટકા સુધીનો ઘટાડો કરવામાં આવશે.
  • વાઈન પર ટેક્સ ઘટીને 20-30 ટકાની વચ્ચે રહી જશે.
  • મોટર વ્હીકલ્સ પર 110 ટકા ટેક્સ ઘટાડીને 10 ટકા કરી દેવાશે, જેમાં વાર્ષિક 2.5 લાખ વાહનોની મર્યાદા રહેશે. ભારતીય ગ્રાહકો અને ઓટો ઉદ્યોગ માટે, આ જાહેરાતનું સૌથી આકર્ષક પાસું કાર ડ્યુટી ઘટાડવાનો માર્ગ છે. EU જણાવે છે કે, કાર પર ડ્યુટી ધીમે ધીમે ઘટાડીને 10% કરવામાં આવશે, જેમાં દર વર્ષે 2.5 લાખ વાહનોનો ક્વોટા નક્કી કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે, કરાર હેઠળ દર વર્ષે આયાત કરાયેલા પ્રથમ 2.5 વાહનો જ ઘટાડેલા ડ્યુટી લાભો માટે પાત્ર રહેશે.
  • ઑલિવ ઑઈલ, માર્જરિન અને વનસ્પતિ તેલ પરની ડ્યુટી નાબૂદ કરવામાં આવશે. EU જાહેરાતમાં ઓલિવ તેલ, માર્જરિન અને વનસ્પતિ તેલ સહિત પસંદગીના ગ્રાહક આયાત પર ડ્યુટી ઘટાડાનો પણ સમાવેશ થાય છે. વાઇન અંગે, તે જણાવે છે કે EU બિયર પર ડ્યુટી 50% ઘટાડવામાં આવશે. આ જાહેરાત EU વાઇન પર આશરે 20-30% ડ્યુટી ઘટાડાને અનુસરે છે.
  • ફ્રૂટ જ્યુસ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પર ટેરિફ નાબૂદ કરવામાં આવશે.
  • લગભગ તમામ યુરોપિયન રાસાયણિક ઉત્પાદનો પર ટેરિફ નાબૂદ કરવામાં આવશે.
  • મશીનરી પરની 44 ટકા સુધીની ડ્યુટી મોટાભાગે નાબૂદ કરવામાં આવશે.
  • ફાર્માસ્યુટિકલ્સ પરની ડ્યુટીમાં 11 ટકા સુધીનો નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવામાં આવશે. EU કહે છે કે 90 ટકા ઉત્પાદનો માટે ઓપ્ટિકલ, મેડિકલ અને સર્જિકલ સાધનો પરના ટેરિફ નાબૂદ કરવામાં આવશે, જે હોસ્પિટલો અને ક્લિનિક્સમાં વપરાતા આયાતી સાધનોની કિંમત અને ઉપલબ્ધતાને અસર કરી શકે છે.
  • લગભગ તમામ ઉત્પાદનો માટે વિમાન અને અવકાશયાન પરના ટેરિફ નાબૂદ કરવામાં આવશે.
  • રસાયણ ક્ષેત્રને સૌથી વધુ ફાયદો થશે, કારણ કે EU કહે છે કે તેના રસાયણો પરના ટેરિફ લગભગ તમામ ઉત્પાદનો માટે નાબૂદ કરવામાં આવશે. આ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે રસાયણો એક વ્યાપક ઔદ્યોગિક ઇકોસિસ્ટમમાં સામેલ છે, ઉત્પાદન ઇનપુટ્સથી લઈને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને ગ્રાહક માલ જેવા ફોલો-અપ ક્ષેત્રો સુધી

સામાન્ય ઘટાડા ઉપરાંત, જાહેરાત ચોક્કસ ઉચ્ચ-મૂલ્યવાળા ક્ષેત્રો માટે મોટા ફેરફારોની રૂપરેખા આપે છે.

સેવાઓ, ડિજિટલ વેપાર અને MSME ને પ્રોત્સાહન

આ કરારમાં સુરક્ષિત, ન્યાયી અને પારદર્શક ડિજિટલ વેપાર સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક અલગ પ્રકરણનો સમાવેશ થાય છે. યુરોપિયન સેવા પ્રદાતાઓને નાણાકીય અને દરિયાઇ સેવાઓમાં પણ વિશેષ પ્રવેશ મળશે. નાના અને મધ્યમ કદના સાહસો (SMEs) માટે એક અલગ પ્રકરણ વેપાર અને રોકાણને સરળ બનાવવા માટે સંપર્ક કેન્દ્રો સ્થાપિત કરશે.

નિષ્ણાતોના મતે, આ કરાર ભારતને વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓમાં વધુ ઊંડાણપૂર્વક સંકલિત થવામાં મદદ કરશે, જ્યારે EU માટે, તે વિશ્વના સૌથી મોટા અને સૌથી ઝડપથી વિકસતા ગ્રાહક બજારોમાંના એકમાં નિયમો-આધારિત ઍક્સેસનો માર્ગ મોકળો કરશે.

સંપાદકની પસંદ

