હિન્દુસ્તાન યુનિલિવરનો નફો 30% ઘટ્યો, પરંતુ તેના આઈસ્ક્રીમ વ્યવસાયના વેચાણથી નેટ નફો 121% વધ્યો

હિન્દુસ્તાન યુનિલિવરનો Q3 ચોખ્ખો નફો 30% ઘટીને ₹2,118 કરોડ થયો, જ્યારે આઈસ્ક્રીમ ડિમર્જરથી વાર્ષિક નફો 121% વધ્યો.
Published : February 12, 2026 at 2:51 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશની અગ્રણી FMCG કંપની, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ (HUL) એ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના ત્રીજા ક્વાર્ટર (ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર) માટે તેના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. કંપનીનો એકીકૃત ચોખ્ખો નફો ક્રમશઃ 30% ઘટીને ₹2,118 કરોડ થયો. આ નફો સતત કામગીરીથી પ્રાપ્ત થયો છે.
જોકે, વાર્ષિક ધોરણે, કંપનીનો નફો 121% વધીને ₹6,603 કરોડ થયો. સ્ટોક એક્સચેન્જને ફાઇલિંગમાં, કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે નફામાં આ નોંધપાત્ર વધારો મુખ્યત્વે આઈસ્ક્રીમ વ્યવસાયના ડિમર્જર સાથે સંકળાયેલ એક વખતની હકારાત્મક અસરને કારણે થયો હતો.
મુખ્ય નફો લગભગ સ્થિર
કંપનીના જણાવ્યા મુજબ, અપવાદરૂપ વસ્તુઓને બાદ કરતાં, ટેક્સ પછીનો નફો (PAT) ₹2,562 કરોડ રહ્યો, જે ગયા વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળાની તુલનામાં માત્ર 1 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. આ સૂચવે છે કે કંપનીની મુખ્ય નફાકારકતામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો નથી.
માર્જિન પ્રેશર, EBITDA માં વધારો
ક્વાર્ટર દરમિયાન કંપનીનો EBITDA 3 ટકા વધીને ₹3,788 કરોડ થયો. જોકે, EBITDA માર્જિન 24 ટકાથી ઘટીને 23.3 ટકા થયો, જે 70 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો છે. આ સૂચવે છે કે ખર્ચ દબાણ અને સ્પર્ધાએ માર્જિનને અસર કરી છે.
કુલ ટર્નઓવરમાં 6% વૃદ્ધિ
કંપનીનું કુલ ટર્નઓવર 6 ટકા વધીને ₹16,235 કરોડ થયું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં ₹15,353 કરોડ હતું. આ સૂચવે છે કે વેચાણમાં સુધારો થયો છે, પરંતુ ખર્ચ અને અન્ય પરિબળો નફાને અસર કરી રહ્યા છે.
કંપનીએ આ ક્વાર્ટરમાં ₹576 કરોડનું અસાધારણ નુકસાન પણ નોંધાવ્યું છે, જે પાછલા નાણાકીય વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં ₹538 કરોડના અસાધારણ નફાની સરખામણીમાં હતું.
CEO સ્ટેટમેન્ટ અને ફોરવર્ડ પ્રોજેક્શન્સ
કંપનીના CEO અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પ્રિયા નાયરે જણાવ્યું હતું કે HUL એ તેના બ્રાન્ડ્સને મજબૂત બનાવવા, નવા માંગ ક્ષેત્રોમાં વિસ્તરણ કરવા અને ક્વિક કોમર્સ જેવી ભવિષ્યની ચેનલોને મજબૂત બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે કંપની લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિ અને શેરધારકો માટે મૂલ્ય બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
કંપનીએ FY27 માટે સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ વ્યક્ત કર્યો છે. મેનેજમેન્ટ માને છે કે આર્થિક સ્થિરતા અને અનુકૂળ નીતિ વાતાવરણ વપરાશમાં સુધારો કરશે, અને આગામી નાણાકીય વર્ષ વર્તમાન વર્ષ કરતાં વધુ સારું હોઈ શકે છે.
સંપાદન અને વિનિવેશની જાહેરાતો
HUL એ Zyvie Ventures (Oziva) માં બાકીના 49 ટકા હિસ્સાને ₹824 કરોડમાં ખરીદવાની અને NutritionLab માં તેના 19.8 ટકા હિસ્સાને ₹307 કરોડમાં વેચવાની પણ જાહેરાત કરી છે. આ પગલું કંપનીના પોર્ટફોલિયોને મજબૂત અને સંતુલિત કરવાના પગલાને દર્શાવે છે.
