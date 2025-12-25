હિન્ડનબર્ગ વિવાદમાંથી બહાર આવતા, અદાણી ગ્રુપે ₹80,000 કરોડનું રોકાણ કરીને 33 સોદા પૂર્ણ કર્યા
હિન્ડનબર્ગના આરોપો છતાં, અદાણી ગ્રુપે 33 સંપાદન પૂર્ણ કર્યા, દેવાને નિયંત્રણમાં રાખ્યો અને મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં વિસ્તરણ ચાલુ રાખ્યું.
Published : December 25, 2025 at 5:32 PM IST
નવી દિલ્હી: જાન્યુઆરી 2023 માં અમેરિકન શોર્ટ-સેલર હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ગંભીર આરોપો છતાં, અદાણી ગ્રુપે તેની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ નબળી પડવા દીધી નહીં. વિવાદો છતાં, જૂથે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં કુલ 33 સંપાદન પૂર્ણ કર્યા, જેનું મૂલ્ય આશરે ₹80,000 કરોડ (આશરે USD 9.6 બિલિયન) હતું. આ સૂચવે છે કે જૂથે મૂડીની પહોંચ જાળવી રાખી અને વિવાદો છતાં વ્યૂહાત્મક વિસ્તરણ ચાલુ રાખ્યું.
બજાર ડેટા અને કંપની સૂત્રો અનુસાર, મોટાભાગના સંપાદન જૂથના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં હતા. બંદર ક્ષેત્રમાં આશરે ₹28,145 કરોડના સોદા થયા, ત્યારબાદ સિમેન્ટમાં ₹24,710 કરોડ અને પાવર ક્ષેત્રમાં ₹12,251 કરોડના સંપાદન થયા. નવા અને ઉભરતા વ્યવસાયોનો હિસ્સો ₹3,927 કરોડ હતો, અને ટ્રાન્સમિશન અને વિતરણનો હિસ્સો ₹2,544 કરોડ હતો. જોકે, નાદારીની કાર્યવાહી હેઠળ રહેલા જયપ્રકાશ ગ્રુપનું ₹13,500 કરોડનું સંપાદન હજુ સુધી પૂર્ણ થયું નથી.
હિન્ડનબર્ગ રિસર્ચે અદાણી ગ્રુપ પર એકાઉન્ટિંગ અનિયમિતતાઓ અને શેરબજારમાં હેરાફેરીનો આરોપ લગાવ્યો હતો, જેનો ગ્રુપ સતત ઇનકાર કરતું રહ્યું છે. આ પછી, ગ્રુપે તેની બેલેન્સ શીટને મજબૂત બનાવવા, દેવું ઘટાડવા, ઇક્વિટી રોકાણો વધારવા અને ભંડોળ અને રોકાણકારોનો વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે મૂડી ફાળવણીને કડક બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું.
વિશ્લેષકોના મતે, રોકાણકારો અને બેંકો સાથે સતત વાતચીત અને વધેલી પારદર્શિતાને કારણે ગ્રુપની ભંડોળની સ્થિતિ સ્થિર રહી. નેટ ડેટ-ટુ-EBITDA રેશિયો લગભગ 3 ગણો છે, જે ગ્રુપના 3.5-4.5 ગણાના લક્ષ્યાંકથી નીચે છે. આ ધીમે ધીમે રોકાણકારો અને ધિરાણકર્તાનો વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરી રહ્યું છે.
ત્રણ વર્ષમાં સૌથી મોટો સોદો એપ્રિલ 2025 માં ઓસ્ટ્રેલિયાના નોર્થ ક્વીન્સલેન્ડ એક્સપોર્ટ ટર્મિનલનું ₹21,700 કરોડમાં અદાણી પોર્ટ્સ દ્વારા સંપાદન હતું. સિમેન્ટ ક્ષેત્રમાં શ્રેણીબદ્ધ સંપાદન જોવા મળ્યું છે, જેમાં ઓગસ્ટ 2023 માં અંબુજા સિમેન્ટ્સ દ્વારા સંઘાહી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં 56.74% હિસ્સો (₹5,000 કરોડ), જાન્યુઆરી 2024 માં ACC દ્વારા એશિયન કોંક્રિટ્સ અને સિમેન્ટ્સ (₹775 કરોડ)નું સંપાદન અને ઓક્ટોબર 2024 માં ઓરિએન્ટ સિમેન્ટ દ્વારા સંપાદન (₹8,100 કરોડ)નો સમાવેશ થાય છે.
બંદર ક્ષેત્રમાં, કરાઈકલ પોર્ટ (₹1,485 કરોડ), ગોપાલપુર પોર્ટ (₹3,080 કરોડ), અને દાર એસ સલામ પોર્ટ (₹330 કરોડ) જેવા મોટા સોદા કરવામાં આવ્યા હતા. પાવર સેક્ટરમાં, લેન્કો અમરકંટક (₹4,101 કરોડ), વિદર્ભ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (₹4,000 કરોડ), અને કોસ્ટલ એનર્જન (₹3,335 કરોડ) હસ્તગત કરવામાં આવ્યા હતા. ડેટા સેન્ટર, ટ્રાન્સમિશન, રોડ અને રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રોમાં પણ રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
આગામી પાંચ વર્ષમાં, અદાણી ગ્રુપે આશરે ₹10 લાખ કરોડના મૂડીખર્ચની યોજના બનાવી છે. આ રોકાણ નવા પ્રોજેક્ટ્સ (ગ્રીનફિલ્ડ અને બ્રાઉનફિલ્ડ) અને પસંદગીના સંપાદન દ્વારા કરવામાં આવશે, જે મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં જૂથના લાંબા ગાળાના વિકાસ અને વિસ્તરણને વેગ આપશે.
