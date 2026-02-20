ટ્રમ્પની ધમકીથી ફરી એકવાર સોનામાં આગઝરતી તેજી, જાણો આજનો નવો ભાવ
શુક્રવારે, સ્થાનિક વાયદા બજાર (MCX) માં સોનાના ભાવ ₹1,315 નો ઉછાળો આવ્યો
Published : February 20, 2026 at 4:50 PM IST
નવી દિલ્હી: વધતા જતા વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય તણાવ અને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સંભવિત યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિએ બુલિયન બજારમાં આગ લગાવી દીધી છે. શુક્રવારે, સ્થાનિક વાયદા બજાર (MCX) માં સોનાના ભાવ ₹1,315 નો ઉછાળો આવ્યો, જે ₹1,56,134 પ્રતિ 10 ગ્રામના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યો. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાએ પણ $5,000 પ્રતિ ઔંસના સ્તરને વટાવી દીધું, જે એક ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બનાવ્યો.
ટ્રમ્પની ચેતવણીથી બજારમાં ભયનો માહોલ
બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે આ ઉછાળાનું મુખ્ય કારણ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું ઈરાનને અલ્ટીમેટમ છે. ટ્રમ્પે તેહરાનને 10 દિવસની અંદર તેના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર સમાધાન કરવા અથવા ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવા ચેતવણી આપી હતી. આ નિવેદન પછી, પશ્ચિમ એશિયામાં અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ છે, જેના કારણે રોકાણકારો સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોના તરફ વળ્યા છે.
બજાર ડેટા: રેકોર્ડ ટ્રેડિંગ
મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર એપ્રિલ ડિલિવરી માટે સોનું 0.85 ટકા વધીને ₹1,56,134 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. 7,355 લોટનું નોંધપાત્ર ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. દરમિયાન, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં (કોમેક્સ) સોનાનો ભાવ 1 ટકા વધીને $5,046.95 પ્રતિ ઔંસ થયો. નિષ્ણાતો કહે છે કે, આ માત્ર આર્થિક તેજી નથી, પરંતુ ભૂ-રાજકીય જોખમનું પ્રીમિયમ છે જે ભાવને વધારી રહ્યું છે.
જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના કોમોડિટી રિસર્ચના વડા હરીશ વી.એ જણાવ્યું હતું કે, "યુએસ-ઈરાન તણાવે સલામત રોકાણોની માંગને ટોચ પર પહોંચાડી છે. જ્યારે ડોલરમાં મજબૂતાઈ અને વ્યાજ દરો અંગે બદલાતી અપેક્ષાઓ અસ્થાયી રૂપે ભાવ વધારાને રોકી શકે છે, ત્યારે યુદ્ધનો વધતો ભય સોનાને વધુ ઉંચો કરી શકે છે."
ઓગમોન્ટના સંશોધન વડા રેનિશા ચૈનાનીના જણાવ્યા અનુસાર, માત્ર મધ્ય પૂર્વમાં જ નહીં, પરંતુ રશિયા-યુક્રેન શાંતિ વાટાઘાટોમાં અવરોધો અને મધ્ય પૂર્વમાં વધતી જતી યુએસ લશ્કરી હાજરીને કારણે પણ વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા વધી રહી છે.
રોકાણકારો માટે સલાહ
બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે જ્યાં સુધી રાજદ્વારી તણાવ ઓછો ન થાય ત્યાં સુધી સોનાના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહી શકે છે. જો કે, વર્તમાન ઉચ્ચ સ્તરે પ્રૉફિટ-બુકિંગને નકારી શકાય નહીં. સામાન્ય ખરીદદારો માટે, લગ્નની મોસમ દરમિયાન સોનું ખરીદવું ખૂબ મોંઘું સાબિત થશે.
