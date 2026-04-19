અક્ષય તૃતિયા પર સોના-ચાંદીની ભારે ડિમાન્ડ, 20 હજાર કરોડ રૂપિયાના વેપારનો અંદાજ

કિંમતોમાં ભારે ઉછાળા છતાં લોકોમાં સોના-ચાંદી ખરીદવાનું આકર્ષણ યથવાત, અક્ષય તૃતિયા પર વેપારમાં ગત વર્ષ કરતા 4 હજાર કરોડનો વધારો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 8:26 PM IST

નવી દિલ્હી: દેશભરમાં, લોકો અક્ષય તૃતીયા પર સોના અને ચાંદીની ખરીદી કરે છે, કારણ કે તેને 'ક્યારેય ઓછી ન થતી સમૃદ્ધિ'નું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. લોકો આ પ્રસંગને ઊંડી શ્રદ્ધા અને તેના આર્થિક મહત્વની સ્વીકૃતિ સાથે ઉજવે છે. કન્ફેડરેશન ઓફ ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડર્સ (CAIT) એ અહેવાલ આપ્યો છે કે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો હોવા છતાં, રવિવારે - અક્ષય તૃતીયાના દિવસે દેશભરમાં આશરે 20,000 કરોડ રૂપિયાનો વેપાર થયો હોવાનો અંદાજ છે. ગયા વર્ષના આશરે 16,000 કરોડ રૂપિયાના આંકડાની તુલનામાં આ નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે. CAITનો અંદાજ છે કે, ફક્ત દિલ્હીમાં જ આ વેપાર આશરે 6,000 કરોડનો થયો હતો.

દિલ્હીના ચાંદની ચોક મતવિસ્તારના સાંસદ અને CAITના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ પ્રવીણ ખંડેલવાલે જણાવ્યું હતું કે, અક્ષય તૃતીયા પરંપરાગત રીતે દેશમાં સોનાની ખરીદી માટે સૌથી શુભ પ્રસંગોમાંનો એક રહ્યો છે. એવું વ્યાપકપણે માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે કરવામાં આવતા રોકાણો કાયમી સમૃદ્ધિ લાવે છે. તેમણે ઉમેર્યું, "જ્યારે સોનું ખરીદીનું મુખ્ય કેન્દ્ર રહ્યું છે, ત્યારે ઝડપથી વધી રહેલા ભાવને કારણે ખરીદીની રીતમાં એક સ્પષ્ટ ફેરફાર સ્પષ્ટ થઈ રહ્યો છે."

આ વર્ષે, સોનાના ભાવ આશરે 1 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી વધીને લગભગ 1,58,000 સુધી પહોંચી ગયા છે. દરમિયાન, ચાંદી 85,000 પ્રતિ કિલોગ્રામથી વધીને 2,55,000 પ્રતિ કિલોગ્રામની ઐતિહાસિક ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે. ભાવમાં આ તીવ્ર વધારાથી ગ્રાહકોના વર્તનમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન આવ્યું છે. ઊંચા ભાવ હોવા છતાં, માંગ ઓછી થઈ નથી; તેના બદલે, ખરીદીના નિર્ણયો વધુ ઇરાદાપૂર્વક અને મૂલ્ય-આધારિત બન્યા છે.

CAIT ના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ બી.સી. ભરતિયાએ જણાવ્યું હતું કે, દેશભરના ઝવેરીઓએ આ બદલાતા વલણોના પ્રતિભાવમાં તેમની વ્યૂહરચના અપનાવી છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે, "હવે હળવા વજનના દાગીના, રોજિંદી પહેરી શકાય તેવી ડિઝાઇન અને ચાંદી અને હીરા ધરાવતા ઉત્પાદનો પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. વધુમાં, મેકિંગ ચાર્જ પર ડિસ્કાઉન્ટ અને ઓછી કિંમતના સિક્કાની ઉપલબ્ધતા જેવી આકર્ષક ઓફરો દ્વારા ગ્રાહકોને આકર્ષવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે જ્યારે વેપારનું કુલ મૂલ્ય વધી રહ્યું છે, ત્યારે વાસ્તવિક વેચાણ વોલ્યુમમાં ઘટાડો તદ્દન અલગ ચિત્ર રજૂ કરે છે.

CAIT ની સંલગ્ન સંસ્થા ઓલ ઇન્ડિયા જ્વેલર્સ એન્ડ ગોલ્ડસ્મિથ્સ ફેડરેશન (AIJGF) ના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ પંકજ અરોરા દ્વારા શેર કરાયેલા આંકડા અનુસાર, વર્તમાન ભાવે 16,000 કરોડના સોનાના વેપારનો અર્થ આશરે 10,000 કિલો (10 ટન) સોનાનું વેચાણ થાય છે. જો આ જથ્થાને દેશભરના અંદાજિત 2,00,000 થી 4,00,000 ઝવેરીઓમાં વહેંચવામાં આવે, તો તે પ્રતિ ઝવેરી સરેરાશ માત્ર 25 થી 50 ગ્રામ સોનાનું વેચાણ થાય છે, જે વોલ્યુમમાં સ્પષ્ટ ઘટાડો દર્શાવે છે. તેવી જ રીતે, ₹4,000 કરોડના ચાંદીના વેપારનો અર્થ આશરે 1,56,800 કિલો (લગભગ 157 ટન) ચાંદીનું વેચાણ થાય છે, જેના પરિણામે પ્રતિ ઝવેરી સરેરાશ માત્ર 400 થી 800 ગ્રામ ચાંદીનું વેચાણ થાય છે.

નાના સિક્કાઓની ઊંચી ડિમાન્ડ

અરોરાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભાવ વધારાને કારણે વેપારનું 'મૂલ્ય' વધી રહ્યું છે, પરંતુ વાસ્તવિક 'વપરાશ' ઘટી રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે આ વર્ષે બજારમાં હળવા વજનના દાગીના અને નાના મૂલ્યના સિક્કાઓની માંગ વધુ છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ભાવમાં અસ્થિરતાને કારણે ઝવેરીઓ માટે ઇન્વેન્ટરીનું સંચાલન એક મોટો પડકાર બની ગયું છે. તેમ છતાં, હકારાત્મક ઉત્સવની ભાવનાને કારણે, બજારોમાં ગ્રાહકોનો મોટો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રાહકો હવે મર્યાદિત અને સમજદાર રોકાણ કરી રહ્યા છે, પરંપરાગત શ્રદ્ધાને નાણાકીય સમજદારી સાથે સંતુલિત કરી રહ્યા છે.

વૈકલ્પિક રોકાણ વિકલ્પો

સાથે સાથે, ડિજિટલ ગોલ્ડ, સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ્સ (SGBs) અને એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ETFs) જેવા વૈકલ્પિક રોકાણ માર્ગો તરફ લોકોનો ઝોક વધી રહ્યો છે, જે વધુ તરલતા, સુરક્ષા અને સુગમતા પ્રદાન કરે છે.

CAIT અને AIJGF એ તમામ ઝવેરીઓને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા અને ગ્રાહક વિશ્વાસ વધારવા માટે ફરજિયાત હોલમાર્કિંગ (HUID) નિયમોનું કડક પાલન કરવાની અપીલ કરી છે. ગ્રાહકોને પણ ખરીદી કરતી વખતે શુદ્ધતા અને અધિકૃતતા અંગે સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

સંપાદકની પસંદ

