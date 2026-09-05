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E20 પેટ્રોલ અંગેના ખચકાટને કારણે CNG અને હાઇબ્રિડ કારની માંગ, ઓગસ્ટમાં છૂટક વેચાણ 16% વધ્યું

ભારતીય ઓટો મોબાઇલ બજારમાં એક મોટો ઐતિહાસિક બદલાવ જોવા મળ્યો છે. દેશમાં પ્રથમ વખત પેટ્રોલ ગાડીઓના મુકાબલે સ્વચ્છ ઇંધણથી ચાલતા વાહનોનું વેચાણ વધી ગયું છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 1:58 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતીય ઓટો મોબાઇલ બજારમાં એક મોટો ઐતિહાસિક બદલાવ જોવા મળ્યો છે. દેશમાં પ્રથમ વખત પેટ્રોલ ગાડીઓના મુકાબલે સ્વચ્છ ઇંધણથી ચાલતા વાહનોનું વેચાણ વધી ગયું છે. બ્રોકરેજ ફર્મ ઇક્વિરસ સિક્યુરિટીઝના લેટેસ્ટ રિપોર્ટ અનુસાર, ઓગસ્ટ 2026માં CNG, હાઇબ્રિડ અને ઇલેક્ટ્રોનિક વાહન (EV)ની કૂલ ભાગીદારી વધીને 42 ટકા પર પહોંચી ગઇ છે જેને પારંપરિક પેટ્રોલ ગાડીઓને પાછળ છોડી દીધી છે.

રેકોર્ડ નીચલા સ્તર પર પેટ્રોલની માંગ

રિપોર્ટ અનુસાર, ઓગસ્ટમાં પેટ્રોલ વાહનોની બજાર ભાગીદારી ઘટીને અત્યાર સુધી સૌથી નીચલા સ્તર એટલે કે 41 ટકા પર આવી ગઇ છે, જે ગયા વર્ષે આ સમયમાં 46 ટકા હતી. તેનાથી વિપરીત, મજબૂત ગ્રાહકોની માંગ અને GST દરમાં કાપને કારણે પેસેન્જર વ્હીકલ (PV) સેગમેન્ટની કૂલ રિટેલ વેચાણમાં વાર્ષિક આધાર પર 16 ટકાનો ભારે વધારો નોંધાયો છે.

CNGની માંગમાં રેકોર્ડ ઉછાળો, E20 ટ્રાન્જિશનની અસર

CNG વાહનોની માંગ અને તેમની કિંમત-અસરકારકતા અને શ્રેષ્ઠ માઇલેજને કારણે રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગઇ છે. CNGનો બજાર હિસ્સો 21%થી વધીને 25%ના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી ગઇ છે. જાણકારો માને છે કે E20 ઇંધણ (20% ઇથેનોલ સાથે મિશ્રિત પેટ્રોલ) લાગુ થતા ગ્રાહકોના મનમાં ઇંધણ ક્ષમતા અને મેન્ટેનન્સને લઇને જે ખચકાટ હતો તેને લોકોને CNG અને હાઇબ્રિડ વાહનો તરફ આકર્ષિત કરવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.

EV સેગમેન્ટમાં 52%નો ગ્રોથ, દિલ્હી સૌથી આગળ

ઇલેક્ટ્રિક કાર સેગમેન્ટમાં આ મહિને 52 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે અને કૂલ વેચાણ 30,700 યુનિટ્સ સુધી પહોંચી ગઇ છે. આ સાથે જ દેશમાં EV પેનિટ્રેશન વધીને 7.7 ટકા થઇ ગઇ છે. પ્રાદેશિક સ્તરે દેશનું પાટનગર દિલ્હી લગભગ 19 ટકા EV પેનિટ્રેશન સાથે સમગ્ર દેશમાં સૌથી આગળ છે, જેમાં વિનફાસ્ટ દ્વારા સપ્લાય કરવામાં આવેલી ટેક્સી ફ્લીટનું મોટું યોગદાન છે.

ઓટો કંપનીઓના માર્કેટ શેર: ટાટા મોટર્સ નંબર વન

ટાટા મોટર્સ: પોતાનો મજબૂત પોર્ટફોલિયો અને ટિયાગો ઇવી (Tiago EV)ની મદદથી 43 ટકા ભાગીદારી સાથે ટોપ પર છે.

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા: આ સેગમેન્ટમાં 21 ટકા ભાગીદારી સાથે બીજા સ્થાન પર છે.

JSW MG મોટર: વધતી પ્રતિસ્પર્ધાને કારણે તેની ભાગીદારી ઘટીને 15 ટકા રહી ગઇ છે.

મારૂતિ સુઝુકી: તાજેતરમાં EV સેગમેન્ટમાં એન્ટ્રી કરતા કંપનીએ 5 ટકા બજાર પર કબ્જો જમાવી લીધો છે.

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