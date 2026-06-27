હવે ઘરે બેઠા મિનિટોમાં બુક થશે હોસ્પિટલની OPD સ્લીપ, ફટાફટ પાસ થશે ઈન્શ્યોરન્સ ક્લેમ, જાણો સરકારનો નવો પ્લાન
સ્વાસ્થ્ય મંત્રી જે.પી નડ્ડી 29 જૂને આરોગ્ય સેતુ 2.0 અને ડિજિટલ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ દેશમાં સમાવેશી સારવાર માટે લોન્ચ કરશે.
Published : June 27, 2026 at 3:43 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતના આરોગ્ય સંભાળ ક્ષેત્રને સંપૂર્ણપણે ડિજિટાઇઝ અને આધુનિક બનાવવા માટે, કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન જે.પી. નડ્ડા સોમવાર, 29 જૂન, 2026 ના રોજ ઘણી મોટી ડિજિટલ સેવાઓ શરૂ કરશે. વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓ, રાજ્યના પ્રતિનિધિઓ અને તબીબી નિષ્ણાતો આ ખાસ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે દેશના દરેક નાગરિકને ગુણવત્તાયુક્ત તબીબી સંભાળની સરળ અને પારદર્શક ઍક્સેસ મળે.
ડિજિટલ એપ્લિકેશનો અને જનતા માટે નવી સુવિધાઓ
આરોગ્ય સેતુ 2.0 (નવું રૂપ): કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન ઉપયોગી સાબિત થયેલી આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશનમાં સંપૂર્ણ પરિવર્તન આવ્યું છે. તે હવે પર્સનલ હેલ્થ રેકોર્ડ (PHR) એપ્લિકેશનમાં વિકસિત થઈ છે. આ દ્વારા, વપરાશકર્તાઓ તેમના ABHA (આયુષ્માન ભારત હેલ્થ એકાઉન્ટ) બનાવી શકે છે અને પોતાની મરજીથી ડોકટરો સાથે ડિજિટલ મેડિકલ રિપોર્ટ શેર કરી શકે છે. તેમાં AI-આધારિત હેલ્થ રિપોર્ટ અને સ્માર્ટવોચ જેવા વિયરેબલ ડિવાઇસને કનેક્ટ કરવાની સુવિધા પણ છે.
હોસ્પિટલના ચક્કરમાંથી મુક્તિ: એપમાં રહેલા 'સ્કેન અને રજિસ્ટર' ફીચરથી દર્દીઓને લાઈનમાં ઊભા રહ્યા વગર હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા પછી સીધા જ ઓપીડી સ્લિપ જનરેટ કરવાની સુવિધા આપે છે. વધુમાં, 'સ્કેન અને પે' હોસ્પિટલના બિલની તાત્કાલિક ડિજિટલ ચુકવણીને સક્ષમ કરે છે. આ એપ્લિકેશન દર્દીઓને સમયસર તેમની દવા લેવા માટે રીમાઇન્ડર પણ મોકલશે.
ઇમરજન્સી સર્ચ: આ સિંગલ પ્લેટફોર્મ દર્દીઓને નજીકના ડોકટરો, હોસ્પિટલો, એમ્બ્યુલન્સ, જન ઔષધિ કેન્દ્રો અને બ્લડ બેંકોમાં લોહીની ઉપલબ્ધતા વિશે રીઅલ-ટાઇમ માહિતી પ્રદાન કરશે.
આયુષ્માન એપ અને વોટ્સએપ ચેટબોટ: આયુષ્માન ભારત (AB PM-JAY) યોજનાના લાભાર્થીઓ માટે એક નવી 'આયુષ્માન એપ' રજૂ કરવામાં આવી રહી છે. આ સાથે, 'આયુષ્માન સારથી' નામનો વોટ્સએપ ચેટબોટ શરૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેનાથી લોકો સરળતાથી મેસેજ દ્વારા યોજના સંબંધિત માહિતી અને સહાય મેળવી શકશે.
હોસ્પિટલો અને વીમા માટે મુખ્ય તકનીકી ફેરફારો
નેશનલ હેલ્થ ક્લેમ્સ એક્સચેન્જ: આ એક ડિજિટલ નેટવર્ક છે જે હોસ્પિટલો અને વીમા કંપનીઓને એકબીજા સાથે જોડશે. તે દર્દીઓના આરોગ્ય વીમા ક્લેઇમ માટે કાગળકામને નોંધપાત્ર રીતે ઝડપી બનાવશે અને ઝડપી ક્લેઇમ મંજૂરીઓને સરળ બનાવશે.
ડ્રગ રજિસ્ટ્રી: દેશભરમાં વેચાતી દવાઓના નામ અને તેમની જાણકારીને અક સમાન અને વ્યવસ્થિત કરવા માટે આ રાષ્ટ્રીય ડેટાબેસ બનાવવામાં આવ્યો છે.
કોમન LOINC કોડ્સ: અલગ-અલગ લેબના મેડિકલ ટેસ્ટ અને રિપોર્ટની ભાષાને એક જવી બનાવવા માટે આ નવો નિયમ લાગુ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેથી કોઈ પણ ડોક્ટર રિપોર્ટને સરળતાથી સમજી શકે.
સરકાર દ્વારા આ નવી ડિજિટલ પહેલ દેશના દૂરના અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો માટે સારવાર પ્રક્રિયાને નોંધપાત્ર રીતે સરળ, સલામત અને વધુ સુલભ બનાવશે.
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