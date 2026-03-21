ETV Bharat / business

HDFC બેંકે ત્રણ વરિષ્ઠ અધિકારીઓને બરતરફ કર્યા, રોકાણોમાં ગેરરીતિ આચરવાનો આરોપ

HDFC બેંકે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા અને બોન્ડ વેચાણના ગેરવહીવટ માટે તેની દુબઈ શાખામાંથી ત્રણ વરિષ્ઠ અધિકારીઓને બરતરફ કર્યા છે.

પ્રતીકાત્મક ફોટો (ians)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારતની સૌથી મોટી ખાનગી ક્ષેત્રની બેંક, HDFC બેંક, હાલમાં મોટા કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ કટોકટીનો સામનો કરી રહી છે. બેંકના પાર્ટ-ટાઇમ ચેરમેન, અતનુ ચક્રવર્તીના અચાનક રાજીનામા બાદ, બેંકે દુબઈમાં તેની આંતરરાષ્ટ્રીય શાખા (DIFC)માંથી ત્રણ વરિષ્ઠ અધિકારીઓને બરતરફ કર્યા છે.

ચેરમેનનું રાજીનામું અને 'નૈતિક' ચિંતાઓ

18 માર્ચ, 2026 ના રોજ, અતનુ ચક્રવર્તીએ અચાનક તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું. તેમના રાજીનામા પત્રમાં, તેમણે ખૂબ જ કઠોર શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેમાં જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા બે વર્ષમાં બેંકમાં કેટલીક 'ઘટનાઓ અને પ્રથાઓ' તેમના વ્યક્તિગત મૂલ્યો અને નીતિશાસ્ત્ર સાથે અસંગત હતી. 1985-બેચના ભૂતપૂર્વ IAS અધિકારી, ચક્રવર્તીનો કાર્યકાળ 2027 સુધી હતો, પરંતુ તેમની અધવચ્ચે જ વિદાયથી બેંકની કામગીરી પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.

દુબઈ શાખામાં ગેરવર્તણૂક અને અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી

ચેરમેનના ગયાના થોડા દિવસો પછી, બેંકે ત્રણ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ - સંપત કુમાર (ગ્રુપ હેડ), હર્ષ ગુપ્તા (એક્ઝિક્યુટિવ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ) અને પાયલ મંડ્યાનને ક્લાયન્ટ એન્ગેજમેન્ટ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા અને દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સેન્ટર (DIFC) શાખામાં રોકાણ ઉત્પાદનોનું ખોટી રીતે વેચાણ કરવા બદલ બરતરફ કર્યા.

ક્રેડિટ સુઇસ બોન્ડ વિવાદ

મુખ્ય વિવાદ ક્રેડિટ સુઇસના વધારાના ટાયર-1 (AT-1) બોન્ડના વેચાણ સાથે સંબંધિત છે. એવો આરોપ છે કે બેંક અધિકારીઓએ NRI અને છૂટક ગ્રાહકોને આ ઉચ્ચ-જોખમવાળા બોન્ડ વેચ્યા હતા, જેમાં તેમને "ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ જેવી" સુરક્ષા અને ગેરંટીકૃત વળતરનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. વાસ્તવમાં, AT-1 બોન્ડ અત્યંત જોખમી છે અને જો બેંક પડી ભાંગે તો તેને રદ કરી શકાય છે. ક્રેડિટ સુઇસ કટોકટી દરમિયાન, આ બોન્ડનું મૂલ્ય શૂન્ય થઈ ગયું, જેના પરિણામે રોકાણકારોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું.

કાર્યવાહી

આ અનિયમિતતાને કારણે, દુબઈ નિયમનકાર (DFSA) એ ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં HDFC બેંકની દુબઈ શાખા પર નવા ગ્રાહકો સ્વીકારવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. બેંકે હવે સ્વીકાર્યું છે કે તેની આંતરિક તપાસમાં "ખામીઓ" મળી આવી છે અને તે સુધારાત્મક પગલાં લઈ રહી છે.

TAGGED:

HDBC DIFC BRANCH
HDFC BANK FIRES 3 SENIOR OFFICIALS
GAPS IN CLIENT ONBOARDING
HDFC BANK DIFC BRANCH
HDFC BANK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.