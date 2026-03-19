HDFC બેંકના ચેરમેને આપ્યું રાજીનામું, કહ્યું, 'બેંકમાં કેટલીક બાબતો મારા સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ', શેરમાં 8.66 ટકાનો કડાકો

HDFC બેંકના ચેરમેન અતનુ ચક્રવર્તીએ નૈતિક સિદ્ધાંતોનો હવાલો આપીને રાજીનામું આપ્યું. તેમના સ્થાને કેકી મિસ્ત્રીને વચગાળાના ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

HDFC બેંકના ચેરમેન અતનુ ચક્રવર્તીએ નૈતિક સિદ્ધાંતોનો હવાલો આપીને રાજીનામું આપ્યું. તેમના સ્થાને કેકી મિસ્ત્રીને વચગાળાના ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.
HDFC બેંકના ચેરમેન અતનુ ચક્રવર્તીએ નૈતિક સિદ્ધાંતોનો હવાલો આપીને રાજીનામું આપ્યું. તેમના સ્થાને કેકી મિસ્ત્રીને વચગાળાના ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. (ANI)
Published : March 19, 2026 at 4:07 PM IST

મુંબઈ: દેશની ખાનગી ક્ષેત્રની સૌથી મોટી ધિરાણકર્તા બેંક HDFC બેંક માટે ગુરુવારનો દિવસ ખૂબ જ તોફાની સાબિત થયો. બેંકના નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન અતનુ ચક્રવર્તીના અચાનક રાજીનામાના સમાચારે શેરબજારને ભારે આંચકો આપ્યો. આ સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા આપતા, HDFC બેંકના શેરમાં શરૂઆતના ટ્રેડિંગ દરમિયાન 8.66 ટકાનો ઘટાડો થયો, જે ₹770 ના સ્તરે પહોંચ્યો - જે શેરનો 52 વીકનો નવો નીચો ભાવ છે.

રાજીનામું આપવાનું કારણ: 'નૈતિક મૂલ્યો'નો ટકરાવ

અતનુ ચક્રવર્તીએ બુધવાર, 18 માર્ચ, 2026 ના રોજ તાત્કાલિક અસરથી તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું. તેમના રાજીનામાથી બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. "વ્યક્તિગત મૂલ્યો અને નીતિશાસ્ત્ર" અંગે સ્પષ્ટ સંઘર્ષનો ઉલ્લેખ કરતા, ચક્રવર્તીએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા બે વર્ષમાં, તેમણે બેંકની અંદર કેટલીક કાર્યકારી પ્રથાઓ અને ઘટનાઓ જોઈ છે જે તેમના સિદ્ધાંતો સાથે સુસંગત નથી. જો કે, તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું કે તેમના રાજીનામા પાછળ અન્ય કોઈ ગુપ્ત હેતુ નથી.

રોકાણકારોને ₹1 લાખ કરોડથી વધુનો ફટકો

રાજીનામાની સીધી અસર બેંકના માર્કેટ કેપિટલાઈટઝેશન પર પડી. પરિણામે, શેરના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોને આશરે ₹1.03 લાખ કરોડનું મોટું નુકસાન થયું. સ્થાનિક બજારો ખુલે તે પહેલાં જ, બેંકના ADRs (અમેરિકન ડિપોઝિટરી રિસિપ્ટ્સ) - જે યુએસ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ છે - તેમાં પહેલાથી જ 7% થી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જે આજે જોવા મળેલી ભારે વેચવાલી દર્શાવે છે. આ મંદી નિફ્ટી બેંક ઇન્ડેક્સ અને વ્યાપક નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ બંને પર નોંધપાત્ર ઘટાડો દબાણ પણ લાવી રહી છે.

બેંકની સ્પષ્ટતા અને વચગાળાની નિમણૂંક

બજારમાં ઉથલપાથલ વચ્ચે, HDFC બેંકે સ્પષ્ટતા આપવા માટે એક સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું. બેંકે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ચેરમેન અને બોર્ડ વચ્ચેના તફાવતો "નૈતિક મૂલ્યો" પરના સંઘર્ષથી ઉદ્ભવ્યા નથી, પરંતુ "કાર્યકારી શૈલી અને નિર્ણયો અમલમાં મૂકવાની પ્રક્રિયા" થી સંબંધિત છે. વધુમાં, બેંકે મેનેજમેન્ટ અને CEO વચ્ચે "સત્તા સંઘર્ષ" ના કોઈપણ સ્વરૂપ સૂચવતા અહેવાલોને સ્પષ્ટપણે ફગાવી દીધા. પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે, ભારતીય રિઝર્વ બેંકે કેકી મિસ્ત્રીને ત્રણ મહિના માટે બેંકના વચગાળાના પાર્ટ-ટાઇમ ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવાની મંજૂરી આપી છે, જે 19 માર્ચથી અમલમાં આવશે.

આવા ગંભીર આરોપો વચ્ચે ચેરમેનનું રાજીનામું આપવાથી બેંકના કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ પર પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. વિશ્લેષકો માને છે કે આગામી દિવસોમાં RBI આ મામલે સંપૂર્ણ તપાસ કરી શકે છે.

