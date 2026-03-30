સોના ચાંદીના ભાવ ધડામ! એક જ દિવસમાં મોટો ઘટાડો, જાણો શું છે નવા ભાવ ?

વૈશ્વિક બજારમાં નબળાઈ અને ડોલર મજબૂત થવાને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં 2% સુધીનો તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો છે.

સોના ચાંદીના ભાવ ધડામ! (Getty Image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 1:02 PM IST

નવી દિલ્હી: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાંથી મળી રહેલા નબળા સંકેતો અને વૈશ્વિક ઉથલપાથલ વચ્ચે સોમવારે ભારતીય બુલિયન બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ ઓછી થવી અને વધતા ફુગાવાની ચિંતાઓને કારણે રોકાણકારોનો ઉત્સાહને ચિંતામાં ફેરવી નાખ્યો છે.

MCX પર ભાવની સ્થિતિ

મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર 5 જૂનના ડિલિવરી માટેના સોનાના કોન્ટ્રેક્ટમાં સવારથી ઘટાડો જોવા મળ્યો. સોનું 0.27 ટકા ઘટીને ₹1,46,850 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ ₹1,47,255 હતું. જોકે, સત્ર દરમિયાન વેચાણ દબાણ વધ્યું, જેના કારણે ભાવ 2.06 ટકા (₹3,043) ઘટીને ₹1,44,212 પ્રતિ 10 ગ્રામના ઇન્ટ્રાડે નીચા સ્તરે પહોંચી ગયા.

ચાંદીની સ્થિતિ પણ કંઈક આવી જ રહી. 5 મેના ડિલિવરી વાળા ચાંદીના વાયદા ભાવમાં 0.96 ટકા ઘટડો જોવા મળ્યો અને તે ₹ 2,25,763 પ્રતિ કિલોગ્રામની સપાટી પર આવી ગયા.

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં મુખ્ય કારણો

વૈશ્વિક સ્તરે ભાવમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચેનો વધતો તણાવ છે. આ સંઘર્ષને કારણે ઊર્જાના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો છે, જેના કારણે વૈશ્વિક મોંઘવારી વધવાનું જોખમ વધી ગયું છે. નિષ્ણાતો માને છે કે વધતા ફુગાવાને કારણે અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ આ વર્ષે વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કરવાનું ટાળી શકે છે, જે સોના જેવી વ્યાજ ન આપતી સંપત્તિ માટે નકારાત્મક સંકેત છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સ્પોટ ગોલ્ડ 1.61 ટકા ઘટીને 4,420.48 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયું, જ્યારે સ્પોટ સિલ્વર લગભગ 3 ટકા ઘટીને 67.69 પ્રતિ ડોલર ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું.

ઓક્ટોબર 2008 બાદ સૌથી મોટો માસિક ઘટાડો

માર્ચ મહિનો સોના માટે ખાસ કરીને ખરાબ સાબિત થયો છે. આ મહિને સોનાના ભાવમાં લગભગ 15 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જે ઓક્ટોબર 2008 પછીનો સૌથી મોટો માસિક ઘટાડો છે. તેનું એક મુખ્ય કારણ અમેરિકી ડોલરનું મજબૂત થવું છે. 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેના સંઘર્ષ શરૂ થયા બાદ ડોલર ઇન્ડેક્સમાં 2 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે. દરમિયાન, ચાંદી માર્ચના ઉચ્ચતમ સ્તરથી લગભગ 30 ટકા ઘટી ગઈ છે.

હવે આગળ શું?

બજાર વિશ્લેષકો કહે છે કે ભૂરાજકીય તણાવ હોવા છતાં, સોનામાં નબળાઈ જળવાઈ રહે છે. યુદ્ધ દરમિયાન "સુરક્ષિત રોકાણ" માનવામાં આવે છે, પરંતુ હાલમાં ડોલરની મજબૂતાઈ અને વ્યાજ દરનું દબાણ હાલમાં તેના પર ભારે પડી રહ્યું છે. આગામી સમયમાં ભાવની દિશા આર્થિક ડેટા અને મધ્ય પૂર્વના ઘટનાક્રમ પર આધારિત રહેશે.

