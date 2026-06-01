મે 2026માં ગુજરાતની GST આવકમાં 16 ટકાનો વધારો, દેશમાં ગ્રોસ GST કલેક્શન 9 ટકા વધ્યું

Published : June 1, 2026 at 8:21 PM IST

ગાંધીનગર: મે-2026માં રાજ્યને જીએસટી હેઠળ ₹7262 કરોડની આવક થઈ છે. જે ગત વર્ષના સમાન સમયગાળામાં થયેલી આવક .6267 કરોડ કરતા 16% વધુ છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, મે 2026માં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ જીએસટી આવકનો ગ્રોથ 3.2 ટકા રહ્યો છે.

રાજ્યને મે 2026માં વેટ હેઠળ રૂ.2717 કરોડ, વિદ્યુત શુલ્ક હેઠળ 998 કરોડ રૂપિયા અને વ્યવસાય વેરા હેઠળ રૂ.22 કરોડની આવક થઈ છે. આમ રાજ્ય કર વિભાગને જીએસટી, વેટ, વિદ્યુત શુલ્ક અને વ્યવહાય વેરા થકી કુલ રૂ.10,998 કરોડની આવક થઈ છે.

કેન્દ્રના GST કલેક્શનમાં 9 ટકાનો વધારો
મે 2026માં પણ દેશનો ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) કલેક્શન મજબૂત રહ્યો. આ મહિના દરમિયાન, કુલ ₹1.94 લાખ કરોડનો GST રેવન્યુ એકત્રિત થયો હતો. મે 2025 માં - અગાઉના વર્ષે ટેલિકોમ સ્પેક્ટ્રમ હરાજીમાંથી ₹10,000 કરોડની નોંધપાત્ર એક વખતની ચુકવણી પ્રાપ્ત થઈ હતી. તે અસાધારણ આવકને બાદ કરતાં, આ વર્ષે મે મહિનામાં કુલ GST કલેક્શનમાં 9% નો વાસ્તવિક વિકાસ જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે ચોખ્ખા કલેક્શન (રિફંડ પછી) માં આશરે 10% નો વધારો જોવા મળ્યો હતો. આર્થિક નિષ્ણાતોના મતે, આ વૃદ્ધિ દેશમાં હાલમાં ચાલી રહેલી સ્વસ્થ આર્થિક પ્રવૃત્તિ તેમજ સુધારેલા ટેક્સ પાલનને દર્શાવે છે. સામાન્ય ધોરણે, કુલ GST માં 3.2% અને ચોખ્ખા GST માં 3.3% નો વધારો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

ગુડ્સ સેક્ટરમાં 27% નો મોટો ઉછાળો
એક વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "એપ્રિલ 2026 માં, ગુડ્સ સેક્ટરમાં કરપાત્ર પુરવઠો લગભગ 27% વધ્યો હતો. તે ₹31.61 લાખ કરોડથી વધીને ₹40.10 લાખ કરોડ થયો હતો. સૌથી પ્રોત્સાહક પાસું એ છે કે તમામ 27 કોમોડિટી જૂથોમાં સ્વસ્થ વૃદ્ધિ જોવા મળી છે, જે દર્શાવે છે કે દેશના બજારોમાં માલની માંગ ખૂબ જ મજબૂત રહે છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "આ વૃદ્ધિ એક જ ક્ષેત્ર સુધી મર્યાદિત નથી; તેના બદલે, તે કૃષિ, ઉત્પાદન, કેમિકલ, ધાતુઓ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને દૈનિક ગ્રાહક ચીજવસ્તુઓને આવરી લેતો વ્યાપક ઉછાળો છે. રાષ્ટ્રીય અર્થતંત્રમાં આ વાસ્તવિક માંગ સપ્ટેમ્બર 2025 માં GST દરોમાં લાગુ કરાયેલા સુધારાનું પરિણામ હોવાનું જણાય છે."

