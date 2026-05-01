એપ્રિલ મહિનામાં GSTના કલેક્શનમાં ઉછાળો, રેકોર્ડ 2.43 લાખ કરોડ રૂપિયાએ પહોચ્યું
By PTI
Published : May 1, 2026 at 1:43 PM IST|
Updated : May 1, 2026 at 1:53 PM IST
નવી દિલ્હી: શુક્રવારે જાહેર કરાયેલા સરકારી આંકડા અનુસાર, એપ્રિલમાં ગ્રોસ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ (GST) કલેક્શન 8.7 ટકા વધીને લગભગ ₹2.43 લાખ કરોડના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયું છે.
આ પહેલા એપ્રિલ 2025માં સૌથી વધુ કલેક્શન ₹2.23 લાખ કરોડથી વધુનો રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો. સ્થાનિક વેચાણ અને ખરીદીમાંથી કુલ આવક 4.3 ટકા વધીને ₹1.85 લાખ કરોડ થઇ ગઇ છે જ્યારે આયાતમાંથી GST કલેક્શન 25.8 ટકા વધીને ₹57,580 કરોડ થયું છે.
એપ્રિલમાં જાહેર કરાયેલુ રિફંડ 19.3 ટકા વધીને 31,793 કરોડ થયું છે. રિફંડને સમાયોજિત કર્યા બાદ શુદ્ધ GST વસૂલાત 7.3 ટકા વધીને લગભગ 2.11 કરોડ રૂપિયા થઇ હતી.
Gross GST collection rises to record of about Rs 2.43 lakh crore in April: Govt data.
GST કલેક્શન કેવી રીતે રેકોર્ડ સ્તરે પહોચ્યું
કહેવામાં આવે છે કે GST કલેક્શન એપ્રિલ 2022માં આશરે 1.67 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધીને એપ્રિલ 2024માં 2.10 લાખ કરોડ રૂપિયા થયું હતું. એપ્રિલ 2025માં 2.23 લાખ કરોડ રૂપિયાને પાર ગયું હતું. એપ્રિલ 2026માં વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર ધીમો થઇને 8.7 ટકા થઇ ગયો છે જે માર્ચમાં 8.8 ટકા હતો.
જોકે, GST કલેક્શન સંપૂર્ણ રીતે નવી ઊંચી સપાટીએ પહોંચી રહ્યો છે પરંતુ વિકાસની ગતિ ચાલુ રહી છે.
આનાથી એ પણ સંકેત મળે છે કે જ્યારે GST કલેક્શન સંપૂર્ણ રીતે નવી ઊંચાઈએ પહોંચી રહ્યું છે, ત્યારે વિસ્તરણની ગતિ - ખાસ કરીને વપરાશ સાથે જોડાયેલી - ધીમી પડી શકે છે, તાજેતરના ફાયદામાં આયાત આધારિત આવક મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: