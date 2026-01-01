ડિસેમ્બર 2025 માં GST કલેક્શન ₹1.74 લાખ કરોડ પર પહોંચ્યું, 6.1% નો વધારો
ડિસેમ્બરમાં કુલ GST કલેક્શન 6.1 ટકા વધીને ₹1.74 લાખ કરોડથી વધુ થયું છે. GST દરમાં ઘટાડો છતાં, આવકમાં સામાન્ય વધારો જોવા મળ્યો.
Published : January 1, 2026 at 8:43 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે ગુરુવારે અહેવાલ આપ્યો કે ડિસેમ્બર 2025 માં કુલ ગુડ્સ અને સર્વિસ ટેક્સ (GST) કલેક્શન 6.1 ટકા વધીને ₹1.74 લાખ કરોડથી વધુ થયું છે. આ ડિસેમ્બર 2024 માં ₹1.64 લાખ કરોડથી વધુ હતું. સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, સપ્ટેમ્બર 2025 માં લાગુ કરાયેલા વ્યાપક GST દર ઘટાડાને કારણે સ્થાનિક વેચાણમાંથી આવક વૃદ્ધિ પ્રમાણમાં ધીમી હતી.
સ્થાનિક અને આયાતી વ્યવહારોમાંથી આવક
ડિસેમ્બર 2025 માં સ્થાનિક વ્યવહારોમાંથી GST આવક માત્ર 1.2 ટકા વધીને ₹1.22 લાખ કરોડ થઈ. દરમિયાન, આયાતી માલમાંથી આવક 19.7 ટકા વધીને ₹51,977 કરોડ થઈ. આ તફાવત સ્થાનિક બજારમાં દર ઘટાડાની અસરને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
રિફંડ અને ચોખ્ખો GST સંગ્રહ
સરકારે અહેવાલ આપ્યો છે કે ડિસેમ્બરમાં GST રિફંડ 31 ટકા વધીને ₹28,980 કરોડ થયું છે. રિફંડ માટે સમાયોજિત કર્યા પછી, ચોખ્ખો GST સંગ્રહ ₹1.45 લાખ કરોડ થયો છે, જે ગયા વર્ષના સમાન મહિનાની તુલનામાં 2.2 ટકાનો વધારો છે.
સેસ સંગ્રહમાં ઘટાડો
આ મહિને સેસ સંગ્રહમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. ડિસેમ્બર 2025 માં સેસ સંગ્રહ ફક્ત ₹4,238 કરોડ હતો, જે ડિસેમ્બર 2024 માં ₹12,03 કરોડ હતો. આ મુખ્યત્વે સરકારે વૈભવી અને હાનિકારક વસ્તુઓ પર સેસ દૂર કરવાને કારણે છે. વળતર સેસ હવે ફક્ત તમાકુ અને સંબંધિત ઉત્પાદનો પર લાગુ થાય છે.
GST દર ઘટાડાની અસર
22 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવતા આશરે 375 વસ્તુઓ પર GST દર ઘટાડવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે કિંમતો ઓછી થઈ છે. આ પગલું નાગરિકો દ્વારા ખર્ચ ઘટાડવા અને બજારમાં વપરાશ વધારવા માટે હતું. જો કે, આના પરિણામે સ્થાનિક વેચાણમાંથી આવકમાં પ્રમાણમાં ધીમી વૃદ્ધિ થઈ.
સરકારી નિવેદન અને અપેક્ષાઓ
નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ડિસેમ્બરમાં GST વસૂલાતમાં જોવા મળેલી વૃદ્ધિ આયાત અને નિકાસમાંથી થતી આવકને કારણે હતી. સરકાર આગામી મહિનાઓમાં સ્થાનિક વેચાણમાં સુધારો અને સુધારેલી કર નીતિ સાથે મહેસૂલ વસૂલાતમાં સતત વૃદ્ધિ જોવા મળે તેવી અપેક્ષા રાખે છે.
એકંદરે, ડિસેમ્બર 2025 માટે GST વસૂલાતમાં વાર્ષિક ધોરણે વધારો થયો હતો, પરંતુ દર ઘટાડાની સ્થાનિક બજાર પર અસર સ્પષ્ટ હતી. આ સૂચવે છે કે સરકારની નીતિઓનો વપરાશ વધારવા અને માલ સસ્તો બનાવવાના તેમના પ્રયાસો પર પ્રભાવ પડી રહ્યો છે.
