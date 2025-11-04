ETV Bharat / business

GROWW ના IPO ને 29% સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું, 12 નવેમ્બરે શેરબજારમાં પ્રવેશ કરશે

GROWW ના IPOને પહેલા દિવસે બપોર સુધીમાં 10,42,97,559 શેર માટે બિડ મળી હતી, જે 36,47,76,528 શેર ઓફર પર હતા.

GROWW ના IPO ને 29% સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું, 12 નવેમ્બરે શેરબજારમાં પ્રવેશ કરશે (સાંકેતિક ફોટો - Credit: X- @_groww)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2025 at 7:31 PM IST

નવી દિલ્હી: સ્ટોકબ્રોકિંગ ફર્મ Groww ની પેરેન્ટ કંપની Billionbrains ગેરેજ વેન્ચર્સના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) ને મંગળવારે શેર વેચાણના પહેલા દિવસે અત્યાર સુધીમાં 29% સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે.

NSE પર બપોરે 12:48 વાગ્યે ઉપલબ્ધ ડેટા અનુસાર, કંપનીના IPO ને 10,42,97,559 શેર માટે બિડ મળી હતી, જે 36,47,76,528 શેર ઓફર પર હતા.

રિટેલ રોકાણકાર ક્વોટા 1.16 ગણો સંપૂર્ણ સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો, જ્યારે બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર શ્રેણીને 27% સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું.

બિલિયનબ્રેન્સ ગેરેજ વેન્ચર્સે સોમવારે એન્કર રોકાણકારો પાસેથી ₹2,984 કરોડથી વધુ રકમ એકત્ર કરી. કંપનીનો IPO 7 નવેમ્બરના રોજ બંધ થશે.

કંપનીએ તેના IPO માટે પ્રતિ શેર ₹95-₹100 ની કિંમત શ્રેણી નક્કી કરી છે. તેનું લક્ષ્ય ₹61,700 કરોડ (આશરે US$7 બિલિયન) થી વધુ મૂલ્યાંકન કરવાનું છે.

IPO માં ₹1,060 કરોડના નવા ઇક્વિટી શેર જારી કરવાનો સમાવેશ થશે, તેમજ પ્રમોટર્સ અને રોકાણકાર શેરધારકો દ્વારા 557.2 મિલિયન ઇક્વિટી શેરની ઓફર ફોર સેલ (OFS)નો સમાવેશ થશે.

OFS હેઠળ, કંપનીના પ્રમોટર્સ, લલિત કેશરે, હર્ષ જૈન, નીરજ સિંહ અને ઇશાન બંસલ, દરેક 10 લાખ શેર ઓફર કરી રહ્યા છે.

વધુમાં, પીક XV પાર્ટનર્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ VI-1, YC હોલ્ડિંગ્સ II, રિબિટ કેપિટલ V, GW-E રિબિટ ઓપોર્ચ્યુનિટી V, ઇન્ટરનેટ ફંડ VI પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને કૌફમેન ફેલો ફંડ, LP જેવા રોકાણકારો પણ તેમના શેર વેચી રહ્યા છે.

ગ્રોવના સ્થાપકો કંપનીમાં 27.97 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે અને તેમને પ્રમોટર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. લિસ્ટિંગના સમયથી દોઢ વર્ષના 20 ટકા લોક-ઇન સમયગાળા સાથે, ગ્રોવના સ્થાપકો કંપનીમાં 27.97 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. તેઓ IPOમાં કંપનીના કુલ શેરના માત્ર 0.07 ટકા વેચવાની ઓફર કરી રહ્યા છે.

પીક XV, ટાઇગર કેપિટલ અને માઇક્રોસોફ્ટના CEO સત્યા નડેલા જેવા અગ્રણી રોકાણકારો દ્વારા સમર્થિત કંપની, IPO ના ભંડોળનો ઉપયોગ ટેકનોલોજી વિકાસ અને વ્યવસાય વિસ્તરણમાં રોકાણ કરવા માટે કરવાની યોજના ધરાવે છે.

નવા ઇશ્યૂમાંથી, ₹225 કરોડનો ઉપયોગ બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ અને પર્ફોર્મન્સ માર્કેટિંગ પ્રવૃત્તિઓ માટે કરવામાં આવશે, અને ₹205 કરોડનો ઉપયોગ તેની NBFC શાખા ગ્રો ક્રેડિટસર્વિ ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (GCS) માં તેના મૂડી આધારને વધારવા માટે કરવામાં આવશે.

વધુમાં, ગ્રો ઇન્વેસ્ટ ટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (GIT) ને તેના માર્જિન ટ્રેડિંગ સુવિધા વ્યવસાયને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે ₹167.5 કરોડ આપવામાં આવશે, જ્યારે ₹152.5 કરોડ તેના ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત બનાવવા માટે રાખવામાં આવ્યા છે.

બાકીની રકમનો ઉપયોગ એક્વિઝિશન દ્વારા અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે અકાર્બનિક વૃદ્ધિને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કરવામાં આવશે.

બેંગલુરુ-મુખ્ય મથક ધરાવતા ગ્રોએ મે મહિનામાં બજાર નિયમનકાર SEBI પાસે ગુપ્ત પ્રી-ફાઇલિંગ રૂટ દ્વારા તેના IPO માટે ડ્રાફ્ટ પેપર્સ ફાઇલ કર્યા હતા અને ઓગસ્ટમાં SEBI ની મંજૂરી મેળવી હતી.

ગ્રોએ ગુપ્ત પ્રી-ફાઇલિંગ વિકલ્પ પસંદ કર્યો છે, જે તેને DRHP હેઠળ IPO વિગતોના જાહેર ખુલાસાને પછીના તબક્કા સુધી મુલતવી રાખવાની મંજૂરી આપે છે. આ વિકલ્પ તેમની IPO યોજનાઓમાં સુગમતા મેળવવા માંગતી ભારતીય કંપનીઓમાં લોકપ્રિય બની રહ્યો છે.

2016 માં સ્થપાયેલ, ગ્રોવ ભારતના સૌથી મોટા સ્ટોક બ્રોકર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જેમાં 12.6 મિલિયનથી વધુ સક્રિય ગ્રાહકો અને જૂન 2025 સુધીમાં 26 ટકાથી વધુ બજાર હિસ્સો છે. ગ્રોવ 12 નવેમ્બરે શેરબજારમાં પ્રવેશ કરશે.

