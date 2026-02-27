નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે વિકાસ દરનો અંદાજ વધારીને 7-7.4 ટકા કરવામાં આવ્યો: CEA નાગેશ્વરન

ETV Bharat / business

અર્થતંત્ર સાત ટકાને બદલે 7.4 ટકાની નજીક રહેવાની શક્યતા વધુ છે (PTI)
By PTI

Published : February 27, 2026 at 9:26 PM IST

નવી દિલ્હી: મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર (CEA) વી. અનંત નાગેશ્વરનએ શુક્રવારે જણાવ્યું કે, નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે આર્થિક વૃદ્ધિનો અંદાજ 0.20 ટકાના અંકથી વધારીને 7.0-7.4 ટકા કરવામાં આવ્યો છે અને આ સમયગાળા દરમિયાન દેશની અર્થવ્યવસ્થાનું કદ સરળતાથી 4,000 અબજ ડોલરને આંબી જશે.

જાન્યુઆરીમાં સંસદમાં રજૂ કરાયેલા આર્થિક સર્વેક્ષણમાં આગામી નાણાકીય વર્ષ માટે વૃદ્ધિ દર 6.8-7.2 ટકા રહેશે એવો અંદાજ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. નાગેશ્વરનએ રાષ્ટ્રીય આવકની નવી શ્રેણી જાહેર કરવાની પ્રસંગે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું, "નવી શ્રેણીના આધારે અમે નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે જીડીપી વૃદ્ધિનો અંદાજ અગાઉના 6.8-7.2 ટકાથી વધારીને 7.0-7.4 ટકા કરી રહ્યા છીએ.... જોકે અર્થવ્યવસ્થા સાત ટકા કરતાં 7.4 ટકા નજીક રહેવાની શક્યતા વધુ છે."

આ સાથે જ CEAએ જણાવ્યું હતું કે, હાલના સૂચકોના આધારે વર્તમાન કિંમતો પર જીડીપીની વૃદ્ધિ દર 2026-27માં લગભગ 11 ટકા રહી શકે છે, જ્યારે અર્થવ્યવસ્થાનું કદ સહેલાઈથી 4,000 અબજ ડોલરથી વધુ પહોંચી જશે.

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા વ્યાપક આધારિત પ્રવૃત્તિઓના સમર્થનથી મજબૂત વૃદ્ધિની ગતિ જાળવી રાખી રહી છે. નવી રાષ્ટ્રીય આવક શ્રેણી મુજબ, ચાલુ નાણાકીય વર્ષ (2025-26)માં જીડીપી વૃદ્ધિ દર 7.6 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે, જે ગયા નાણાકીય વર્ષના 7.1 ટકા કરતાં વધુ છે.

આંકડાશાસ્ત્ર અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલયે 2022-23ને આધાર વર્ષ તરીકે રાખીને રાષ્ટ્રીય આવકની નવી શ્રેણી જાહેર કરી છે, જેણે 2011-12 આધાર વર્ષ ધરાવતી જૂની શ્રેણીને બદલી દીધી છે.

બીજા અગ્રિમ અંદાજ મુજબ, નાણાકીય વર્ષ 2025-26ની પ્રથમ, બીજી અને ત્રીજી ત્રિમાસિકમાં વૃદ્ધિ દર અનુક્રમે 6.7, 8.4 અને 7.8 ટકા રહ્યો હતો. નાગેશ્વરનએ ચાલુ નાણાકીય વર્ષની ચોથી અને અંતિમ ત્રિમાસિક (જાન્યુઆરી-માર્ચ 2026) દરમિયાન જીડીપી વૃદ્ધિ દર 7.3 ટકા અથવા તેથી વધુ રહેવાનો અંદાજ પણ વ્યક્ત કર્યો.

તેમણે જણાવ્યું કે અનુકૂળ રવિ વાવણી, પૂરતા ખાદ્યઅનાજના જથ્થા અને વૈશ્વિક જિંસની કિંમતોમાં નરમાઈના કારણે મોંઘવારી ઘટી અને નિયંત્રણમાં રહેવાની શક્યતા છે।

નાગેશ્વરનએ આશા વ્યક્ત કરી કે ભારત-અમેરિકા અને ભારત-યુરોપિયન સંઘ જેવા સંભવિત વેપાર કરારો નિકાસ અને મૂડી પ્રવાહને સમર્થન આપશે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષોમાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક વાસ્તવિક રીતે 6.3-6.4 ટકાના દરે વધી છે.

તેમણે કહ્યું કે કોરોના મહામારી પછી ભારતે સતત સાત ટકાથી વધુ વૃદ્ધિ નોંધાવી છે અને અનેક અર્થવ્યવસ્થાઓ કરતાં ઉત્તમ પ્રદર્શન કર્યું છે. આધાર વર્ષમાં ફેરફાર પછી 2025-26 માટે રાજકોષીય ખાધ જીડીપીના 4.5 ટકા તરીકે આંકવામાં આવી છે, જ્યારે બજેટમાં તેને 4.4 ટકા દર્શાવવામાં આવ્યો હતો.

આ નિમિત્તે આંકડાશાસ્ત્ર અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલયના સચિવ સૌરભ ગર્ગે જણાવ્યું કે આધાર વર્ષ બદલવાનો મુખ્ય હેતુ જીએસટી અને વાહન વેચાણ જેવા નવા આંકડાકીય સ્ત્રોતોને સામેલ કરવાનો અને ગયા દાયકામાં અર્થવ્યવસ્થામાં આવેલા બંધારણીય ફેરફારોને વધુ સારી રીતે પ્રતિબિંબિત કરવાનો છે.

