મોટી રાહત! 46,000 ટન LPG લઈને ભારત આવી રહ્યું છે  'ગ્રીન સાલ્વી' ટેન્કર

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી 'ગ્રીન સાલ્વી' ટેન્કરની સલામત પરત ફરવા અને ઈરાનના રાજદ્વારી સમર્થનથી ભારતમાં રસોઈ ગેસનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત થયો.

પ્રતીકાત્મક ફોટો (ians)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 11:48 AM IST

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને સંઘર્ષો વચ્ચે, ભારતની ઉર્જા સુરક્ષા અંગે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ભારત જતું બીજું LPG ટેન્કર, "ગ્રીન સાલ્વી", સુરક્ષિત રીતે તેની યાત્રા પર નીકળી ગયું છે. આ વિકાસ એવા સમયે થયો છે જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે ઉર્જા પુરવઠા શૃંખલાઓ અંગે ગંભીર ચિંતાઓ છે.

રાજદ્વારી પ્રયાસો માટે એક મોટી જીત

સૂત્રો અનુસાર, "ગ્રીન સાલ્વી" 46,000 મેટ્રિક ટનથી વધુ લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG) ભારત લઈ જઈ રહ્યું છે. નોંધપાત્ર રીતે, આ ટેન્કર એકલું નથી, પરંતુ ત્રણ ભારતીય LPG જહાજોના કાફલાનું નેતૃત્વ કરે છે. 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઈરાન પરના હુમલા પછી ફાટી નીકળેલા પ્રાદેશિક તણાવ વચ્ચે આ સાતમી વખત કોઈ ભારતીય જહાજે આ ખતરનાક ચોકપોઈન્ટને સફળતાપૂર્વક પાર કર્યો છે.

આ સુરક્ષિત માર્ગમાં ભારતની સક્રિય ઉર્જા રાજદ્વારી ભૂમિકા ભજવી હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેહરાન અને નવી દિલ્હી વચ્ચે ઉચ્ચ-સ્તરીય રાજદ્વારી વાટાઘાટો બાદ, ઈરાને આ જહાજોને "મિત્ર રાષ્ટ્ર" તરીકે માન્યતા આપી છે. ઈરાની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) નેવીએ તેમના પરિવહનને સરળ બનાવ્યું, જે બંને દેશો વચ્ચેના મજબૂત દ્વિપક્ષીય સંબંધોનો પુરાવો છે.

સુરક્ષા માટે નવો માર્ગ અપનાવવામાં આવ્યો

ટેન્કરોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, "ગ્રીન સાલ્વી" અને તેની સાથે આવતા અન્ય જહાજો ઓમાનના દરિયાકાંઠા નજીક "દક્ષિણી રૂટ" નો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. જહાજો સામાન્ય રીતે ઉત્તરીય લેનનો ઉપયોગ કરે છે, જે ઈરાની નિયંત્રણની નજીક છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિઓને જોતાં, દક્ષિણ રૂટને વધુ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે, જે કોઈપણ સંભવિત સંઘર્ષ અથવા અનિચ્છનીય ઘટનાને ટાળે છે.

ઘરેલુ પુરવઠા પર અસર

ભારત તેની LPG જરૂરિયાતોનો મોટો ભાગ ગલ્ફ દેશોમાંથી આયાત કરે છે. "ગ્રીન સાલ્વી" ની સફળ સફર સ્થાનિક બજારમાં રસોઈ ગેસના પુરવઠાને સ્થિરતા પ્રદાન કરશે. ઉર્જા નિષ્ણાતો માને છે કે જો આ પુરવઠો ખોરવાઈ જાય, તો તે કિંમતોમાં વધારો અને ઘરેલુ અછત તરફ દોરી શકે છે.

પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ હોવા છતાં, ભારત તેની ઉર્જા જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવામાં સફળ રહ્યું છે. આગામી થોડા કલાકોમાં બે વધુ ભારતીય LPG કેરિયર્સ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની ધારણા છે.

