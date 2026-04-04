હવે 5 વર્ષમાં નહીં, 1 વર્ષમાં ગ્રેચ્યુઇટી મળશે; જાણો નવા નિયમો
નવા શ્રમ સંહિતા હેઠળ, ફિક્સ્ડ ટર્મ અને કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓને એક વર્ષની સેવા પછી ગ્રેચ્યુઇટી મળશે. આ એક મોટો ફેરફાર છે.
Published : April 4, 2026 at 2:04 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતમાં કામદાર વર્ગ માટે મોટી રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાગુ કરાયેલા નવા શ્રમ સંહિતાએ દાયકાઓ જૂના ગ્રેચ્યુઇટી નિયમોમાં ઐતિહાસિક ફેરફાર કર્યો છે. 21 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ અમલમાં આવેલા આ નવા નિયમો હેઠળ, કર્મચારીઓની અમુક શ્રેણીઓને હવે ગ્રેચ્યુઇટી માટે પાંચ વર્ષ રાહ જોવાની જરૂર રહેશે નહીં. તેઓ હવે ફક્ત એક વર્ષની સતત સેવા પછી તેનો લાભ મેળવવા માટે પાત્ર બનશે.
એક વર્ષમાં કોને લાભ મળશે?
જૂના પેમેન્ટ ઓફ ગ્રેચ્યુઇટી એક્ટ 1972 અનુસાર, કોઈપણ સંસ્થામાં ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ સતત સેવા ફરજિયાત હતી. જો કે, નવા સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા 2020 હેઠળ, ફિક્સ્ડ-ટર્મ કર્મચારીઓ (FTE) અને કોન્ટ્રાક્ટ કામદારો માટે આ સમય મર્યાદા ઘટાડીને એક વર્ષ કરવામાં આવી છે.
ફિક્સ્ડ-ટર્મ કર્મચારીઓ તે છે જેમને કંપનીઓ દ્વારા નિયત સમયગાળા (જેમ કે એક કે બે વર્ષ) માટે લેખિત કરાર પર રાખવામાં આવે છે. નવા નિયમો અનુસાર, આવા કર્મચારીઓને તેમની સેવાની લંબાઈના આધારે પ્રો-રેટા ધોરણે ગ્રેચ્યુઇટી ચૂકવવામાં આવશે. જોકે, નિયમિત અને કાયમી કર્મચારીઓ માટે 5 વર્ષની સેવાની જરૂરિયાત યથાવત છે. મૃત્યુ અથવા અપંગતાના કિસ્સામાં આ સમય મર્યાદા લાગુ પડશે નહીં.
તમારી ઇન-હેન્ડ ગ્રેચ્યુઇટી વધશે
નવા શ્રમ સંહિતાએ માત્ર સમય મર્યાદા જ નહીં પરંતુ ગણતરીની પદ્ધતિમાં પણ ફેરફાર કર્યો છે. હવે કંપનીઓ માટે એ સુનિશ્ચિત કરવું ફરજિયાત છે કે કર્મચારીનું વેતન તેમના કુલ CTCના ઓછામાં ઓછું 50 ટકા હોવું જોઈએ.
શ્રમ મંત્રાલયે વેતનની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરી છે, જેમાં મૂળભૂત પગાર, મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને રિટેનિંગ ભથ્થાનો સમાવેશ થાય છે. આની સીધી અસર એવા કર્મચારીઓ પર પડશે જેમનો મૂળ પગાર ઓછો હતો અને ભથ્થાં વધુ હતા. હવે, જો ભથ્થાં 50% થી વધુ હોય, તો વધારાની રકમ મૂળ પગારમાં ઉમેરવામાં આવશે, જેનાથી ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત થતી ગ્રેચ્યુઇટીની રકમમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.
નિયમો ક્યારે અસરકારક છે?
શ્રમ મંત્રાલયના FAQ દસ્તાવેજ મુજબ, આ નિયમો 21 નવેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે ફક્ત તે કર્મચારીઓ જે આ તારીખે અથવા તે પછી કંપનીમાં જોડાય છે તેઓ એક વર્ષ પછી આ નવા ગ્રેચ્યુઇટી લાભનો દાવો કરી શકશે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ પગલાથી દેશના લાખો ઔપચારિક ક્ષેત્રના કામદારોને વધુ સારું સામાજિક સુરક્ષા કવરેજ મળશે અને ટૂંકા ગાળાના રોજગાર દરમિયાન પણ નાણાકીય લાભો સુનિશ્ચિત થશે.