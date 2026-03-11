ETV Bharat / business

હવે છૂટ્ટાની ઝંઝટ ખતમ! હવે ATM માંથી 10,20 અને 50 રૂપિયાની નોટો પણ નીકળશે

ATMમાંથી હવે 10, 20 અને 50 રૂપિયાની નોટો મળશે. સરકારનો આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ છૂટક નોટોની અછતને સંપૂર્ણપણે દૂર કરશે

ATMમાંથી હવે 10, 20 અને 50 રૂપિયાની નોટો મળશે. સરકારનો આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ છૂટક નોટોની અછતને સંપૂર્ણપણે દૂર કરશે (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 6:36 PM IST

હૈદરાબાદ: ડિજિટલાઇઝેશનના આ યુગમાં, ચાની દુકાનોથી લઈને મોટા મૉલ સુધી, આપણે ભલે દરેક જગ્યાએ UPIનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, પણ રોકડનું મહત્વ હજુ પણ ઓછું નથી થયું. ઘણીવાર, જ્યારે આપણે 500 રૂપિયાની નોટ લઈને બજારમાં જઈએ છીએ, ત્યારે ઓટો-રિક્ષાનું ભાડું ચૂકવવા અથવા નાની ખરીદી કરવામાં સૌથી મોટી અવરોધ પૈસાનો અભાવ હોય છે. દુકાનદારો ઘણીવાર "મારી પાસે છૂટ્ટા નથી" એમ કહીને તેને અવગણે છે. પરંતુ હવે, સામાન્ય માણસ માટે આ મોટી સમસ્યાનો ઉકેલ આવવાનો છે. કેન્દ્ર સરકાર અને ભારતીય રિઝર્વ બેંક એક એવી યોજના પર કામ કરી રહી છે જે તમારા નજીકના ATM માંથી 10, 20 અને 50 રૂપિયાની નોટો ઉપાડવાનું સરળ બનાવશે.

સંસદમાં સરકારનો મોટો ખુલાસો

ગયા મંગળવારે સંસદ સત્ર દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારે આ મુદ્દા પર મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી હતી. એક પ્રશ્નના જવાબમાં, નાણાં રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ સ્પષ્ટતા કરી કે, દેશમાં નાના મૂલ્યની નોટોની કોઈ અછત નથી. તેમણે સમજાવ્યું કે, સમસ્યા નોટોના છાપકામમાં નથી, પરંતુ હાલના ATM મશીનોના તકનીકી માળખામાં છે. હાલમાં દેશભરમાં સ્થાપિત ATM મુખ્યત્વે 500, 200 અને 100 રૂપિયાની નોટો વહેંચવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. આ મશીનોમાં રહેલા કેશ કેસેટ (નોટો ધરાવતા બોક્સ) નાની નોટો માટે યોગ્ય નથી.

પાયલોટ પ્રોજેક્ટ અને નવી ટેકનોલોજી

સરકારે આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે. ખાસ ડિઝાઇન કરાયેલા નાના મૂલ્યના ડિસ્પેન્સર્સનું પરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ મશીનો 10, 20 અને 50 રૂપિયાની નોટો વહેંચવા સક્ષમ હશે. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે ગ્રાહકોને બેંક શાખાઓની મુલાકાત ન લેવી પડે અને જરૂર પડ્યે એટીએમમાંથી નાની રોકડ ઉપાડી શકે.

નોટોની સપ્લાયનો વિશાળ આંકડો

સરકાર દ્વારા શેર કરાયેલા ડેટા અનુસાર, આરબીઆઈએ ચાલુ નાણાંકીય વર્ષ (26 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં) દરમિયાન બજારમાં મોટી માત્રામાં નાના મૂલ્યના નોટો રજૂ કરી છે. આમાં 439.4 કરોડ ₹10ની નોટો, 193.7 કરોડ ₹20ની નોટો અને 130.3 કરોડ ₹50ની નોટોનો પુરવઠો શામેલ છે. સરકારનો તર્ક છે કે ડિજિટલ વ્યવહારોમાં વધારો થવા છતાં, નાની નોટોની માંગ યથાવત છે, જે સિક્કા અને નોટો દ્વારા પૂરી થાય છે.

RBI સમયાંતરે બજારની માંગની સમીક્ષા કરે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે ATMમાંથી નાની નોટો આવવાથી સામાન્ય લોકોને રાહત તો મળશે જ, પરંતુ નાના વેપારીઓ અને દૈનિક વેતન મજૂરો માટે પણ વ્યવહારો ખૂબ સરળ બનશે. આ નવા ટેકનોલોજીકલ અપગ્રેડ સાથે, "ભાઈ, મારી પાસે છૂટ્ટા પૈસા નથી" નું બહાનું ભૂતકાળ બની શકે છે.

